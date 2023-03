Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il mercato delle criptovalute ha iniziato l’anno benissimo. I prezzi della maggior parte delle criptovalute sono migliorati negli ultimi mesi, con Bitcoin che ha raggiunto un massimo di 28.400$ all’inizio di questa settimana, per la prima volta da giugno 2022.

Questo riguarda anche monete di nicchia come WOO Network, poiché sono aumentate di oltre il 40% dall’inizio dell’anno. La continua performance positiva del mercato ha visto un periodo di stabilità per monete come WOO, poiché nelle ultime settimane è stata scambiata intorno allo 0,20$.

D’altra parte, abbiamo token come AltSignals che stanno già andando bene nella sua prevendita e dovrebbero raggiungere nuovi massimi storici entro la fine dell’anno.

Il token ASI di WOO e AltSignal sono token focalizzati sulla nicchia in quanto forniscono servizi ai trader nello spazio delle criptovalute. Poiché il mercato delle criptovalute registra un’ulteriore crescita, sarebbe interessante esaminare i due progetti e vedere cosa riserva loro il resto dell’anno.

Vale la pena acquistare AltSignals?

AltSignals è una piattaforma che offre segnali per criptovalute, future su Binance e forex. Oltre a ciò, la piattaforma offre anche CFD e segnali tradizionali del mercato azionario.

AltSignals esiste dal 2017, quindi ha resistito alla prova del tempo. Una delle sue caratteristiche più interessanti è che è stato realizzata da trader. Ciò significa che è in grado di esaminare i punti deboli dei trader e cerca di risolverli.

AltSignals sta attualmente implementando uno stack AI progettato per sfruttare il machine learning, la modellazione predittiva e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per migliorare sia il volume che l’accuratezza dei segnali forniti. Questo si chiamerà ActualizeAI.

ActualizeAI è impostato per fornire ai trader una capacità di trading completamente automatizzata e 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando queste tecnologie avanzate per aumentare la precisione, gli inserimenti commerciali, una gestione del rischio più definita e confluenze più chiare.

ASI è il token nativo della piattaforma AltSignals, che alimenta varie attività all’interno dell’ecosistema. Il token ASI è progettato per fungere da chiave di appartenenza per l’ecosistema AI di AltSignals. I trader otterrebbero l’accesso all’ecosistema tenendo i token $ASI nei propri portafogli, il che significa che ha un’utilità nella vita reale.

Detenere token ASI aiuterebbe anche AltSignals a creare numerosi strumenti e approfondimenti esclusivi per l’ecosistema AI.

Gli obiettivi chiari e precisi elencati da AltSignals lo rendono un progetto utile, soprattutto per i trader all’interno degli ecosistemi di criptovalute e mercati finanziari tradizionali.

AltSignals ha finora venduto oltre il 36% dei suoi token in prevendita e intende raccogliere altri 300.000 dollari. Ciò significa che gli investitori hanno ancora l’opportunità di trarre vantaggio da un prezzo basso, anche se il mercato delle criptovalute sta mostrando i primi segni di una corsa al rialzo, quindi il momento di agire è ora. Se vuoi saperne di più sulla prevendita di AltSignals puoi visitare il loro sito web.

Vale la pena acquistare Woo Network?

Woo Network è un progetto unico nello spazio delle criptovalute. La rete collega trader, exchange, istituzioni e piattaforme DeFi con accesso democratizzato alla liquidità ed esecuzione dei trade a costi inferiori o nulli.

Il token WOO è il token nativo dell’ecosistema e viene utilizzato nei prodotti CeFi e DeFi della rete per lo staking e gli sconti sulle commissioni.

Al momento, Woo Network offre una vasta gamma di prodotti e servizi utili per investitori al dettaglio, investitori istituzionali, finanza centralizzata e entità di finanza decentralizzata.

WOO X è il suo prodotto principale ed è una piattaforma di trading a zero commissioni che fornisce ai trader professionisti e istituzionali la liquidità e l’esecuzione migliori della categoria.

Nonostante l’attuale bear market, Woo Network ha stretto alcune partnership strategiche. All’inizio di quest’anno, Woo Network ha sfruttato l’approvazione della registrazione VASP in Polonia per espandere la propria presenza in Europa. Il progetto ha anche collaborato con Klaytn e KTG all’inizio di quest’anno.

Simile ad AltSignals, Woo Network ha un caso d’uso nella vita reale ed è chiaro che la domanda aumenterà solo nei prossimi anni, soprattutto se l’attuale slancio nel mercato delle criptovalute può sostenersi.

Previsione dei prezzi di WOO per il 2023

WOO è attualmente scambiato a 0,2054$, in calo di oltre il 90% rispetto al massimo storico di 2,48$ raggiunto nel novembre 2021. Tuttavia, le prospettive del token sono state positive dopo la performance complessiva ribassista nel 2022.

Il token nativo dovrebbe raggiungere un massimo di 0,299$ entro la fine dell’anno, un modesto rendimento di circa il 60% nel 2023. A lungo termine, WOO dovrebbe superare la barriera di 1$ entro il 2027.

Previsione dei prezzi di AltSignals per il 2023

Il più ampio mercato delle criptovalute si sta attualmente riprendendo dalla performance ribassista dello scorso anno e le prospettive quest’anno per WOO e altri altcoin sono positive.

La prevendita di AltSignals dovrebbe chiudersi presto e, con il token attualmente scambiato a 0,012$, è ragionevole presumere che possa salire ancora una volta che sarà disponibile al pubblico su uno o più exchange importanti. L’ASI potrebbe puntare a un nuovo massimo storico prima della fine dell’anno.

Con il miglioramento delle condizioni di mercato, l’ASI potrebbe raggiungere il massimo storico di 0,50$ prima della fine del 2023.

AltSignals è un acquisto migliore di Woo?

Il più ampio mercato delle criptovalute ha registrato buoni risultati finora quest’anno. Aggiungi il lancio di ActualizeAI da parte di AltSignal e il token ASI potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico nei prossimi mesi.

Per gli investitori che cercano di trarre vantaggio dalla crescita del mercato e registrare ottimi profitti, ASI potrebbe essere uno dei token da considerare. ASI potrebbe fornire agli investitori un rendimento molto migliore nei prossimi mesi rispetto a WOO.

Si prevede che WOO si muoverà di meno del 50% da qui alla fine dell’anno. Nel frattempo, ASI è ancora in fase di prevendita e viene scambiato a 0,012$. Il token potrebbe salire a 0,50$ prima della fine dell’anno, fornendo più valore agli investitori rispetto a WOO.