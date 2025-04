SovEcon nostaa vuoden 2025 Venäjän vehnäntuotannon ennusteita paremman talven selviytymisen vuoksi

Johtava maatalouden konsulttiyritys SovEcon on tarkistanut Venäjän vehnäntuotannon ennustetta ylöspäin.

Uuden arvion mukaan sato on 79,7 miljoonaa tonnia, mikä on merkittävä, 1,1 miljoonan tonnin kasvu edelliseen ennusteeseen verrattuna.

Tämä oikaisu heijastaa parantuneita olosuhteita ja odotuksia runsaamman vehnäsadon suhteen Venäjällä.

Tuotantoennusteen tarkentuminen ylöspäin voi vaikuttaa vehnän maailmanlaajuiseen tarjontaan ja hintoihin, sillä Venäjä on merkittävä toimija kansainvälisillä vehnämarkkinoilla.

Parempi selviytymisaste talvella

Copy link to section

Viimeisin tarkistus satoennusteesta osoittaa merkittävää parannusta odotettua korkeampien talven selviytymisasteiden vuoksi, SovEcon sanoi.

Tämä odottamaton kestävyys on johtanut siihen, että suurempi määrä kasveja on selvinnyt ankarista talviolosuhteista, mikä on johtanut alun perin ennustettua suurempaan satoon.

Viimeisimmät ennusteet viittaavat vehnän tuotanto-odotusten tarkentumiseen.

Venäjän talvivehnän tuotantoa on tarkistettu ylöspäin. Tuotantoennuste on nyt 52,2 miljoonaa tonnia, mikä on viimeisimmän ennusteen mukaan huomattava kasvu aiemmasta arviosta 50,7 miljoonaa tonnia.

Toisaalta myös kevätvehnän tuotannon näkymät on päivitetty.

Ennuste on alennettu 27,5 miljoonaan tonniin, mikä merkitsee laskua aiemmasta ennusteesta 27,9 miljoonaa tonnia.

Tämä alaspäin sopeutuminen voi johtua useista tekijöistä, kuten epäsuotuisista sääolosuhteista, tuholaisten tai tautien puhkeamisesta tai muista haasteista, jotka ovat vaikuttaneet kevätvehnän satoon.

SovEcon sanoi:

Kasvit ovat kestäneet talven hyvin ja niiden kunto on parantunut.

Sadon yleisolosuhteet paranevat

Copy link to section

Venäjän liittovaltion hydrometeorologian ja ympäristönseurantapalvelu (Roshydromet) on raportoinut sadon tilan merkittävästä paranemisesta kaikkialla Venäjällä.

Maaliskuussa vain 5 % vehnäsadoista arvioitiin huonokuntoisiksi.

Tämä merkitsee huomattavaa toipumista marraskuussa ilmoitetusta ennätyskorkeudesta, 37,1 % huonokuntoisista sadoista, mikä osoittaa Venäjän maatalouden positiivista kehitystä.

Roshydrometin arvioinnit osoittavat, että satoolosuhteet paranevat tyypillisesti talvikuukausina.

Merkittävimmät parannukset havaitaan vuodenaikoina, jotka alkavat epätavallisen huonoilla kenttäolosuhteilla, kuten vuosien 2015 ja 2021 aikana.

Huolimatta viimeaikaisesta optimismista Venäjän tulevan vehnäsadon näkymistä, SovEcon säilyttää varovaisen asenteen ja väittää, että on liian aikaista tehdä lopullisia ennusteita.

Tuottopotentiaali jää keskiarvon alapuolelle

Copy link to section

Huolimatta maaliskuun suotuisista sääolosuhteista, vehnäsadon yleinen terveys- ja satopotentiaali on edelleen alle keskiarvon, SovEcon sanoi.

On myös mahdollista, että maaliskuun suotuisa sää saapui liian myöhään parantaakseen merkittävästi sadon yleiskuntoa.

Useilla alueilla havaitun jatkuvan maaperän kosteusvajeen ja tulevien viikkojen kuivien sääolosuhteiden ennakoinnin vuoksi SovEconin tämänhetkinen arvio viittaa siihen, että maaperän kosteustason merkittävä paraneminen on epätodennäköistä.

Tämä ennuste viittaa siihen, että nykyisen alijäämän odotetaan jatkuvan, mikä saattaa vaikuttaa maatalouteen, veden saatavuuteen ja ekosysteemien terveyteen kärsivillä alueilla.

Merkittävien sateiden puute ja jatkuvat kuivat säät pahentavat todennäköisesti maaperän nykyistä kosteusvajetta, mikä lisää haasteita vesivarojen hoidossa ja maatalouden tuottavuudessa.

Andrey Sizov, SovEconin toimitusjohtaja, sanoi:

Ennusteen noususta huolimatta tämän vuoden sadon odotetaan olevan pienin sitten vuoden 2021, jolloin korjattiin 76,0 MMT. Vuonna 2024 Venäjä tuotti 82,6 MMT.