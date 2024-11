Onko Taiwan todella “varastanut” Yhdysvaltain siruteollisuuden, kuten Trump väittää?

Hiljattain The Joe Rogan Experience -haastattelussa entinen presidentti Donald Trump käynnisti kiistanalaisen keskustelun väittämällä, että Taiwan oli “varastanut” Amerikan puolijohdeteollisuuden.

Trumpin lausunnot toistavat hänen aikaisempia syytöksiään ja väittävät, että Taiwan on ottanut hallintaansa Yhdysvaltojen taloudelle ratkaisevan teknologian.

Asiantuntijat väittävät kuitenkin, että Taiwanin hallitseva asema puolijohteiden valmistuksessa ei ole seurausta varkaudesta, vaan innovatiivisesta liiketoimintamallista ja vuosikymmenien investoinneista.

Vuoden 2024 Yhdysvaltain presidentinvaalien kilpailun kiihtyessä Taiwanin puolijohdeteollisuuteen keskittyminen – Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn (TSMC) johdolla – herättää kysymyksiä siitä, mitä Trumpin mahdollinen paluu virkaan voisi merkitä globaalille sirusektorille.

Trumpin näkökulma: tullit ja “suojamaksut”

Trumpin kommentit heijastavat hänen huoliaan Yhdysvaltojen riippuvuudesta Taiwanin puolijohdetuotannosta.

Haastattelun aikana hän kritisoi CHIPS-lakia ja ehdotti, että Yhdysvaltain varoja ei pitäisi käyttää kotimaassa tehtaita perustavien ulkomaisten yritysten hyväksi.

Jos Trump valitaan uudelleen, hän ehdotti tullien säätämistä taiwanilaisille siruille, erityisesti TSMC:lle, joka valmistaa siruja teknologiajäteille, kuten Applelle ja Nvidialle.

Hän jopa ehdotti, että Taiwanin pitäisi maksaa Yhdysvalloille puolustuksestaan, mitä Taiwanin viranomaiset pitivät ei-toivottuna “suojelumaksuna”, CNN:n mukaan.

TSMC:n osakkeet laskivat 4,3 %, mikä korosti markkinoiden herkkyyttä geopoliittisille jännitteille.

Taiwanin puolijohteiden menestys

Asiantuntijat vastustavat Trumpin syytöksiä ja korostavat, että Taiwanin puolijohdeteollisuus syntyi ennakoinnin ja strategisen suunnittelun kautta amerikkalaisen teknologian “varastamisen” sijaan.

Morris Changin vuonna 1987 perustama TSMC oli “puhtaan pelivalimo” -mallin edelläkävijä.

Sen sijaan, että olisi suunnitellut siruja, TSMC keskittyi yksinomaan valmistukseen muille yrityksille – tuolloin uusi lähestymistapa.

Tämä antoi TSMC:lle mahdollisuuden skaalata tuotantoa, houkutella asiakkaita eri sektoreilta ja tulla johtoasemaksi maailmanlaajuisessa puolijohteiden toimitusketjussa.

“TSMC:n menestys johtuu keskittymisestä tuotannon huippuosaamiseen ja mittakaavaetuihin, ei siitä, että Yhdysvalloista viedään mitään”, Christopher Miller, Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology -julkaisun kirjoittaja, sanoi CNN:lle.

Tämä tuotantoon keskittyvä lähestymistapa yhdistettynä Taiwanin ammattitaitoisten insinöörien ekosysteemiin on tehnyt siitä maailman johtavan kehittyneiden sirujen toimittajan, joka tuottaa yli 90 % maailmanlaajuisesta tuotannosta, Semiconductor Industry Associationin mukaan.

Intelin ja Samsungin yritykset jäljitellä TSMC:n valimomallia korostavat, kuinka Taiwanin puolijohteiden nousu oli orgaanista, ei opportunistista.

Miksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat riippuvaisia TSMC:stä

Trumpin kritiikistä huolimatta yhdysvaltalaiset teknologiajätit, kuten Amazon, Microsoft ja Google, luottavat syvästi TSMC:n edistyneeseen tuotantoon.

Kiinan ja Taiwanin välisen mahdollisen konfliktin uhka on lisännyt Yhdysvaltojen kiinnostusta tämän riippuvuuden vähentämiseen, mikä on johtanut aloitteisiin, kuten presidentti Joe Bidenin vuonna 2022 allekirjoittaman CHIPS-lain kaltaisiin aloitteisiin, joiden tarkoituksena on lisätä USA:n sirutuotannon.

Kotimaisen puolijohdevalmistuskannan rakentaminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen tehtävä; Intel ja muut yritykset kohtaavat korkeita kustannuksia, työvoimapulaa ja sääntelyhaasteita Yhdysvalloissa, mikä korostaa Trumpin pyrkimyksen tuoda siruvalmistus kotiin.

TSMC:lle myös Yhdysvaltoihin laajentuminen tuo haasteita.

Yhtiö rakentaa kolmea Arizonan toimitilaa, mutta se on kohdannut viivästyksiä, jotka johtuvat eroista työkulttuurissa ja työsäännöissä.

“TSMC:n on mukautettava toimintansa paikalliseen kulttuuriin ja työvoimajärjestelmiin, jos se todella haluaa tulla globaaliksi yritykseksi”, sanoi TSMC:n entinen tutkimus- ja kehitysjohtaja Konrad Young CNN: ltä.

Yhdysvaltain ja Taiwanin välinen ongelma

Jos Trump asettaisi tulleja taiwanilaisille puolijohteille, se voisi monimutkaistaa toimitusketjuja ja nostaa kustannuksia koko teknologiasektorilla.

Citin analyytikot huomauttivat, että tariffit edellyttäisivät laajoja tarkastuksia, kun otetaan huomioon elektronisten laitteiden sirujen monimutkainen koostumus.

Historia viittaa siihen, että kauppakiista voisi saada aikaan Kiinan vastatoimia, kuten nähtiin, kun Peking rajoitti amerikkalaisen siruvalmistajan Micronin pääsyä Kiinan markkinoille aikaisempien jännitteiden aikana.

Toisaalta Trumpin presidenttikausi voisi suosia amerikkalaisia siruvalmistajia, kuten Intel ja Texas Instruments, mikä saattaa muuttaa alan kilpailutilannetta.

Kun Yhdysvallat kamppailee sirutoimituksensa turvaamisen kanssa, Taiwanin rooli on edelleen välttämätön.

Trumpin kommentit korostavat haasteita vähentää riippuvuutta ulkomaisista siruvalmistajista ja tasapainottaa geopoliittisia näkökohtia.

Samaan aikaan TSMC:n vaikutus globaalissa teknologiamaailmassa jatkaa kasvuaan.

Kuitenkin, kuten Konrad Young ehdottaa, avain onnistuneeseen laajentumiseen on yhteistyössä eikä kilpailussa, mikä edistää ympäristöä, jossa sekä yhdysvaltalaiset että taiwanilaiset yritykset voivat menestyä kestävän puolijohdealan tulevaisuuden puolesta.

Laajemmassa keskustelussa Taiwanin tie puolijohteiden määräävään asemaan kuvaa strategista mallia, jota kilpailijat pyrkivät jäljittelemään sen sijaan, että ne korvaavat.

Vaikka Trumpin väitteet nousevat otsikoihin, alan asiantuntijat ovat yhtä mieltä: Taiwan ei varastanut Amerikan siruteollisuutta – se rakensi sellaisen, josta on tullut maailman kateus.