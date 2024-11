Ohjaako kohtuuhinta Amerikan automarkkinoiden tulevaisuutta?

Kasvava suuntaus kohti 20 000 ja 30 000 dollarin välillä hinnoiteltuja ajoneuvoja muokkaa Yhdysvaltain automarkkinoiden maisemaa.

Autoanalyytikkojen mukaan “kohtuuhintaisuuden muutos” on menossa, kun yhä useammat ostajat harkitsevat uudelleen tarvetta maksaa uusista autoista keskimäärin 47 000 dollarin hintalappu, mikä on yli 20 % nousua pandemiaa edeltäneeseen tasoon verrattuna.

Nykyhinnoin uuden auton ostaminen tällä hinnalla maksaisi keskimääräiselle ostajalle noin 737 dollaria kuukaudessa, jos lainan rahoitus on 7,1 % lähes kuuden vuoden aikana Edmunds.comin tietojen mukaan.

Monille tämä on taloudellinen venytys liian pitkälle, mikä saa siirtymään pienempiin, edullisempiin malleihin.

Silti ostajat, joilla ei ole varaa 47 000 dollarin ajoneuvoon, etsivät halvempia vaihtoehtoja.

Monilla kuluttajilla olisi varaa korkeampaan hintaan, mutta he eivät yksinkertaisesti näe sen arvoa.

Tämä muuttuva ajattelutapa saa yhdysvaltalaiset autonvalmistajat harkitsemaan strategioitaan uudelleen, sillä uusien autojen myynti kasvoi vain 1 % syyskuuhun verrattuna viime vuoteen verrattuna.

Jos tämä suuntaus jatkuu, se voi pakottaa valmistajat lisäämään alennuksia ja alentamaan ajoneuvojen hintoja, mikä aiheuttaa paineita voittomarginaaleihin koko teollisuudessa.

Suositun autokauppasivuston CarGurusin markkinatiedon johtaja Kevin Roberts pitää muutoksen syynä taloudelliseen epävarmuuteen ja jatkuvasti korkeisiin korkoihin, jotka ovat pitäneet ajoneuvojen hinnat korkealla.

“Kuluttajista on tulossa varovaisempia, kun he kohtaavat taloudellisen epävarmuuden, edelleen korkeita korkoja ja kohonneita ajoneuvojen hintoja”, hän kertoi Associated Pressille.

Budjettiystävällisten ajoneuvojen nousu

Valmistajat ovat vastanneet tarjoamalla syvempiä alennuksia moniin kalliimpiin malleihin, ja keskimääräiset kannustimet ovat lähes kaksinkertaistuneet 1 812 dollariin viimeisen vuoden aikana, Edmundsin mukaan.

Esimerkiksi General Motors piti ajoneuvojen hinnat vakaana noin 49 000 dollarissa heinä-syyskuussa, mikä auttoi yritystä saavuttamaan 900 miljoonan dollarin lisäyksen ennen veroja. Autovalmistaja ei kuitenkaan odota näiden voittojen jatkuvan neljännellä vuosineljänneksellä.

Mielenkiintoista on, että 20 000 ja 30 000 dollarin välillä hinnoiteltujen ajoneuvojen myynti vastasi 43 % uusien autojen myynnin kasvusta syyskuun aikana, mikä on suurin osuus tällä segmentillä neljään vuoteen.

Cox Automotive raportoi, että kompaktit ja alikompaktit autot ja katumaasturit kasvavat nopeimmin sitten vuoden 2018, ja edulliset mallit ovat nousseet markkinoille.

Itse asiassa budjettiystävällisten ajoneuvojen uusi kysyntä heijastaa pandemiaa edeltäviä suuntauksia.

Vielä vuonna 2018 kompaktien ja pienikokoisten ajoneuvojen osuus kaikista uusien autojen myynnistä Yhdysvalloissa oli lähes 35 prosenttia.

Pandemian aikaisen puolijohteiden pula kuitenkin pakotti autonvalmistajat asettamaan etusijalle kalliimpien kuorma-autojen ja maastoautojen tuotannon, mikä johti kohtuuhintaisten ajoneuvojen osuuden putoamiseen alle 30 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä.

Nyt, kun markkinaolosuhteet ovat vakiintuneet, osuus on noussut 34 prosenttiin tänä vuonna.

Kompaktiautot tekevät paluun

Pienempien ajoneuvojen myynnin elpyminen on ollut merkittävää.

Esimerkiksi kompaktien sedanien myynti on kasvanut 16,7 % vuodentakaisesta syyskuuhun asti. Sitä vastoin suurempien avolava-autojen ja katumaasturien myynti on kasvanut paljon hitaammin. CarGurusin mukaan suurten kuorma-autojen kasvu on alle 6 % ja suurten katumaastureiden tuskin nousussa.

On huomattava, että myydyin ajoneuvo Yhdysvalloissa on edelleen Fordin F-sarjan kuorma-auto, joka on edelleen myynyt eniten lähes viiden vuosikymmenen ajan.

Stellantisin Ram-lava, joka on perinteisesti ollut kolmanneksi eniten myyty, on kuitenkin pudonnut kuudenneksi, ohittaen edullisemmat mallit, kuten Toyota RAV4, Honda CR-V ja Teslan Model Y, joka hyötyy 7 500 dollarin verohyvityksestä.

Siirtyminen kohtuuhintaisuuteen on yllättänyt autonvalmistajat, sillä monilla oli liian paljon kalliita kuorma-autoja ja maastoautoja.

Stellantis, joka valmistaa Chrysler-, Jeep- ja Ram-ajoneuvoja, on jopa varoittanut, että trendi voi vaikuttaa negatiivisesti sen kannattavuuteen tänä vuonna.

Korkeat korot muuttavat ostajien käyttäytymistä

Jotkut yritykset, kuten Chevrolet, odottivat siirtymistä kohti budjettitietoisempia ajoneuvoja.

Brändi lanseerasi keväällä 2023 uudistetun version Trax-kompaktimaastoautosta, mikä asemoi itsensä hyvin hyödyntämään trendiä.

Chevroletin myyntitoimintojen johtajan Mike MacPheen mukaan Traxin myynti on kasvanut 130 % tänä vuonna, mikä tekee siitä myydyimmän pienikokoisen katumaasturin Yhdysvalloissa.

Tästä muutoksesta huolimatta markkinoiden tulevaisuus on edelleen epävarma.

Kuten Cox Automotiven pääekonomisti Charlie Chesbrough huomauttaa, mahdolliset korkojen leikkaukset voivat lopulta vähentää autolainan kustannuksia, mikä saattaa ajaa kuluttajat takaisin suurempiin, kalliimpiin ajoneuvoihin.

“Trendit alkavat todennäköisesti muuttua, jos nämä korot alkavat laskea”, Chesbrough sanoi AP:lle.

Näemme kuluttajien siirtyvän näihin suurempiin ajoneuvoihin.

Toistaiseksi monet ostajat kuitenkin valitsevat pienempiä, edullisempia ajoneuvoja, koska he liikkuvat nousevien lainakorkojen, kasvavien vakuutuskustannusten ja varovaisten talousnäkymien vuoksi.

Nähtäväksi jää, säilyykö tämä trendi vai hiipuuko se muuttuvien markkinaolosuhteiden myötä.