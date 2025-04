Pump.fun, Solana-pohjainen meemikolikon aloitusalusta, on virallisesti palauttanut suoratoistoominaisuuden kuukausia kestäneen käyttökiellon jälkeen, jonka aiheutti alustalla lähetetty häiritsevä ja haitallinen sisältö.

Tämä palautus, joka on tällä hetkellä otettu käyttöön vain 5 %:lla käyttäjistä, sisältää kattavan sisällönvalvontakäytäntöjen uudistuksen käyttäjien turvaamiseksi ja alustan eheyden suojaamiseksi.

Pump.fun keskeytti suoratoiston marraskuussa 2024

Suoratoistotoiminto keskeytettiin viime marraskuussa useiden huolestuttavien tapausten jälkeen, mukaan lukien lähetykset, jotka sisälsivät nimenomaisia ​​tekoja, väkivaltaisia ​​uhkauksia ja jopa itsensä vahingoittamista.

Yhteisö tuomitsi nämä streamit laajalti, ja ne herättivät tiukan tarkastelun Pump.funin lähestymistavasta sisällön moderointiin.

Vastauksena alusta aloitti tauon ja lupasi arvioida uudelleen ohjeet ja järjestelmät ennen ominaisuuden palauttamista.

Suoratoiston ominaisuuksien tarkastelun lisäksi Pump.fun sai keskeyttämismääräyksen, kun vuoden alussa nostettiin kaksi ryhmäkannetta väitetyistä immateriaalioikeuksien loukkauksista.

Terrorismi ja väkivaltainen sisältö on kielletty uuden käytännön mukaan

Nyt kun ominaisuus on osittain palautettu, Pump.fun on ottanut käyttöön tiukan sisällönvalvontakehyksen, jonka tarkoituksena on säilyttää käyttäjien luovuus ja estää haitallinen tai laiton toiminta.

Alustan uusi Livestream-valvontakäytäntö tekee selväksi, että tietyntyyppistä sisältöä ei suvaita missään olosuhteissa.

Tämä sisältää materiaalia, joka sisältää graafista väkivaltaa, häirintää, seksuaalista hyväksikäyttöä, lasten uhkaamista, laitonta toimintaa ja yksityisyyden loukkauksia, kuten doxxingia.

Käytännössä kielletään myös nimenomaisesti terrorismin ylistäminen, väkivaltaiset ääriliikkeet ja tekijänoikeuksilla suojatun sisällön luvaton käyttö.

Vaikka ohjeet ovat tiukkoja kielloissaan, Pump.fun on ottanut vivahteikkaamman kannan Not Safe For Work (NSFW) -sisältöön.

Koska tällainen sisältö saattaa olla yleistä alustalla, käytäntö ei kiellä NSFW-materiaalia suoraan.

Sen sijaan Pump.fun arvioi jokaisen tapauksen erikseen ja käyttää harkintaa määrittääkseen, mikä on yhteisön hengen ja sen turvallisuusstandardien mukaista.

Tämä lähestymistapa yrittää löytää tasapainon luovan vapauden ja vastuullisen sisällönvalvonnan välillä.

Tärkeää on, että Pump.fun on asettanut tämän käytännön “eläväksi asiakirjaksi”, jota voidaan päivittää ja tarkentaa käyttäjien, moderaattoreiden ja ulkoisten politiikan asiantuntijoiden palautteen perusteella.

Tämä mukautuva lähestymistapa on merkki alustan sitoutumisesta kehittymään yhteisönsä rinnalla ja vastaamaan nouseviin haasteisiin reaaliajassa.

Uutta politiikkaa rikkovat voivat jäädyttää

Uuden käytännön täytäntöönpanoa tukee oma valvontatiimi, jolla on täydet valtuudet lopettaa striimit ja jäädyttää tilit rikkomusten sattuessa.

Käyttäjillä, joiden sisältö on poistettu, on mahdollisuus valittaa päätöksistä Pump.funin tukijärjestelmän kautta.

Viimeinen vaatimus sisällön asianmukaisuudesta ja tilin valvontaan on kuitenkin edelleen alustalla.

Palauttamalla suoratoistotoimintonsa parannetuilla suojatoimilla Pump.fun pyrkii rakentamaan uudelleen luottamusta ja edistämään turvallisempaa ja kiinnostavampaa ympäristöä käyttäjilleen.

Alustan uudelleen keskittyminen maltillisuuksiin merkitsee keskeistä askelta sen maineen säilyttämisessä samalla kun tuetaan meemikolikoiden innovatiivisen kulttuurin elinvoimaa.