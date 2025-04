Binance napauttaa Worldpayta virtaviivaistaakseen krypto-ostoksia Apple Payn ja Google Payn kautta

Johtava kryptopörssi Binance on tehnyt strategisen yhteistyön maksuyhtiö Worldpayn kanssa.

Kumppanuus mahdollistaa digitaalisen omaisuuden ostamisen Apple Payn ja Google Payn kautta.

Siirron tavoitteena on lisätä krypton käyttöönottoa massiivisen pääsyn avulla, koska se kattaa digitaalisten valuuttojen ja perinteisen rahoituksen välisen kuilun.

Binance-verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttäjät voivat nyt ostaa suosikki kryptonsa fiatilla yhdistämällä pankki- tai luottokortit Google Payhin tai Apple Payhin.

Integraatio vähentää uusien osallistujien pääsyn esteitä ja takaa samalla parannetun mukavuuden kokeneille käyttäjille.

Lisäksi Binance on lisännyt laajalti käytetyt ja luotettavat Google Payn ja Apple Payn, mikä parantaa saavutettavuutta.

Ilmoitus lisäsi:

Tämä on erityisen vaikuttavaa alueilla, joilla luottokorttien käyttö on rajallista, mutta mobiilitiheys on korkea. Tukemalla yleisimmin käytettyjä digitaalisia lompakoita, Binance antaa uusille käyttäjille mahdollisuuden tutustua digitaaliseen omaisuuteen käyttämällä työkaluja, joihin he jo luottavat. Tuloksena on sujuvampi, intuitiivisempi siirtyminen kryptoon, mikä johtaa parempaan käyttökokemukseen kautta linjan.