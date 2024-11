Analyytikot suhtautuvat optimistisesti Chipotle Mexican Grillin kolmannen vuosineljänneksen tulokseen, joka on tarkoitus julkistaa tiistaina, ja odottavat yhtiön raportoivan vakaasta liikevaihdon ja tuloksen kasvusta.

Tulosta seurataan tiiviisti, koska se on ravintolaketjun ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun sen tähtitoimitusjohtaja Brian Niccol lähti elokuussa johtamaan Starbucksia. Uutiset hänen erostaan aiheuttivat CMG:n osakekurssin laskun 14 %. aika.

Elokuusta lähtien, jopa Niccolin jälkeisenä aikana, osake on kuitenkin toipunut ja jatkanut nousuaan, ja tuloksen odotetaan pitävän vauhtia yllä.

“Chipotle vaikuttaa houkuttelevalta tuloshakuehdokkaalta”, Zacks Investment Research sanoi.

The Street ennustaa, että Chipotlen osakekohtainen tulos on 25 senttiä, mikä on 8,7 %:n kasvu vuodentakaisesta. Liikevaihdon ollessa 2,8 miljardia dollaria, joka on 13,9 % korkeampi kuin vuosi sitten.

Samojen myymälöiden myynnin odotetaan kasvavan 6,3 % vuodentakaisesta neljänneksestä, mikä osoittaa kuluttajien jatkuvaa kiinnostusta.

Savustetun rintakehän palautus lisää vahvaa myyntiä

Brian Niccolin poistuminen fast-casual burrito-ketjusta oli merkittävää, sillä 6-vuotisen toimikautensa aikana hän onnistui kääntämään ketjun ympäri, joka kärsi romahduksesta menetettyään kuluttajien luottamuksen monien ruokaperäisten sairauksien seurauksena.

Hänen valvonnassaan yhtiön myynti kaksinkertaistui ja osakekurssi nousi noin 800 %. Osake oli pudonnut peräti 14 % hänen lähdön jälkeen, mutta on sittemmin toipunut tappioista.

The Streetin luottamus Chipotleen johtuu sen vahvasta markkina-asemasta fast-casual-sektorilla, innovatiivisista teknologisista ominaisuuksista ja tehokkaasta toimitusketjun hallinnasta.

Nämä tekijät ovat vahvistaneet Chipotlen vetovoimaa eri tulotasoilla, sanoo UBS:n analyytikko Dennis Geiger, joka sanoi Barronin raportissa,

Pidämme CMG:tä edelleen hyvässä asemassa liikennettä parempien suoritusten ja marginaalien kasvun suhteen vuosien 24 ja 25 aikana jopa vaikeassa makrossa.

Tämän vuosineljänneksen tulokseen todennäköisesti hyötyy Smoked Brisket -tuote, fanien suosikkituote, joka on historiallisesti kasvattanut myyntiä.

Chipotle ei ole ollut immuuni alan laajuisille haasteille, mukaan lukien korkeammat ruoka- ja työvoimakustannukset.

Vaikka jotkut analyytikot näkevät kustannusten nousun mahdollisena haasteena katteisiin, Geiger uskoo, että Chipotlen toiminnan tehostaminen voisi auttaa puskuroimaan näitä kustannuksia.

Talouden vakiintuessa Chipotle voi myös harkita strategisia hinnankorotuksia kompensoidakseen näitä paineita.

Boatwrightin sijoittajan osoite, joka ohjaa osakkeen tuloksenjälkeistä reaktiota

Tämä tulospyyntö merkitsee väliaikaisen toimitusjohtajan Scott Boatwrightin ensimmäistä tilaisuutta esitellä yhtiön visio sijoittajille.

Seitsemän vuotta Chipotlen palveluksessa ollut Boatwright on joidenkin mielestä mahdollinen pitkän aikavälin ehdokas toimitusjohtajan rooliin.

Stifel-analyytikko Chris O’Cull kommentoi Boatwrightin vaikutusta kirjoittaen: “Tämä vuosineljännes on ensimmäinen tilaisuus väliaikaiselle toimitusjohtajalle Scott Boatwrightille ottaa suoraan yhteyttä sijoittajiin, ja uskomme, että hänen kykynsä herättää luottamusta yhtiön näkymiin vaikuttaa osakkeen kehitykseen. tuloreaktio.”

Sekä sijoittajat että analyytikot haluavat kuulla Boatwrightin näkemyksen kasvun ja strategisen aseman ylläpitämisestä Chipotlen siirtyessä uuteen johtajuuden vaiheeseen.

Chipotlen osake on menestynyt tänä vuonna vahvasti, noussut 33 %, viime aikoina 2 % korkeammalla 60,60 dollarissa.

Barron’sin mukaan julkaisun elokuussa antaman suosituksen jälkeen kahden kuukauden osakelaman ja sitä seuranneen 50:n jakamisen jälkeen osakkeet ovat nousseet 14 prosenttia lisää, mikä korostaa markkinoiden luottamusta Chipotlen näkymiin.

Analyytikot odottavat, että yritys pysyy sitkeänä tuloksen jälkeen vahvan myynnin ja kasvavan uskollisen asiakaskunnan tukemana.