POPCAT kääntää FLOKIn uuteen ATH:hen

Merkittävässä tapahtumien käänteessä POPCAT-hinta on noussut uusiin korkeuksiin saavuttaen kaikkien aikojen korkeimman (ATH) 1,67 dollarin, mikä syrjäyttää pitkäaikaisen kilpailijansa FLOKIn.

Tämä meteorinen nousu on vahvistanut POPCATin asemaa Solanan ekosysteemin kolmanneksi suurimpana meemikolikona heti Dogwifhatin (WIF) ja Bonkin (BONK) jälkeen, ja siitä on nopeasti tullut yksi vuoden parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista.

Miksi POPCAT-hinta nousee?

Huolimatta siitä, että POPCATin hinta on pudonnut hieman takaisin noin 1,54 dollariin lehdistöhetkellä, viimeisten kolmen peräkkäisen päivän aikana POPCATin hinta on noussut pilviin yli 17 %, mikä on nostanut sen markkina-arvon yli 1,5 miljardiin dollariin, mikä on merkittävästi kasvanut syyskuun 457 miljoonasta dollarista.

Tätä arvon nousua on vauhdittanut sijoittajien kiinnostuksen huomattava kasvu, josta on osoituksena omistajien lukumäärän nousu, joka on kasvanut alimmasta 65 000:sta yli 77 700:aan.

Kiinnostavaa on, että kymmenen parhaan lompakon osuus kokonaistarjonnasta on HolderScanin tietojen mukaan vain noin 21 %, mikä osoittaa tervettä jakautumista sijoittajien kesken.

Toinen keskeinen tekijä äskettäisen POPCAT-hintarallin takana on sen futuurien avoimen koron merkittävä kasvu, joka on saavuttanut ennätyskorkean 277 miljoonan dollarin, ennen kuin se putosi 237,95 miljoonaan dollariin lehdistöhetkellä.

Tämä merkitsee dramaattista nousua alle 20 miljoonasta dollarista vain muutaman kuukauden takaisesta, mikä korostaa lisääntynyttä kysyntää kauppiaiden keskuudessa.

Korkeampi avoin korko nähdään tyypillisesti nousevana signaalina, mikä viittaa siihen, että monet kauppiaat lyövät vetoa kolikon jatkuvasta kasvusta.

Lisäksi POPCATin kaupankäyntivolyymi on kasvanut huomattavasti, ja torstaina vaihdettiin yli 146 miljoonaa dollaria tätä kirjoitettaessa, keskimäärin yli 120 miljoonaa dollaria viime viikkoina.

Suurin osa tästä kaupankäynnistä on keskittynyt Bybitiin, ja merkittäviä määriä virtaa myös Gate.io:n, Raydiumin ja Orcan kautta.

Tämä vahva kaupankäyntiympäristö heijastaa laajempaa kiinnostusta POPCATia kohtaan sijoittajien siirtyessä pois keskitetyistä pörsseistä, mitä pidetään usein positiivisena merkkinä tulevalle hintavakaudelle.

Markkinoiden dynamiikkaa kuvaa edelleen jyrkkä nousu shortsien likvidaatioissa, jotka ylittivät 720 550 dollaria verrattuna vain 367 030 dollariin nousussa.

Tämä viittaa siihen, että monet POPCATia vastaan vedonneet kauppiaat ovat joutuneet sulkemaan positiot, mikä viittaa vahvaan nousuun, joka nostaa kolikon hintaa.

POPCATin ralli on myös osunut samaan aikaan Solanan ekosysteemin laajemman nousun kanssa, kun muut merkit, kuten Cat in a Dogs World ja GOAT, ovat nousseet yli 20%.

Lisäksi Solanan rooli hajautetun pörssin (DEX) alalla on vahvistunut, ja sen seitsemän päivän kaupankäyntivolyymi on noussut yli 14,724 miljardiin dollariin verrattuna DefiLlaman tietojen mukaan Ethereumin 7,898 miljardiin dollariin.

Kun POPCAT jatkaa nousuaan, analyytikot ovat edelleen optimistisia sen lyhyen aikavälin näkymiin.

Jos hinta murtaa keskeisten vastustustasojen läpi, seuraavat tavoitteet voitaisiin asettaa 0,7416 ja 1,4926 dollariin, mikä merkitsee jännittävää lukua meneillään olevassa kryptovaluuttasijoittamisen saagassa.