Il prezzo di CryptoGPT è aumentato del 12% poiché la piattaforma AI si assicura un finanziamento di $ 10 milioni e Bithumb elenca GPT

Il prezzo di CryptoGPT è salito di oltre il 12% lunedì, raggiungendo massimi di $ 0,075. L’aumento del valore del token GPT nativo è arrivato quando il mercato ha reagito alle ultime notizie sulle criptovalute per la criptovaluta correlata all’intelligenza artificiale.

Al momento della scrittura, il prezzo di GPT era di circa $ 0,073, ancora in aumento di circa il 10%.

La pressione dell’acquisto GPT ha visto il token registrare volumi di trading intraday di $ 7,7 milioni, con un interesse per il volume giornaliero di token relativo all’intelligenza artificiale di oltre il 450%.

Il prezzo di CryptoGPT aumenta mentre la piattaforma assicura un finanziamento di $ 10 milioni

Lunedì, CryptoGPT ha annunciato di aver raccolto $ 10 milioni nella sua serie A guidata da DWF Labs, il più grande market maker asiatico e piattaforma di investimento incentrata sulle criptovalute.

Il finanziamento aveva una valutazione di $ 250 milioni, con la piattaforma blockchain di livello 2 che afferma che l’investimento strategico le offre un vantaggio sia finanziario che strategico mentre cerca di affermarsi come una delle principali società Web3.

Prospettive del prezzo GPT durante la quotazione su Bithumb

CryptoGPT potrebbe presto essere disponibile per milioni di persone in Corea del Sud, grazie alla quotazione ufficiale del token sull’exchange di criptovalute Bithumb.

Mentre GPT è attivo su piattaforme di trading come Bitfinex, BingX, Bybit e Bitget, la sua quotazione ufficiale sul più grande scambio supportato da fiat della Corea del Sud è una pietra miliare. Sulla base di ciò, CryptoGPT afferma che lo sviluppo potrebbe vedere oltre 10 milioni di utenti in Corea accedere a GPT.

Secondo CryptoGPT, il suo token nativo è il primo token AI ad essere pubblicato su Bithumb e la quotazione nell’exchange coreano potrebbe vedere GPT fare una grande ondata mentre l’economia AI2Earn prende forma.

Attualmente, il progetto di livello 2 vanta oltre 1,3 milioni di utenti ed è probabile che gli eventi in programma a Seoul questa settimana ne aumenteranno l’adozione.

Grafico dei prezzi GPT che mostra il movimento dei prezzi nella coppia GPT/USDT su Bybit. Fonte: Trading View

In termini di prospettive di prezzo, GPT continua a mantenere un’importante linea di supporto a $ 0,065. Se le ultime notizie contribuiscono ad aumentare la pressione all’acquisto, il prezzo GPT potrebbe raggiungere quota 0,096$. La linea di resistenza apparirà se gli acquirenti recupereranno e manterranno i prezzi sopra 0,075$. Gli indicatori RSI e MACD a 4 ore suggeriscono che il vantaggio è con i rialzisti.

Tuttavia, se le prospettive si ribaltano, il prezzo GPT ha un’ancora a circa $ 0,039. Al di là di questa zona di ricarica della domanda, tuttavia, i ribassisti potrebbero avere un giro gratuito sotto $ 0,030.