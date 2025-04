Euroopan osakemarkkinat kokivat tiistaina tervetulleen hengähdystauon ja avautuivat nousuun sen jälkeen, kun neljän päivän tappioputki oli pahentanut sijoittajien mielialaa maailmanlaajuisesti.

Voitot tulevat kuitenkin vahvalla annoksella varovaisuutta, sillä meneillään oleva maailmanlaajuinen tullikiista ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin seuraavaan siirtoon liittyvä epävarmuus painavat edelleen voimakkaasti markkinoiden luottamusta.

Klo 09.11 CET Stoxx 600 -indeksi oli noin 1 % korkeammalla, ja lähes kaikki sektorit olivat jälleen positiivisella alueella.

Myös tärkeimmät alueindeksit nousivat, mukaan lukien Saksan Dax (nousu 1,09 %), Ranskan CAC 40 (nousu 1,66 %) ja Italian FTSE MIB (nousu 1,66 %).

Espanjassa IBEX 35 avautui 0,52 %, kun taas Lontoossa FTSE 100 palasi positiiviselle alueelle ja nousi 1,03 %.

Tämä rauhallisempi alku Euroopan markkinoilla seuraa maanantain julmaa kauppasessiota, vaikka sijoittajien mieliala on edelleen varovainen, sillä maailmanlaajuinen tariffivyöry ja epävarmuus Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin seuraavasta toimenpiteestä painaa edelleen luottamusta.

“Sijoittajien on otettava jokainen päivä sellaisena kuin se tulee, ja tiistai alkoi hyvin… Raakaöljy nousi myös 1,2 prosenttia 61,45 dollariin tynnyriltä, ​​kun taas kulta nousi 1,8 prosenttia 3 028 dollariin unssilta”, totesi AJ Bellin sijoitusjohtaja Russ Mould Euronewsille lähettämässään sähköpostissa.

Nämä ovat pieniä voittoja omaisuuden liikkeissä, mutta suuria voittoja laajemmilla markkinoilla, kun otetaan huomioon verilöyly, jota olemme kestäneet viime viikon “Liberation Dayn” jälkeen. Markkinoiden vakauttaminen otetaan vastaan ​​avosylin.

Mold ehdotti myös, että näiden hintaliikkeiden pitäisi tuoda markkinoille kaivattua positiivisuutta, mikä auttaa sijoittajia lievittämään salkkuihinsa viime viikolla kohdistuneita vahinkoja.

“Markkinat voivat pysyä hauraina tulevina päivinä ja viikkoina. Vaatii vain uuden aggression merkin Trumpilta tai kovaa vastaan ​​taistelevalta kauppakumppanilta, jotta se herättää jälleen järkytyksen. Markkinoiden elpyminen voi nopeasti menettää vauhtiaan, jos sijoittajat menettävät uskonsa parannuskeinoon alkuperäisen myynnin aiheuttaneeseen tilanteeseen”, Mold varoitti.

Aasian markkinat elpyvät, mutta jännitys jatkuu

Samaan aikaan Kiinan kauppaministeriö ilmoitti varhain tiistaina, että se “taistelee loppuun asti” ja toteuttaa määrittelemättömiä vastatoimia Yhdysvaltoja vastaan ​​turvatakseen omien etujensa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump uhkasi 50 prosentin lisätullilla Kiinan tuonnille.

Varhain iltapäivällä Tokion aikaa Nikkei 225 nousi 5 % ja oli 32 691,34, mikä on toipunut osan viimeaikaisista tappioistaan.

Hongkong onnistui myös saamaan takaisin jonkin verran jalansijaa, vaikkakaan ei läheskään tarpeeksi kompensoimaan maanantain tuhoisaa 13,2 prosentin romahdusta, joka merkitsi Hang Sengin pahin päivää sitten Aasian vuoden 1997 finanssikriisin.

Hang Seng nousi 1,6 prosenttia 20 140,78 pisteeseen, kun taas Shanghai Composite -indeksi nousi 0,9 prosenttia 3 124,77 pisteeseen.

Etelä-Korean Kospi nousi 0,1 prosenttia 2 331,80:aan, kun taas Australian S&P/ASX 200 nousi 1,7 prosenttia 7 471,10 pisteeseen.

Myös Uuden-Seelannin ja Australian markkinat nousivat.

Yhdysvaltain futuurit osoittavat voittoja: toivon pilkahdus vai väärä aamunkoitto?

Myös Yhdysvaltain osakefutuurit nousivat, ja kolme pääindeksiä – S&P 500, Dow Jones Industrial Average ja Nasdaq Composite – nousivat kaikki yli prosentin.

Tämä seurasi vaihtelevaa kehitystä Yhdysvaltain sessiossa maanantai-iltana, jossa Nasdaq onnistui nousemaan hyvin vähän, kun taas S&P 500 laski vain 0,2 %.

Analyytikot ovat kuitenkin edelleen varovaisia ​​ja kyseenalaistavat nykyisen elpymisen kestävyyden. “En lyö vetoa talon kestävästä noususta, ellemme saa ratkaisevaa politiikkaa”, Michael Brown, Pepperstonen vanhempi tutkimusstrategi, kertoi Euronewsille.

Käännepiste vai kuolleen kissan pomppiminen? Markkinoiden tulevaisuus on epävarma

Interactive Investorin markkinajohtaja Richard Hunter yhtyi Brownin mielipiteisiin ja huomautti, että sijoittajien levottomuus ja epävakaus ovat edelleen korkealla.

“Liikkeet olivat suhteellisen suotuisia viime päivien kokemuksiin verrattuna, mutta konepellin alla oli raju vääntely, jossa Dow Jones -indeksi teki kaikkien aikojen suurimman päivänsisäisen heilahduksen. Ilmeisesti sosiaalisesta mediasta peräisin olevat varhaiset raportit viittaavat siihen, että tariffien keskeytyminen on välitöntä, mikä nosti markkinoita, mutta tätä seurasi mahdolliset Valkoisen talon vastalauseet. Presidentin kommentit, jotka uhkasivat korottaa tulleja entisestään Kiinaa vastaan, pitivät globaaleja sijoittajia valppaana”, Hunter sanoi sähköpostiviestissä Euronewsille.

Hän huomautti lisäksi, että joukkovelkakirjojen ja kullan hintojen aiemmat laskut päivän aikana johtuivat sijoittajista, jotka joutuivat keräämään varoja vakuuspyyntöjä varten kattaakseen tappionsa muualta.

Tämä kierto on nähty ennenkin, ja se voi osoittautua itseään jatkuvaksi sykliksi, joka voi tarvittaessa lisätä lisäpaineita markkinoille maailmanlaajuisesti.”

Hunter korosti myös vaikeuksia määrittää, edustavatko vähentyneet markkinoiden laskut todellista käännekohtaa vai yksinkertaisesti klassista “kuolleen kissan pomppimista”.

“Erityisesti Yhdysvaltain kauppasession epävakaus viittaa siihen, että kumpikin on mahdollista, varsinkin kun tulee lisää tariffiilmoituksia, jotka voivat muuttaa tunnelmaa jompaankumpaan suuntaan. Monet sijoittajat ovatkin todenneet – hieman ärtyneenä – että toisin kuin aikaisemmissa kriiseissä, joissa tekijöiden yhdistelmä aiheutti markkinoiden äärimmäisen heikkouden, tämä tapahtumasarja johtuu suurelta osin vain yhden henkilön toimista, globaalien indeksien armolaskuista, joka on jossain määrin presidentti, ja jossain määrin kasvavat indeksit. USA on alkanut kokea kostotulleja, ja yhä aggressiivisempi retoriikka ei ole edes lähellä alun loppua”, hän varoitti.

Lopuksi huolimatta siitä, että Nasdaq sijoittui hieman korkeammalle päivälle, Nasdaq on edelleen laskenut 19,2 % tänä vuonna ja vakaasti laskevassa markkina-alueella 23 prosentin laskulla sen suhteellisen äskettäisen ennätyskorkeuden jälkeen, mikä lisää todisteita elpymisestä voi olla lyhytaikaista.

Samaan aikaan S&P 500 ja Dow Jones ovat laskeneet 14 % ja 10,8 % tähän mennessä.

Globaali vaikutus: hyödykkeet ja kauppasuhteet paineen alla

Analyytikko korosti Aasian markkinoiden jatkuvaa riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käytäviin neuvotteluihin edistyäkseen menestyksekkäästi ja totesi, että “ralli näyttää perustuvan toiveisiin, että tulevina päivinä käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa johtavat joihinkin myönnytyksiin, joiden talous on suurelta osin riippuvainen viennistä, ja valtiot ovat tärkeä ja tärkeä kauppakumppani”.

Hän lisäsi myös, että “Kiina tehosti myös omaa kostoretoriikkaa eikä näytä juurikaan merkkejä periksi antamisesta presidentin uhkauksille. Se on luvannut jo ilmoitettujen tariffien lisäksi omat toistaiseksi määrittelemättömät vastatoimet, joiden rinnalla on mahdollisuus valtion lisäelvytyksiin kotimaan talouden tukemiseksi. Joka tapauksessa kysyntä on heikentynyt ja potentiaalinen hinta nykytilanteessa tulee olemaan kova. öljyn kaltaiset hinnat ovat jo laskeneet 13 prosenttia tänä vuonna.