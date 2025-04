World Liberty Financial Inc. on ottanut hienovaraisesti markkinoille 1 USD:n vakaan kolikon, mikä on merkittävä askel sen hajautetun rahoituksen tavoitteissa.

USD1 on suunniteltu ylläpitämään yksi-yhteen sidonta Yhdysvaltain dollarin kanssa, mikä tarjoaa vakautta epävakaassa kryptoympäristössä.

Stablecoin, jolla nyt käydään kauppaa Ethereumissa ja Binance Smart Chainissa, syntyi ilman virallista ilmoitusta ja kiinnitti lohkoketjun harrastajien huomion.

USD1:n lanseeraus on sopusoinnussa Trumpin perheen tukeman yrityksen laajemman pyrkimyksen kanssa hakea markkinarako nopeasti kasvavilla vakaakolikoiden markkinoilla.

Mikä on USD1 stablecoin?

Copy link to section

USD1 on vakaa kolikko, jolla on täysin US Treasuries, käteinen ja vastaavat varat, ja BitGo toimii vararahaston säilyttäjänä.

Tämän tuen tarkoituksena on varmistaa vakaus ja luottamus ja erottaa USD1 kilpailukentällä, jota hallitsevat jättiläiset, kuten Tetherin USDT ja USDC.

Varantosalkun säännöllisiä ulkopuolisia tarkastuksia on suunnitteilla, vaikka tilintarkastusyhteisö ei ole julkistettu.

Stablecoinin muotoilu välttää monimutkaisia ​​tuottomekanismeja ja asettaa selkeyden etusijalle niin institutionaalisille kuin vähittäiskäyttäjillekin.

Sen saatavuus Ethereumissa ja Binance Smart Chainissa mahdollistaa sen laajan saatavuuden, ja se on mahdollista laajentaa muihin lohkoketjuihin tulevaisuudessa.

USD1:n hiljainen lanseeraus

Copy link to section

USD1 stablecoinin alkuperä juontaa juurensa maaliskuun lopulle, jolloin blockchain-analyytikot havaitsivat älykkäiden sopimusten käyttöönottoa Binance Smart Chainissa.

Alkuperäiset testiverkkotapahtumat sisälsivät kryptomarkkinoiden valmistaja Wintermuteen sidoksissa olevia lompakoita, mikä vihjasi valmistelevasta pohjatyöstä.

World Liberty Financial vahvisti aikomuksensa laskea markkinoille USD1 25. maaliskuuta, vaikka se ei antanut tarkempia tietoja ajoituksesta tai pörssilistauksista.

Tämä hiljainen käyttöönotto vaikuttaa tarkoitukselliselta, minkä ansiosta yritys voi arvioida markkinoiden dynamiikkaa ja infrastruktuurin joustavuutta.

Toistaiseksi ei ole ilmoitettu keskitetyistä pörssilistauksista, mikä viittaa toistaiseksi keskittymiseen hajautettuihin alustoihin.

USD1:n kaupankäyntiaktiviteetti huimaa

Copy link to section

USD1:n kaupankäyntiaktiviteetti on kasvanut dramaattisesti debyytin jälkeen.

CoinMarketCapin tiedot paljastavat hämmästyttävän 6 700 prosentin kasvun 24 tunnin kaupankäynnissä yli 140 miljoonalla dollarilla.

Stablecoinin markkina-arvo on noussut noin 128 miljoonaan dollariin, mikä heijastaa vahvaa varhaista käyttöönottoa.

Erityisesti tätä nousuvauhtia ruokkivat likviditeettipoolit hajautetuissa pörsseissä, kuten Uniswap V3 ja PancakeSwap V3, jotka aktivoitiin 12. huhtikuuta.

Mikä on USD1:n tulevaisuus?

Copy link to section

Trumpin perheen osallistuminen on nostanut 1 dollarin vakaan kolikon valokeilaan, mikä on herättänyt sekä juonittelua että kiistaa.

Kriitikot, mukaan lukien demokraattiset lainsäätäjät, ovat ilmaisseet huolensa stablecoinin kehitykseen liittyvistä eturistiriidoista.

Edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean kuulemistilaisuudessa 2. huhtikuuta edustaja Maxine Waters varoitti, että 1 dollaria voitaisiin käyttää korvaamaan Yhdysvaltain dollari valtion tehtävissä.

Tällaiset väitteet ovat ruokkineet keskustelua stablecoinin laajemmista vaikutuksista.

Jotkut analyytikot, kuten Ari10:n toimitusjohtaja Mateusz Kara, väittävät, että sen lanseeraus liittyy vähemmän blockchain-innovaatioon vaan enemmän Yhdysvaltojen velkamarkkinoiden laajentamiseen maailmanlaajuisesti.

Sääntelyn valvonta hämärtää myös USD1:n tulevaisuutta. Kongressin keskustelut, mukaan lukien keskustelut STABLE Actista, korostavat jännitteitä stablecoin-valvontaan liittyen.

Elizabeth Warrenin kaltaiset lainsäätäjät ovat vaatineet sääntelyviranomaisilta avoimuutta World Liberty Financialin toiminnan suhteen.

Tämä dynamiikka viittaa siihen, että USD1:n menestys ei riipu pelkästään omaksumisesta markkinoille vaan myös navigoinnista monimutkaisessa poliittisessa maisemassa.

Skeptisyydestä huolimatta kannattajat näkevät USD1:n vakaan kolikon siltana perinteisen rahoituksen ja hajautettujen järjestelmien välillä.

Zach Witkoff, World Liberty Financialin perustaja, korosti vetoomuksensa suvereeneihin sijoittajiin ja instituutioihin, jotka etsivät turvallisia rajat ylittäviä liiketoimia.

Toistaiseksi stablecoinin hiljainen lanseeraus on herättänyt uteliaisuuden ja luo alustan korkean panoksen matkalle kryptoareenalla.