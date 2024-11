Muskin Department of Government Efficiency (DOGE) -merkki saavuttaa 52 miljoonan dollarin arvon

Department of Government Efficiency (DOGE) -tunnus nousi ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä Madison Square Gardenissa pidetyn hurjasti menestyneen Donald Trumpin mielenosoituksen jälkeen. Token nousi huipulle 0,05345 dollariin, mikä antaa sille yli 52 miljoonan dollarin markkina-arvon.

Trump Madison Square Gardenin mielenosoitus

DOGE-merkkien nousu tapahtui sen jälkeen, kun Donald Trump esiintyi Elon Muskin ja muiden johtavien konservatiivien kanssa Madison Square Gardenissa, joka on suosittu tapahtumapaikka syvän sinisessä New Yorkin osavaltiossa.

Siinä Trump pyrkii kääntämään osavaltion, joka ei ole äänestänyt republikaanien presidenttiä vuosikymmeniin, ja sellaisen, jota pidetään laajalti erittäin liberaalina.

Mielipidemittaukset osoittavat, että Trump on merkittävästi jäljessä Kamala Harrisista New Yorkissa. Kuitenkin se, että hän pystyi täyttämään 19 500 MSG-areenan, on hyvä spektaakkeli, joka voi saada useampia äänestämään häntä.

Elon Musk, joka on kaatanut yli 130 miljoonaa dollaria Trumpin uudelleenvalintahakuun, sanoi lausunnossaan, että hän palvelisi mielellään hallinnossa. Hallituksen tehokkuuden osaston johtajana hän sanoi, että hän pyrkii leikkaamaan yli 2 biljoonaa dollaria valtion jätettä.

Tällainen hallituksen politiikka olisi vaikuttavaa, koska hallitus kuluttaa biljoonia dollareita enemmän kuin se kerää vuosittain. Tämän seurauksena tiedot osoittavat, että Yhdysvaltain julkinen velka on hypännyt yli 35,8 biljoonaan dollariin, muutama kuukausi sen jälkeen, kun se ylitti 35 biljoonan dollarin tason.

Haasteena on kuitenkin se, että Yhdysvalloilla ei ole juurikaan tilaa leikata näitä menoja, koska suurin osa niistä menee Medicarelle ja Medicaidille, sosiaaliturvalle, puolustukselle ja velan korolle. Sellaisenaan mahdolliset leikkaukset kohdistuisivat harkinnanvaraisiin menoihin, mikä on pieni summa.

Toinen haaste on, että Donald Trumpin politiikka johtaisi lisää alijäämiä, mikä pahentaa jo ennestään huonoa tilannetta. Hän on esimerkiksi luvannut toteuttaa lisää veronalennuksia, joiden odotetaan kasvattavan alijäämää yli 7,5 biljoonalla dollarilla kymmenessä vuodessa.

Siksi, vaikka Elon Muskin tavoitteet hallituksen tehokkuudesta ovat hyviä, ne eivät todennäköisesti toimi.

Muista, että hallituksen johtaminen eroaa X:n kaltaisen yksityisen yrityksen johtamisesta, jossa Musk leikkasi yli 6 000 työntekijää.

Donald Trumpin rahakkeet ovat miljoonien arvoisia

Hallituksen tehokkuusministeriö ei ole ainoa poliittinen merkki, joka on menestynyt hyvin tänä vuonna. MAGA (TRUMP) -merkki on noussut huimasti ja sen markkina-arvo on yli 172 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti MAGA Hat (MAGA) -merkki on noussut huimasti 21% viimeisen seitsemän päivän aikana, jolloin sen arvo on 80 miljoonaa dollaria. Doland Tremp (TREMP) ja Super Trump (STRUMP) ovat saavuttaneet yli 31 miljoonan dollarin ja 18 miljoonan dollarin markkina-arvot.

Toisaalta Kamala Horrisin (KAMA) ja Kumala Herrisin (MAWA) markkina-arvo on vain 7,6 miljoonaa dollaria ja 4,4 miljoonaa dollaria.

Tämä ero johtuu pääasiassa siitä, että kryptokauppiaat näkevät Donald Trumpin suotuisammin. Ensinnäkin Polymarketin tiedot osoittavat, että hänen todennäköisyytensä voittaa marraskuun parlamenttivaalit ovat jatkaneet nousuaan viime aikoina.

Hänellä on 65,6 prosentin todennäköisyys voittaa vaalit, kun taas Harrisilla on 34,3 prosenttia. Hänen kertoimensa Kalshiin ovat nousseet 62 prosenttiin, kun taas PredictIt:n kertoimet ovat nousseet 61 prosenttiin.

Silti on liian aikaista sanoa, voittaako hän, koska kyselytiedot osoittavat, että kilpailu heidän välillään on paljon odotettua tiiviimpi. New York Timesin tietojen mukaan kertoimet ovat kaventuneet useimmissa taistelukenttäosavaltioissa.

Meemikolikoiden nousu

Department of Government Efficiency -merkin nousu on osa jatkuvaa meemikolikoiden kysyntää.

CoinGeckon kokoamat tiedot osoittavat, että näiden rahakkeiden arvo on nyt yli 60 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa, että ne ovat suurempia kuin suositut yritykset, kuten AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers ja Norfork Southern.

Suurimmilla näistä meemikolikoista on teemoja, kuten kissat, koirat ja jopa vuohet. Viime aikoina meemikolikkogeneraattorien, kuten Pump.fun ja Sunpump, avulla ihmisten on ollut helppoa luoda omia rahakkeita.

Tämän seurauksena otsikoissa oleviin uutisiin perustuvista rahakkeista on tullut suosittuja. Esimerkiksi kehittäjät julkaisivat Moo Deng -tunnuksen, joka perustui muutama kuukausi sitten viruksen leviämiseen possulliseen virtahepoon.

Tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu, koska meemikolikoista on tullut nykyään helpoin tapa ansaita rahaa.

Nämä meemikolikot ovat myös menestyneet hyvin, koska Bitcoinin hinta nousee uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä. Polymarketin tiedot ennustavat, että kolikon vastus testataan uudelleen 73 800 dollarilla ja läpäisee sen tänä vuonna.