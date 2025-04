Britannian hallitus ilmoitti tiistaina varmistaneensa polttoaineen toimituksen, minkä ansiosta maan viimeiset teräsmasuunit voivat olla toiminnassa vielä ainakin muutaman viikon ajan, Reutersin raportin mukaan.

Tämä liike on viimeisin hallituksen epätoivoisista yrityksistä säilyttää kotimainen neitseellisen teräksen tuotanto.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on työskennellyt nopeasti hankkiakseen riittävästi koksihiiltä ja rautamalmia.

Tämä on ratkaisevan tärkeää Koillis-Englannin tappiollisten masuunien toiminnan ylläpitämiseksi.

Hätätilanne lait

Copy link to section

Tilanteen kiireellisyyden vuoksi hallitus hyväksyi lauantaina hätälain, joka antoi heille paikan operatiivisen hallinnan.

Tämä siirtyi tehokkaasti kiinalaisille omistajille, Jingye Groupille, ja korostaa hallituksen sitoutumista turvaamaan tarvittavat resurssit tämän kriittisen teollisuusomaisuuden toiminnan jatkamiseksi.

Uunien käyttö oli merkittävä taloudellinen haaste.

Jatkuva polttoaineen tarve yhdistettynä niiden uudelleenkäynnistyksen vaikeuteen sammuttamisen jälkeen merkitsi niiden jatkuvaa ja huomattavaa resurssien kulumista.

Tätä pahensi entisestään se tosiasia, että he toimivat tappiolla ja he saivat 700 000 puntaa (vastaa 922 950 dollaria) joka päivä, kun he pysyivät aktiivisina.

Tämä tilanne osoitti kiireellisen tarpeen korjata uuneihin liittyvät toiminnalliset tehottomuudet ja taloudelliset tappiot.

Riippuvuus vanhoista uuneista

Copy link to section

Toimivien uunien puuttuminen Britanniassa vaikuttaisi peräkkäin useisiin kriittisiin teollisuudenaloihin.

Kansakunta olisi voimakkaasti riippuvainen tuonnista rautatie-, rakennus- ja autoteollisuuden ylläpitämiseksi.

Tämä riippuvuus välttämättömien materiaalien ulkoisista lähteistä olisi erityisen epävarmaa, kun otetaan huomioon vallitseva globaali ilmasto, jolle ovat ominaisia ​​kauppasodat ja geopoliittinen epävakaus.

Lisäksi nämä tekijät voivat johtaa häiriöihin toimitusketjuissa, hintavaihteluihin ja mahdollisiin pulaan, millä kaikilla voi olla vakavia seurauksia Ison-Britannian talouteen ja sen teolliseen perustaan.

Kotimaisen teräksen merkitys

Copy link to section

Liike-elämän ministeri Jonathan Reynolds korosti kotimaisen teräksen kriittistä merkitystä hallituksen kunnianhimoisten Ison-Britannian ikääntyvän infrastruktuurin modernisointisuunnitelmien onnistumiselle.

Hän korosti, että Ison-Britannian keskeiset teollisuudenalat, jotka ovat keskeisiä näissä elvyttämispyrkimyksissä, ovat voimakkaasti riippuvaisia ​​johdonmukaisesta ja luotettavasta kotimaisen teräksen toimituksesta.

Tämä lausunto korostaa hallituksen sitoutumista kotimaisen terästeollisuuden tukemiseen ja tunnustaa sen tärkeän roolin laajempien kansallisten talous- ja infrastruktuuritavoitteiden saavuttamisessa.

Saatuaan vahvistuksen siitä, että hallitus on selvittänyt polttoainelähetyksen maksun, Reynolds matkustaa Imminghamin itärannikon satamaan.

Yhdysvalloista lähtöisin olevaa lähetystä oli säilytetty Imminghamin telakoilla maksukiistan ratkaisemiseen asti.

Reynoldsin vierailu satamaan osuu samaan aikaan polttoaineen lastaamisen kanssa sen jatkokuljetukseen, mikä merkitsee tämän kaupan viimeistä vaihetta.

Positiivisena käänteenä on, että Australiasta on vapautettu erillinen alus, joka kuljettaa tärkeitä raaka-aineita, koksihiiltä ja rautamalmia, ja on nyt matkalla Isoon-Britanniaan.

Tämä kehitys tapahtuu sen jälkeen, kun lähetystä aiemmin jarruttanut oikeudellinen kiista on ratkaistu onnistuneesti.

Päätöslauselma sisälsi maksun hallitukselta, mikä raivaa tietä kipeästi kaivattuille resursseille päästä Britannian rannoille.