ByteDancen perustaja Zhang Yiming on kruunattu Kiinan rikkaimmaksi henkilöksi Hurun Research Instituten mukaan, syrjäyttäen Nongfu Springin Zhong Shanshanin, joka johti viimeiset kolme vuotta.

Advertisement Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Zhangin 49,3 miljardin dollarin omaisuus peittää Zhongin 47,9 miljardin dollarin omaisuuden sen jälkeen, kun Zhongin pullovesiliiketoiminnassa oli myrskyisä vuosi, joka kohtasi julkista kritiikkiä vuoden 2024 alussa.

Advertisement

TikTokista maailmanlaajuisesti tunnettu Zhang näki varallisuutensa nousevan, kun ByteDancen voitot kasvoivat lähes 30 prosenttia, mikä nosti hänet Kiinan varallisuushierarkian kärkeen.

Tämän vuoden rankingissa korostetaan Kiinan vaurauden kehittyvää maisemaa, jossa teknologia- ja energiasektorit ovat nyt kärjessä, siirtyminen aiemmin hallitsevasta kiinteistöalasta.

Tekniikan miljardöörit hallitsevat Kiinan rikkaimpia

Copy link to section

ByteDancen perustajan Zhang Yimingin nousu merkitsee merkittävää muutosta Kiinan varallisuuden koostumuksessa, ja teknologiamiljardöörit ovat yhä enemmän listan kärjessä.

Tencentin toimitusjohtaja Pony Ma, jonka arvo on 44,4 miljardia dollaria, on kolmas, ja Colin Huang, Pinduoduon perustaja, on neljännellä.

Tencent ja Pinduoduo kansainvälinen laajentuminen ja liikevaihdon kasvu ovat vahvistaneet niiden perustajien sijoituksia.

ByteDancen maailmanlaajuinen menestys TikTokin kanssa on esimerkki kiinalaisten yrittäjien suuntauksesta kansainvälisille markkinoille, strategia, joka erottaa nyt uuden sukupolven miljardöörit edeltäjistään.

Kiinan miljardööriväestö on vähentynyt merkittävästi, ja miljardöörejä oli 142 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mikä nostaa kokonaismäärän 753:een.

Tämä 16 %:n pudotus seuraa Kiinan talouden haasteita ja osakemarkkinoiden heikkoa kehitystä.

Miljardöörien määrä on pudonnut yli 30 prosenttia vuoden 2021 huippunsa, 1 185, jälkeen, mikä korostaa Kiinan talouden hidastuvuutta ja markkinoiden epävakautta.

Kiinan rikkaimpien henkilöiden yhteenlaskettu varallisuus oli 3 biljoonaa dollaria, mikä merkitsee 10 prosentin laskua viime vuodesta.

Painopiste siirtyy kiinteistöistä tekniikkaan ja energiaan

Copy link to section

Hurun China Rich List kuvastaa Kiinan vaurauden siirtymistä kiinteistöistä teknologiaan, kulutuselektroniikkaan ja uusiutuvan energian aloille.

Kun entiset varallisuusjohtajat kiinteistöalalla putoavat, tekniikan ja energian yrittäjät edustavat nyt maan taloudellista tulevaisuutta.

ByteDancen ja Pinduoduon kaltaisten yritysten johtajat esittelevät tätä muutosta hyödyntäen kansainvälisiä markkinoita varallisuuden kasvattamiseen.

Listan kokoonpano on selvä osoitus siitä, missä Kiinan talouskasvun odotetaan lähivuosina, kun kehittäjiä on vähemmän, mutta innovaattoreita on enemmän digitaalisilla ja vihreillä sektoreilla.

Hurun Research toteaa, että nykypäivän kiinalaiset miljardöörit ovat huomattavasti globaalimielisempiä.

Zhang Yimingin ByteDance ja Colin Huangin Pinduoduo ovat uskaltaneet huomattavasti Kiinan ulkopuolelle, ja TikTok ja Temu ovat saavuttaneet merkittävän kansainvälisen otteen.

Tämä strateginen keskittyminen ulkomaisiin markkinoihin on linjassa laajempien taloudellisten tavoitteiden kanssa Kiinan kotimarkkinoiden kasvun hidastuessa, mikä kannustaa yrittäjiä etsimään mahdollisuuksia ulkomailta ja turvaamaan omaisuutensa maailmanlaajuisesti.

Hurun China Rich List osoittaa, että teknologia ja energia ovat nyt tärkeimpiä vaurauden luojia Kiinassa, mikä muokkaa maan talousmaisemaa.

Tencentin Pony Ma ja ByteDancen Zhang Yiming ovat esimerkkejä tästä siirtymisestä ja rakentavat omaisuuksia nopeasti kasvavilla, digitaalisesti keskittyneillä hankkeilla.

Siirtyminen kiinteistöistä teknologiaan korostaa Kiinan talouden muutoshetkeä ja korostaa innovaatiota ja kansainvälistymistä kriittisinä varallisuuden kertymisen tekijöinä.