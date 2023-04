Il prezzo di AltSignals finora suggerisce un grande interesse per le monete IA, con l’imminente lancio del progetto di segnali di trading di un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale che guida la prevendita del suo token nativo.

In effetti, lunedì il prezzo di Bitcoin ha superato la resistenza per annidarsi sopra i 30.000$, la prima volta che la moneta principale ha infranto la resistenza in 10 mesi, ha fatto tremare il mercato delle criptovalute.

Una delle monete in aumento oggi durante il breakout di BTC è Render Token ( RNDR ). E altrove nel mercato delle criptovalute, l’esuberanza per il futuro dell’IA ha messo in moto la prevendita di AltSignals.

Qui esaminiamo la previsione dei prezzi di AltSignals mentre il prezzo di Render sale tra i maggiori guadagni per le monete nel settore dell’intelligenza artificiale delle criptovalute.

Previsione dei prezzi di AltSignals mentre Render aumenta del 20%

Nonostante le prospettive a breve termine suggeriscano che le criptovalute devono ancora uscire completamente dal bear market, il 2023 sembra già avere alle calcagna gli orsi del 2022. E questo mostra i massicci guadagni nelle tempistiche da inizio anno per tutte le principali monete, incluso Bitcoin che è in rialzo del 96% da inizio anno.

Anche il prezzo del token Render è aumentato, con un aumento di quasi il 20% nelle ultime 24 ore e del 60% nell’ultimo mese. Secondo i dati di CoinGecko, il prezzo di RNDR è attualmente dell’82% inferiore al suo massimo storico di 8,78$ raggiunto a novembre 2021. Tuttavia, il valore del token è aumentato di uno sbalorditivo 4.120% dai suoi minimi di 0,036$ a luglio 2020.

L’offerta iniziale di monete Render è terminata il 12 ottobre 2017, con l’RNDR venduto a 0,25$ per gettone durante la vendita.

Guardando AltSignals, l’attuale prezzo di prevendita è di 0,015$ e salirà a 0,02274$ alla fine della prevendita. Dal prezzo di prevendita iniziale di 0,012$, il valore del token ASI aumenterà quasi del 90%. Quando la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale del progetto entrerà in funzione, un’esplosione dei prezzi potrebbe portarla ai livelli visti con Render e altri progetti di intelligenza artificiale di tendenza.

Il nuovo modello tokenomics del progetto, incluso il rilascio di opportunità di ricompensa utilizzando ASI, aiuta anche le prospettive di prezzo rialziste per ASI.

Cos’è Render (RNDR) e cosa offre?

L’RNDR di Render è un utility token basato su Ethereum che gli sviluppatori in cerca di ulteriore potenza di calcolo utilizzano per pagare i fornitori che lo distribuiscono tramite il sistema peer-to-peer di Render Network.

Quelli con potenza GPU ricevono i token RNDR mentre gli sviluppatori possono sfruttare il calcolo extra per il rendering e lo streaming di animazioni, ambienti 3D e oggetti.

Con il boom dell’intelligenza artificiale, la mancanza di computer specializzati con cui gli sviluppatori di intelligenza artificiale possano lavorare ha attirato l’attenzione su Render. Man mano che sempre più progetti cercano di implementare il proprio software basato sull’intelligenza artificiale, attingere alla rete di rendering P2P basata su blockchain sta diventando sempre più attraente. Ciò è particolarmente interessante per Render, nonostante il predominio di giganti della tecnologia come Microsoft, Google e Amazon Web Services (AWS).

Facendo riferimento a una carenza di server segnalata di recente per gli sviluppatori di intelligenza artificiale presso i fornitori di cui sopra, il fondatore e CEO di Render Jules Urbach ha twittato che “RNDR ha una fornitura massiccia di potenza della GPU ad alta densità per alimentare l’inferenza dell’IA“.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è un progetto che ha preso piede dal 2017, con una community crescente di utenti che sfruttano i suoi segnali di trading per più operazioni di asset. Questi includono azioni, criptovalute, CFD, future su Binance e forex.

Il sistema AltAlgo della piattaforma attualmente sfrutta la tecnologia delle macchine per scansionare i mercati, con i trader che ricevono avvisi di segnale sulla potenziale azione dei prezzi. La tecnologia aiuta a setacciare più strategie e indicatori di trading, mettendo insieme uno scenario di acquisto o vendita ottimale per i trader.

Ora il team di AltSignals ha integrato l’intelligenza artificiale nella sua tecnologia tramite l’appropriatamente chiamato ActualizeAI.

In che modo ActualizeAI cambierà il settore del trading?

Lo stack ActualizeAI, che verrà presto lanciato con un token nativo ASI, incorpora l’apprendimento automatico e l’elaborazione del linguaggio naturale per offrire un modello predittivo per i suoi segnali. Come ci si aspetterebbe, il risultato di questa integrazione dovrebbe essere livelli di segnali estremamente accurati per i trader.

AltSignals afferma sul suo sito web che ActualizeAI ha sfruttato l’intelligenza artificiale per prevedere l’azione dei prezzi per vari asset, con livelli di precisione molto elevati. Con i trader pronti a beneficiare dei segnali sui potenziali punti di ingresso, è probabile che la domanda della comunità di ASI esploderà. Questo a sua volta vedrà più persone cercare opportunità per acquistare criptovalute, alimentando un’ulteriore adozione della classe di attività.

Gli investitori possono saperne di più sul progetto visitando la pagina di prevendita di AltSignals.

Qual è il vantaggio di possedere ASI?

ASI darà ai trader l’accesso alla funzione ActualizeAI, con i possessori di token che avranno accesso all’algoritmo completamente automatizzato basato sull’intelligenza artificiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ASI avrà una fornitura fissa di 500 milioni di token, il 58% dei quali sarà disponibile durante l’evento di prevendita.

AltSignals raggiungerà 1$ entro il 2025?

La prevendita ASI di AltSignals terminerà presto e una volta lanciata la rete ActualizeAI, il prezzo del token nativo potrebbe aumentare a causa dell’aumento della domanda, in particolare poiché i trader cercano di massimizzare i loro guadagni utilizzando segnali rivoluzionari.

A parte la domanda complessiva prevista per ASI quando ActualizeAI entrerà in funzione, una caratteristica chiave di tokenomics che aiuterà le prospettive di prezzo a lungo termine per i token è il meccanismo di token-burning. Semplicemente, il token burning consente la rimozione permanente dell’ASI dalla circolazione. Gli eventi del periodo influenzano il prezzo secondo i principi della domanda rispetto all’offerta.

Se la roadmap di AltSignals dovesse seguire la traiettoria evidenziata e il più ampio mercato delle criptovalute colpisse un nuovo ciclo rialzista, gli investitori possono aspettarsi che il prezzo ASI superi il livello di 0,5$ nel 2024. Da qui, un rally a 1$ sarà probabilmente l’obiettivo medio e questo potrebbe includere potenziali guadagni di scoperta dei prezzi nel 2025.

Vale la pena acquistare AltSignals oggi?

Come hanno osservato gli esperti di mercato, le prospettive tecniche e le prospettive dei fondamentali chiave suggeriscono che il superamento di Bitcoin rispetto agli attuali livelli di prezzo ha il potenziale per catalizzare un nuovo slancio per le altcoin di tendenza.

Per gli investitori, un tale scenario di mercato offre anche la possibilità di ampliare il proprio portafoglio tramite nuovi progetti di punta. Uno di questi progetti oggi è AltSignals.

Nei precedenti cicli di mercato, nuove tendenze come il metaverso e il gioco per guadagnare hanno visto l’emergere di progetti che definiscono il settore come The Sandbox e Axie Infinity. Con una forte narrativa nell’Intelligenza Artificiale e un prodotto funzionante che sta già attirando tutti i tipi di trader, AltSignals sembra pronto per la grande corsa come è successo nel 2021 per SAND e AXS.

Ora che la rottura di Bitcoin sopra i 30.000 dollari potrebbe annunciare l’ingresso di nuovo denaro nelle criptovalute, un progetto a cui prestare attenzione potrebbe essere AltSignals.

Visita il sito web di AltSignals per maggiori dettagli se desideri acquistare ASI.