Netflix saattaa epäonnistua saavuttamaan 1 biljoonan dollarin markkinakatto: tässä syy

Netflix (NASDAQ: NFLX) nousee tänä aamuna raporttien jälkeen, jonka mukaan suoratoistojätti haluaa kaksinkertaistaa liikevaihtonsa ja kolminkertaistaa liiketulonsa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

WSJ:n raportin mukaan joukkotiedotusvälineiden huijari haluaa myös saavuttaa 1 biljoonan dollarin markkina-arvon vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka sen johdon sitoutuminen on ihailtavaa, polku näihin mahtaviin tavoitteisiin on kivetty epävarmuudella.

Useat haasteet voivat estää NFLX:n kykyä lunastaa nämä lupaukset seuraavien viiden tai kuuden vuoden aikana.

NFLX:n on kohdattava kilpailu ja kylläisyys

Netflixiä mainostetaan usein suoratoistosotien voittajana.

Se kohtaa kuitenkin edelleen melko tiukkaa kilpailua Disney+:n, HBO Maxin ja Amazon Prime Videon kaltaisten tahojen kanssa.

Kun sen kilpailijat laajentavat edelleen sisältökirjastoaan ja tavoittavat laajemman yleisön, NFLX:n voi olla jatkuvasti haastavampaa kasvattaa tilaajakuntaansa ja markkinaosuuttaan eteenpäin.

On myös syytä mainita, että Netflix on jo tunkeutunut valtavasti kypsillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Merkittävän kasvun jatkamiseksi Nasdaq-listattu yritys joutuu todennäköisesti luottamaan enemmän kansainvälisiin markkinoihin, joilla on omat haasteensa, kuten alhaisempi keskimääräinen tulo per käyttäjä (ARPU).

Laajentuminen kansainvälisille markkinoille, kuten Intiaan ja Brasiliaan, voi myös altistaa NFLX:n sääntelyesteille, sensuuriongelmille ja geopoliittisille jännitteille – jotka kaikki voivat painaa sen kasvusuunnitelmia.

Netflixillä on kallis liiketoimintamalli

Netflix on keskittynyt valtavasti alkuperäisen sisällön tuottamiseen säilyttääkseen johtoasemansa suoratoistotilassa.

Se on strategia, joka on erittäin vaikuttava, vaikkakin yhtä kallis.

Kun kilpailu kiristyy suoratoistoalalla, Netflixin kyky säilyttää johtoasemansa riippuu entistä enemmän sen kyvystä toimittaa erottuvaa, omaperäistä sisältöä.

Kuitenkin, koska tulevina vuosina sisällöntuotantoon saattaa mennä enemmän rahaa, Netflixin pyrkimys kolminkertaistaa toimintatulonsa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä on työnnetty taka-alalle.

Sijoittajien tulee myös huomioida, että NFLX on saattanut menestyä mainonnassaan, mutta se on kuitenkin liiketoimintaa, joka on yleensä erittäin herkkä talouden taantumille.

Netflixin osakkeet käyvät jo kauppaa korkealla tasolla

Lopuksi, arvostusongelmat voivat myös estää Netflixin kunnianhimoa liittyä biljoonan dollarin klubiin.

Striimausjättiläisen osakkeiden hinta-tulos-kerroin on tällä hetkellä hieman alle 50. Vertailun vuoksi koko toimialan keskimääräinen P/E-suhde on vain noin 25.

Jotta NFLX:stä tulisi 1 biljoonan dollarin huijari, sen on kasvattava noin 21 prosentin vuositasolla vuoteen 2030 mennessä, kun media- ja viihdeteollisuudessa yleisesti arvioitu CAGR on jyrkästi pienempi, vain 4,0 prosenttia.

Tämä on osa syy siihen, miksi Loop Capitalin analyytikot ovat vakuuttuneita siitä, että suuri osa hyvistä uutisista on jo leivottu Netflixin osakkeisiin noin 970 dollarilla. Heidän 12 kuukauden hintatavoite NFLX:lle on tällä hetkellä vain 1 000 dollaria.