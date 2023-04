Il volume degli scambi giornalieri di Avalanche ha continuato a diminuire anche se il token AVAX è rimasto di circa il 63% al di sopra del livello più basso di quest’anno. I dati compilati da Santinent mostrano che il volume giornaliero di AVAX è crollato a 91,5 milioni lunedì, il livello più basso dall’8 gennaio. È sceso dal massimo da inizio anno di oltre 1,15 miliardi, raggiunto l’11 gennaio.

Volume di scambi giornalieri di valanghe

Avalanche, una delle principali catene di smart contract, negli ultimi mesi ha perso quote di mercato in settori chiave. Ad esempio, i dati di DeFi Llama mostrano che il valore totale bloccato (TVL) nella finanza decentralizzata (DeFi) è sceso a ~ $ 870 milioni.

Questo calo la rende la settima più grande catena di smart contract al mondo. Ha perso la sua quota di mercato rispetto ad altre catene popolari come Arbitrum, Optimism e Optimism. Al suo apice, Avalanche aveva un TVL di oltre $ 12 miliardi. In termini AVAX, il TVL è sceso a 49,57 milioni di dollari australiani, il livello più basso degli ultimi anni.

GMX, una parte importante dell’ecosistema DEX di Avalanche, ha visto diminuire il volume degli scambi di Avalanche negli ultimi mesi. Nello stesso periodo, il volume nella sua catena Arbitrum è cresciuto, in parte a causa delle commissioni più basse.

La stessa tendenza si è verificata nel settore dei token non fungibili (NFT), dove il volume è crollato. A marzo, il volume totale delle vendite di NFT in Avalanche si è attestato a 1,2 milioni di dollari, in calo rispetto agli oltre 1,4 milioni di dollari di gennaio. Avalanche ha perso quote di mercato a favore di blockchain come Algorand, Immutable X e Flow.