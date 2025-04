Kuinka riippuvainen Nvidia on Kiinasta tulojen suhteen?

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) kamppailee edelleen nousuvauhdin saavuttamiseksi sen jälkeen, kun presidentti Trump ilmoitti 2. huhtikuuta uusista vastavuoroisista tulleista kymmenille maille, mukaan lukien Kiinalle.

Kiina on jo ilmoittanut suunnitelmistaan ​​asettaa kostotulleja amerikkalaisille tuotteille vastauksena Trumpin politiikan muutokseen, mikä voi laukaista kauppasodan maailman kahden suurimman talouden välillä.

Tällainen tausta voi vahingoittaa yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä, joilla on huomattava tulot Kiinalle. Mielenkiintoista on, että yksi tällainen nimi on AI-rakas, Nvidia Corp, Goldman Sachsin mukaan.

Kiinan osuus Nvidian tuloista

Goldman Sachs odottaa Kiinan ja Yhdysvaltojen välisten kauppajännitteiden olevan merkittävä vastatuuli NVDA:lle, sillä Suur-Kiinan alue tuottaa tällä hetkellä noin 39 prosenttia sen vuosituloista.

Nvidian H20-sirut, jotka on suunniteltu vientiin Kiinaan, ovat nähneet vahvaa kysyntää erityisesti maan suurimmissa teknologiayrityksissä, kuten ByteDance, Tencent ja Alibaba.

Trumpin hallinto kuitenkin jatkaa rajoitusten tiukentamista sirunviennille Pekingiin, mikä voi myös vahingoittaa titaanin liiketoimintaa eteenpäin.

Lisäksi Kiina on alkanut neuvoa yrityksiään välttämään Nvidia-sirujen käyttöä, koska ne eivät kuulemma täytä maan uusimpia energiatehokkuusvaatimuksia.

Yhdessä nämä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiin kaupan jännitteisiin liittyvät tekijät voivat vaikuttaa olennaisesti NVDA:n tulevaan tuloon, Goldman Sachsin strategit lisäsivät tuoreessa raportissaan.

NVDA on edelleen Wall Streetin suosikki

Huolimatta Kiinan uusista tulleista ja mahdollisuudesta, että presidentti Xi ilmoittaa kostomaksuista amerikkalaisille tuotteille, Wall Street pysyy nousussa Nvidian osakkeissa.

NVDA:n osakkeiden konsensusluokitus on tällä hetkellä “osta” ja keskimääräinen tavoite on noin 176 dollaria, mikä viittaa noin 70 prosentin nousuun nykyisestä tasosta.

Tämä johtuu siitä, että monet uskovat, että Nvidia on edelleen vankka nimi tekoälymarkkinoilla, ja Statista ennustaa kasvavan yli 26 prosentin vuosivauhtia tämän vuosikymmenen loppuun asti.

Lisäksi Nvidia maksaa nyt 0,036 prosentin osinkotuottoa, mikä tekee siitä houkuttelevan myös tulosijoittajille.

LVS:llä on myös suuria tuloja Kiinassa

Nvidian lisäksi Goldman Sachs näkee kasinoosakkeet, erityisesti Las Vegas Sands Corpin (NYSE: LVS), alttiimmin Kiinan ja Yhdysvaltojen välisille kaupan jännitteille vuonna 2025.

LVS:llä on merkittävä jalanjälki Macaossa, joka tunnetaan myös nimellä “Aasian Las Vegas”, koska se on suosittu uhkapelikohteena. Yhdysvaltalaisen kasino- ja lomakeskusyrityksen tuotoista yli 60 % on tällä hetkellä alttiina Macaolle.

Kuten Nvidia, analyytikot pitävät kuitenkin nousussa myös Las Vegas Sandsin osakkeita.

LVS:n yksimielinen “osta” -luokitus on yhdistetty keskimääräiseen tavoitteeseen noin 59 dollaria kirjoitettaessa.

Tämä tarkoittaa lähes 50 prosentin nousupotentiaalia osinkoosakkeessa, joka tuottaa tällä hetkellä 2,56 prosenttia.