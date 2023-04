Il prezzo del bitcoin si aggira intorno al livello di resistenza di $ 30.000 mentre gli investitori valutano gli ultimi dati sull’inflazione americana e i verbali positivi del FOMC. BTC è aumentato di oltre il 93% dal suo livello più basso nel 2022, rendendolo migliore di oro, azioni e altri asset.

Le speranze del perno della Fed

Bitcoin e altri altcoin hanno fatto bene, sperando che la Fed si stia avvicinando al picco del suo ciclo di rialzi tra i crescenti rischi di recessione. Mercoledì, i dati hanno mostrato che l’inflazione complessiva è scesa al 5,0% a marzo, il punto più basso dal 2021.

Altri numeri economici sono stati relativamente deboli negli ultimi tempi. La scorsa settimana, i dati di ISM e S&P Global hanno mostrato che i PMI manifatturieri e dei servizi sono diminuiti a marzo. Il settore manifatturiero sta andando molto peggio anche se sempre più aziende spostano la loro produzione negli Stati Uniti.

Nel frattempo, i dati pubblicati venerdì hanno mostrato che la crescita dei salari ha continuato a diminuire anche se il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%.

Pertanto, esiste la possibilità che la Fed si stia avvicinando alla fine del suo ciclo di rialzi. In effetti, i verbali pubblicati mercoledì hanno mostrato che alcuni funzionari della Fed hanno sostenuto la sospensione degli aumenti dei tassi per osservare la situazione nel settore bancario.

Pertanto, con la Fed che sta scontando una recessione e la curva dei rendimenti invertita, c’è la possibilità che presto arrivi un pivot.

Le criptovalute sperano

Il prezzo del bitcoin è rimasto in un inverno crittografico durante la fase aggressiva dell’inasprimento della Fed. Ora, ci sono speranze che passeremo a una cripto primavera con l’aumentare delle condizioni monetarie. In un’intervista di martedì, Mike Novogratz ha affermato che queste azioni della Fed potrebbero spingere più persone verso le criptovalute. Si aspetta che il prezzo di BTC testerà nuovamente il suo massimo storico.

In una dichiarazione, Andrey Stoychev, Project Manager di Nexo, ha affermato di ritenere che una primavera crittografica stia iniziando. Ha citato le recenti implosioni di banche chiave come Credit Suisse e Silicon Valley Bank. Per quanto riguarda i prossimi prezzi da tenere d’occhio, ha detto: