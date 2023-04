L'AUM dei prodotti negoziati in borsa di criptovalute è aumentato del 67% nel primo trimestre, superando i prezzi degli asset del 34% da inizio anno

Il valore totale degli asset in gestione (AUM) per i prodotti scambiati in borsa (ETP) di criptovalute è aumentato del 67% nei primi tre mesi del 2023, secondo l’ultimo rapporto che dettaglia le statistiche.

Il rapporto è stato pubblicato mercoledì 12 aprile da Fineqia International Inc. ( CSE: FNQ ), una società quotata in borsa che investe in progetti tecnologici in fase iniziale e di crescita e gestore di titoli di debito nel Regno Unito.

Gli ETP sugli asset digitali hanno superato del 34% i prezzi delle criptovalute sottostanti nel primo trimestre

Un’analisi dei prodotti negoziati in borsa a livello globale (ETP) che hanno criptovalute come attività sottostanti ha mostrato che il valore totale di questi prodotti in termini di AUM è aumentato da $ 20 miliardi a $ 33,3 miliardi durante il primo trimestre.

Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è aumentata da 800 miliardi di dollari a 1,19 trilioni di dollari, indicando un picco del 67% per l’AUM degli ETP delle criptovalute e una crescita del 50% per la valutazione del mercato delle criptovalute durante il trimestre. Secondo Fineqia, la differenza evidenzia una crescita del premio del 34% negli afflussi di investimenti ETP rispetto alla valutazione di mercato degli asset digitali sottostanti.

A marzo, l’AUM degli ETP sulle criptovalute è aumentato del 17%, mentre i prezzi delle criptovalute sono aumentati dell’11%, con il rapporto di febbraio di Fineqia (che Invezz ha evidenziato qui ) che ha portato l’AUM totale degli ETP sulle criptovalute a $ 28 miliardi.

L’analisi di 160 ETP, che includeva exchange-traded fund ( ETF ) ed exchange-traded note (ETN), ha anche mostrato che l’AUM degli ETP che detengono le migliori altcoin è aumentato dell’1% nel corso del trimestre. Tuttavia, quelle che rappresentano un paniere di criptovalute sono aumentate del 14%.

Il CEO di Fineqia Bundeep Singh Rangar ha commentato le statistiche come indicative dello “slancio rialzista” che aveva caratterizzato il primo trimestre del 2023. Rangar ha anche osservato che i dati hanno rivelato un rinnovato interesse per gli ETP di asset digitali da parte degli investitori.

Bitcoin ed Ethereum hanno rappresentato il 93% dell’AUM totale di ETP crittografici nel primo trimestre

La crescita dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum nel trimestre, che ha rappresentato il 71% e il 52% dei guadagni da inizio anno, insieme ai relativi afflussi di capitale, ha contribuito all’AUM degli ETP, hanno osservato i ricercatori di Fineqia nel rapporto.

Il balzo dei prezzi di BTC ed ETH è stato un fattore significativo in quanto le prime due criptovalute per capitalizzazione di mercato hanno rappresentato circa il 93% dell’AUM totale di ETP di criptovalute nel trimestre.

Il prezzo di BTC a 28,500 dollari il 31 marzo ha mostrato un aumento del 21% rispetto ai prezzi registrati a fine febbraio, che hanno visto anche gli asset in gestione degli ETP che detengono bitcoin salire del 21% – da 19,2 miliardi di dollari a 23,2 miliardi di dollari. Una tendenza simile è stata osservata per Ethereum, il cui prezzo è aumentato dell’11% nello stesso periodo, e ha visto l’AUM degli ETP basati su ETH salire dell’11%, da 6,85 miliardi di dollari a 7,6 miliardi di dollari.

Le statistiche AUM sugli ETP crittografici riflettono il valore dei prodotti offerti dai migliori fornitori come 21Shares AG, Grayscale Investment, VanEck, MorningStars e TrackInSight SAS. Tutti i dati provenivano da fonti pubblicamente disponibili, ha osservato Fineqia nel suo rapporto.