Mikä on Kiinan elvytyssuunnitelman lopullinen tavoite?

Kiina on viime kuukausina tehnyt merkittäviä toimenpiteitä taloutensa elvyttämiseksi pääasiassa kasvavien taloudellisten paineiden vuoksi.

Kiinan keskuspankki (PBoC) toteutti äskettäin yhden aggressiivisimmista koronleikkauksistaan vuosiin laskemalla yhden vuoden lainan prime-koron (LPR) 3,1 prosenttiin 3,35 prosentista ja viiden vuoden lainakoron 3,6 prosenttiin 3,85 prosentista. .

Tämä päätös, vaikkakin odotettu, korostaa sitä kiireellisyyttä, jolla kiinalaiset päättäjät yrittävät elvyttää kasvua. Mutta riittääkö tämä rahapolitiikan keventäminen vetääkseen maailman toiseksi suurimman talouden lamasta?

Kiinan vaikeuksissa oleva talous

Kiinan taloustilanne on muuttunut yhä haastavammaksi. Maa kamppailee kiinteistömarkkinoiden taantuman, heikon kulutuskysynnän ja deflaatiopaineiden kanssa.

Tuoreet tiedot osoittivat, että BKT:n kasvu oli vain 4,6 prosenttia vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä, mikä on selvästi alle hallituksen vuoden lopun noin 5 prosentin tavoitteen.

Viimeisimpien koronlaskujen tarkoituksena on ratkaista nämä ongelmat alentamalla lainakustannuksia ja lisäämällä yritysten ja kotitalouksien likviditeettiä.

Näiden leikkausten ajoitus on kriittinen. Syyskuussa toteutetun laajemman kevennyspaketin jälkeen, joka sisälsi asuntolainojen korkojen alentamisen ja toimenpiteitä osakemarkkinoiden vakauttamiseksi, tämä askel korostaa entisestään hallituksen sitoutumista kasvutavoitteensa saavuttamiseen.

Alhaisemmat korot on suunniteltu kannustamaan kulutusta ja investointeja erityisesti kiinteistöalalla, joka on edelleen tärkeä osa Kiinan taloutta ja sen osuus BKT:sta on lähes 30 prosenttia.

Maailmanlaajuisille sijoittajille nämä toimet ovat olleet helpotus ja tarjonneet uutta optimismin tunnetta.

Koronlaskujen jälkeen Kiinan osakeindeksit, kuten CSI 300, nousivat maltillisesti. Pienet yhtiöt menestyivät paremmin, kun taas kiinteistömarkkinoilla oli joitain merkkejä vakautumisesta.

Näistä myönteisistä signaaleista huolimatta elpymisen syvyydestä ja kestävyydestä jää kuitenkin kysymyksiä.

Miksi Kiinan rahapolitiikan keventäminen ei ehkä riitä

Kiinan viimeisimmät rahapoliittiset toimet ovat epäilemättä lieventäneet välittömiä paineita, mutta niillä on rajoituksensa.

Pelkästään koronlasku ei pysty ratkaisemaan Kiinan talouden syvempiä rakenteellisia haasteita.

Kuluttajien luottamus on edelleen heikko, ja siihen vaikuttavat voimakkaasti kiinteistöalan kamppailut ja deflaatiopelot.

Kotitaloudet ja yritykset, vaikka voivat nyt lainata halvemmalla, epäröivät kuluttaa tai sijoittaa.

Tämä haluttomuus viittaa kriittiseen asiaan: kysyntäpuolen heikkouksiin. Vaikka lainakustannukset ovat alhaisemmat, monet kiinalaiset kuluttajat ovat varovaisia ja haluavat säästää mieluummin kuin kuluttaa taloudellisen epävarmuuden keskellä.

Viimeaikainen asuntomarkkinoiden laskusuhdanne on lisännyt heidän varovaisuuttaan, heikentänyt kotitalouksien varallisuutta ja vaimentanut uusien hankintojen halukkuutta.

Tällaisessa ympäristössä koronlaskujen vapauttama likviditeetti uhkaa jäädä ansaan pankkijärjestelmään sen sijaan, että se virtaa reaalitalouteen, jossa se voisi vauhdittaa kasvua.

Analyytikot väittävät, että Kiina todella tarvitsee vahvemman finanssipoliittisen vastauksen. Laajamittainen finanssipoliittinen elvytys voisi viedä käteisen suoraan kotitalouksien käsiin ja lisätä kulutusta.

Tällainen strategia voisi sisältää kohdennettuja toimenpiteitä, kuten veronalennuksia, tukia tai suoria käteissiirtoja.

Nämä toimenpiteet auttaisivat tasoittamaan kohoavien elinkustannusten ja pysähtyneiden palkkojen vaikutuksia ja ratkaisemaan Kiinan kysyntäongelman.

Muutos Xin strategiassa?

Nykyinen koronlaskuaalto on myös merkki mahdollisesta strategiamuutoksesta Pekingistä.

Presidentti Xi Jinping on vuodesta 2021 lähtien keskittynyt Kiinan talousrakenteen uudistamiseen.

Hänen visionsa asettaa investoinnit teknologiaintensiiviseen tuotantoon etusijalle sellaisille aloille kuin kiinteistö- ja kuluttajalähtöinen teknologia, joita hän pitää kansallisen vallan kannalta vähemmän kriittisinä.

Siirtämällä pääomaa pois näiltä sektoreilta Xi pyrkii rakentamaan omavaraisen talouden, joka kestää geopoliittisia paineita, erityisesti Yhdysvalloista.

Viimeaikaiset taloustiedot viittaavat kuitenkin siihen, että tämä strategia on saavuttanut rajansa. Kiinteistöala on edelleen ahdingossa, kulutus on vähäistä ja luottamus markkinoihin on hauras.

Pitämään talouden vakaana Xi ja hänen päätöksentekijänsä ovat ymmärtäneet, että heidän on annettava välitöntä tukea talouden heikkenemisen estämiseksi.

Tästä syystä viimeaikaisiin rahapolitiikan keventämistoimiin on liittynyt vaatimuksia suurempiin finanssipoliittisiin interventioihin, sillä tunnustus, että pelkkä pitkän aikavälin rakennemuutoksiin keskittyminen ei riitä lyhyen aikavälin taloudellisiin paineisiin.

Kysymys kuuluu nyt, onko Peking halukas kääntymään pidemmälle ja omaksumaan aggressiivisemman finanssipolitiikan, joka kohdistuu suoraan kulutusmenoihin.

Vaikka Kiinan johtajien äskettäiset lausunnot viittaavat mahdollisiin lisäärsykkeisiin, on edelleen epäröintiä toistaa aiempia virheitä, kuten vuosien 2008–2009 virheitä, jotka johtivat paikallishallinnon massiiviseen velkaantumiseen.

Pekingin haasteena on löytää tasapaino kasvun elvyttämisen nyt ja talousjärjestelmän pitkän aikavälin vakauden ylläpitämisen välillä.

Voiko finanssipoliittinen lisäys vihdoin kuroa umpeen?

Monet asiantuntijat uskovat, että Kiinan elpymisen puuttuva osa on kohdennettu finanssipaketti.

Vaikka keskuspankin koronleikkaukset ovat olleet askel oikeaan suuntaan, ne tuskin ratkaisevat täysin kysynnän puutetta, joka edelleen painaa Kiinan taloutta. Kotitalouksiin suunnatut finanssipoliittiset toimenpiteet voisivat olla avain laajemman elpymisen avaamiseen.

Kohdennettu veropaketti voisi sisältää suoria käteissiirtoja kotitalouksille tai tukia keskeisille kulutusalueille, kuten asumiseen tai kestotavaroihin.

Tällaiset toimenpiteet auttaisivat kulutuksen elvyttämisen lisäksi myös kamppailevia kiinteistömarkkinoita, mikä on ratkaisevan tärkeää yleisen taloudellisen luottamuksen palauttamiseksi.

Kotitalouksien tulojen nousu voisi myös lieventää deflaatiopaineita, koska menojen lisääntyminen loisi terveellisemmän tasapainon kysynnän ja tarjonnan välillä.

Sijoittajat seuraavat tarkasti tämän muutoksen merkkejä. Globaalit markkinat reagoivat yleensä myönteisesti, kun Kiina ilmoittaa voimakkaasta poliittisesta interventiosta, mikä lisää luottamusta laajempiin Aasian ja maailman talouden näkymiin.

Jos Peking etenee finanssisuunnitelman parissa, se voisi auttaa vakauttamaan Kiinan kasvupolkua ja helpottaa huolta syvemästä hidastumisesta.

Kiinan hauras toipuminen ja keskeisiä päätöksiä edessä

Kiinan viimeaikaiset koronleikkaukset ovat luoneet pohjan mahdolliselle talouden elpymiselle, mutta tie eteenpäin on edelleen epävarma.

Vaikka nämä rahatoimet ovat lisänneet markkinoille kiireellisyyttä ja optimismia, ne eivät todennäköisesti yksinään riitä.

Kiinan taloudelliset haasteet ovat monimutkaisia, ja niihin liittyy syvälle juurtuneita kysyntäpuolen ongelmia, jotka vaativat muutakin kuin halvempia lainoja.

Kysymys kuuluu, ottaako Kiinan johto seuraavan askeleen vahvalla finanssipoliittisella elvytystoimella, joka kohdistuu eniten tukea tarvitseviin kotitalouksiin ja sektoreihin.

Tämä voisi tarjota tarvittavan kipinän kestävälle kasvulle, auttaa Kiinaa saavuttamaan vuoden lopun tavoitteensa ja vakuuttaa maailmanlaajuiset markkinat sen kestävyydestä.

Tällaiseen päätökseen liittyy kuitenkin riskejä. Välittömien taloudellisten tarpeiden tasapainottaminen pitkän aikavälin vakauden ja omavaraisuuden tavoitteiden kanssa vaatii huolellista ohjailua.