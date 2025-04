PepeX:n alkuperäinen kolikkotarjous (ICO) on nyt ylittänyt 1 352 050 dollarin rahoituksen, kun kiinnostus sen jokapäiväisille sijoittajille suunnattua reilun lanseerauksen mallia kohtaan kiihtyy.

Solanalle rakennettu PepeX-alusta on saamassa jalansijaa aikana, jolloin Donald Trumpin kasvava läsnäolo kryptoalalla – NFT:stä meemitokeneihin ja stablecoineihin – lisää markkinoiden spekulaatiota.

Vaikka Trumpiin linkitetyt rahakkeet tuottavat otsikoita ja epävakautta, vähittäiskauppiaat kääntyvät yhä useammin PepeX:n kaltaisten alustojen puoleen, jotka keskittyvät läpinäkyvyyteen, manipuloinnin estoon ja pitkän aikavälin potentiaaliin.

Nykyinen ennakkomyyntihinta on 0,0268 dollaria ja vain muutama tunti jäljellä ennen seuraavan vaiheen nousua 0,0281 dollariin, joten vauhtia kasvaa yhden vuoden eniten seuratuista laukaisualustan tokeneista.

Ennakkomyynti nopeuttaa vähittäiskaupan tuen avulla

PepeX on kiinnittänyt huomion ennakkomyyntimallillaan, jossa yhdistyvät kiireellisyys ja rakenne. ICO, joka on nyt 20. vaiheessa, on kerännyt yli 1,35 miljoonaa dollaria, kun seuraavaan hinnannousuun on enää 6 tuntia.

Token, jolla tällä hetkellä käydään kauppaa 0,0268 dollarilla, nousee 0,0281 dollariin seuraavassa vaiheessa, mikä ylläpitää johdonmukaista 5 %:n lisäysmallia 30 vaiheessa.

Tämä hinnoittelurakenne yhdistettynä läpinäkyvään varainhankinnan lähtölaskentaan on houkutellut kasvavaa sijoittajayhteisöä.

Itse aloitusalusta tarjoaa varhaisen pääsyn uusiin meemikolikkoprojekteihin ja tarjoaa tavallisille sijoittajille mahdollisuuden päästä sisään ennen merkittäviä listauksia tai riskipääoman allokaatioita – tämä lähestymistapa puuttuu usein aikaisemmista meemikolikkokierroksista.

Varmistamalla oikeudenmukaisen allokoinnin PepeX esittelee itsensä turvallisena tapana tutkia korkean riskin omaisuutta selkeän tarkastuksen avulla.

Sniping- ja lukittu likviditeettiominaisuudet

PepeX:n erottaa sen sisäänrakennettu protokolla, joka estää yleiset manipulointitaktiikat. Alusta käyttää tarkkailutekniikkaa estääkseen automatisoidut botit, jotka usein kaappaavat tokenjulkaisuja.

Se myös rajoittaa perustajien osuuden enintään 5 prosenttiin tokentarjonnasta, mikä on suojakeino, joka on suunniteltu vähentämään sisäpiiriläisten polkumyynnin riskiä, ​​kun kolikolla alkaa käydä kauppaa.

PepeX lukitsee ja imee likviditeetin, jos projektin ydintiimi poistuu yllättäen. Tämä suojatoimenpide on harvoin nähtävissä muilla meemikolikon julkaisualustalla.

Läpinäkyvä lompakon seuranta ja pakotetut 72 tunnin pitoajat projektien luojille takaavat vastuullisuuden ja sitovat palkinnot suoraan tokeniin suorituskykyyn ajan myötä.

Tämä rakenne vetoaa kauppiaisiin, jotka etsivät luotettavia projektikehyksiä myrskyisän vuoden jälkeen laajemmassa kryptotilassa.

Trumpin kryptohankkeet lisäävät alan valokeilassa

Donald Trumpin kasvava jalanjälki kryptomaailmassa kiinnittää myös enemmän katseita alaan. Hänen hankkeensa kattavat NFT:t, Bitcoinin louhinnan, DeFi-projektit ja TRUMPO/USD-meemitokenin.

Tammikuussa yksi Trumpiin sidottu token saavutti hetkellisesti 10 miljardin dollarin markkina-arvon, mikä korosti julkkisten tukemien omaisuuserien voimaa kiinnittää sijoittajien huomion.

Laajemman Trumpin kryptoekosysteemin arvoksi arvioidaan nyt lähes miljardi dollaria. Nämä kehityssuunnat yhdistettynä lohkoketjuinnovaatioita tukeviin toimeenpanomääräyksiin ovat tehneet digitaalisista varoista Trumpin taloudellisen alustan keskeisen ominaisuuden.

Hänen kampanjansa memecoinien mainostaminen Truth Socialissa muokkaa sitä, miten poliittinen pääoma risteää spekulatiivisen kaupankäynnin kanssa.

Sijoittajat kääntyvät rakenteen pariin hypen keskellä

Trumpin ruokkiman kiihkon keskellä monet sijoittajat ovat siirtymässä kohti PepeX:n kaltaisia ​​alustoja saadakseen markkinoille jäsennellymmän pääsyn.

Kun ennakkomyynti etenee tasaisesti, alusta hyötyy mielialan muutoksesta: pois arvaamattomista meemikolikoista kohti reilua ja läpinäkyvyyttä priorisoivia projekteja.

Maailmanlaajuisen kiinnostuksen tokenisointiin kasvaessa PepeX asettuu vakaaksi portiksi yhteisön tukemien tokenien julkaisulle tiukkojen ohjeiden mukaisesti.

Epävakaassa ympäristössä tämä oikeudenmukaisuuden lupaus on osoittautumassa yhdeksi tehokkaimmista vauhdin tekijöistä.