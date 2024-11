HSBC:n ensimmäinen naispuolinen talousjohtaja 160 vuoteen: kuka on Pam Kaur?

HSBC on nimennyt Pam Kaurin uudeksi talousjohtajakseen (CFO), mikä merkitsee historiallista ensimmäistä pankin 160-vuotishistoriassa.

Advertisement Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Kaurin nimitys seuraa johtajuuden uudelleenjärjestelyä, jonka seurauksena Georges Elhedery siirtyi toimitusjohtajaksi aiemmin tänä vuonna.

Advertisement

Kaur ottaa tehtävänsä vastaan 1. tammikuuta 2025, ja hän tuo tehtävään yli vuosikymmenen kokemuksen HSBC:stä. Hän seuraa tilapäisenä talousjohtajana toiminutta Jon Binghamia.

Hänen ylennyksensä on linjassa pankin strategisten suunnitelmien kanssa toiminnan uudelleenjärjestelystä ja sen läsnäolon vahvistamisesta keskeisillä markkinoilla, mukaan lukien Aasiassa.

Pankki vahvistaa samalla rakennettaan toiminnan tehostamiseksi ja kasvun edistämiseksi.

Kuka on Pam Kaur?

Copy link to section

Pam Kaur, 60, tuo runsaasti kokemusta uuteen tehtäväänsä HSBC:n talousjohtajana.

Tultuaan pankkiin vuonna 2013 sisäisen tarkastuksen johtajaksi, hän toimi myöhemmin riskien ja vaatimustenmukaisuuden johtajana.

Kaurin talousasiantuntemus kattaa yli kolme vuosikymmentä useissa maailmanlaajuisissa instituutioissa, mukaan lukien Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB ja Citigroup.

Hän on stipendiaatti The Institute of Chartered Accountantsissa Englannissa ja Walesissa ja hänellä on MBA-tutkinto rahoituksesta Panjabin yliopistosta Intiassa.

Kaurin urakehitystä on leimannut hänen strateginen johtajuus riskienhallinnan, tilintarkastuksen ja vaatimustenmukaisuuden alalla.

Hänen nimityksensä talousjohtajaksi tekee hänestä ensimmäisen naisen HSBC:n historiassa tässä tehtävässä, mikä on merkittävä virstanpylväs pankille. HSBC:n roolinsa lisäksi Kaur toimii Abrdn plc:n ulkopuolisena johtajana ja esittelee entisestään alan vaikutusvaltaansa.

HSBC:n saneeraussuunnitelma tähtää kasvuun Aasiassa

Copy link to section

Kaurin nimityksen ohella HSBC on julkistanut laajan saneeraussuunnitelman, joka tulee voimaan 1.1.2025.

Pankki rakennetaan uudelleen neljäksi keskeiseksi yksiköksi: Hongkongin yksikkö, Iso-Britannian yksikkö, yritys- ja yhteisöpankkiyksikkö sekä kansainvälisen varallisuuden ja johtavan pankkitoiminnan yksikkö.

Strategisen muutoksen tavoitteena on parantaa tehokkuutta yhdistämällä HSBC:n liikepankkitoiminta Iso-Britannian ja Hongkongin ulkopuolella globaaliin pankki- ja markkinaliiketoimintaan.

Uusi rakenne on suunniteltu virtaviivaistamaan päätöksentekoa ja vähentämään redundanssia eri alueilla.

Pankin uudelleenjärjestely heijastaa laajempaa strategista keskittymistä Aasiaan, jossa HSBC näkee suuremman kasvupotentiaalin. HSBC on vähentänyt läsnäoloaan länsimaisilla markkinoilla, kuten Kanadassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa, samalla kun se on keskittynyt toiminnan laajentamiseen Aasiassa.

Tämän käänteen tarkoituksena on hyödyntää alueen talouden dynaamisuutta, mikä on linjassa pankin pitkän aikavälin kasvustrategian kanssa.

HSBC työllistää maailmanlaajuisesti noin 214 000 henkilöä, ja sen työvoima keskittyy merkittävästi Aasiaan.

Pankin strategisen muutoksen neljään toimialaan uudelleenjärjestelyn tavoitteena on yksinkertaistaa pankin toimintaa ja parantaa kannattavuutta.

Liikepankki- ja yrityspankkitoiminnan yhdistämisen odotetaan tuovan toiminnallisia synergiaetuja, joiden avulla pankki voi vähentää kustannuksia ja parantaa tehokkuutta.

Tämä rakennemuutos on osa HSBC:n laajempaa strategiaa vahvistaa asemaansa Aasiassa, mukaan lukien keskeiset markkinat, kuten Kiina ja Kaakkois-Aasia.

Priorisoimalla nämä alueet HSBC pyrkii tasapainottamaan maailmanlaajuista jalanjälkeään ja samalla vähentämään altistumistaan hitaasti kasvaville länsimaisille markkinoille.

Muutto on myös osa vastausta talouden vastatuuleen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, missä pankki on vähitellen lopettanut toimintaansa vähemmän kannattavilla markkinoilla.

Pam Kaur auttaa HSBC:tä rakenneuudistuksessa

Copy link to section

HSBC:n talousjohtajana Pam Kaurilla on keskeinen rooli pankin rahoitusstrategian valvonnassa nopeasti muuttuvassa globaalissa talousympäristössä.

Hänen painopisteensä tulee todennäköisesti olemaan pankin ohjaaminen sen uudelleenjärjestelyissä ja sen varmistaminen, että HSBC ylläpitää tasapainoista lähestymistapaa kasvuun ja kustannusten hallintaan.

Riskienhallinnan taustansa vuoksi Kaurilla on hyvät mahdollisuudet selviytyä muuttuvien säännösten ja talouden epävarmuustekijöiden asettamista haasteista.

Kaurin nimittäminen on myös merkki HSBC:n sitoutumisesta monimuotoisuuteen korkeimmalla johtajuudella.

Hänen roolinsa ensimmäisenä naispuolisena talousjohtajana pankin historiassa on askel kohti suurempaa osallisuutta perinteisesti miesten hallitsemalla toimialalla.