Il prezzo di Cardano ha continuato il suo slancio rialzista venerdì mentre gli investitori hanno esultato per il grande ritorno delle criptovalute. Il prezzo di ADA è balzato a un massimo di $ 0,44, il punto più alto da settembre dello scorso anno. La moneta è balzata di oltre l’80% dal livello più basso di quest’anno.

Cardano TVL sale

Cardano ha fatto bene negli ultimi mesi. Questa ripresa è avvenuta principalmente a causa del rally in corso nel settore delle criptovalute. Bitcoin è balzato a un massimo di $ 30.500 mentre Ethereum è rimasto al di sopra della resistenza chiave a $ 2.000.

Le criptovalute hanno fatto bene a causa del crescente ottimismo che la Federal Reserve inizierà a ruotare i suoi tassi di interesse. L’inflazione è passata dal massimo dello scorso anno di oltre il 9% nel giugno dello scorso anno al 5%. Pertanto, è probabile che l’inflazione continui a scendere.

I verbali pubblicati mercoledì dalla Federal Reserve hanno mostrato che alcuni membri volevano mettere in pausa i tassi di interesse. Con l’inflazione in calo, è probabile che la banca aumenti i tassi dello 0,25% a maggio e poi prenda una pausa strategica.

Anche Cardano è balzato con l’aumento dell’attività nel settore della finanza decentralizzata (DeFi). La notizia più recente di Cardano è che il suo valore totale bloccato (TVL) è balzato a un massimo di A387 milioni, il livello più alto mai registrato. È salito dal minimo da inizio anno di A200 milioni. In dollari, il TVL di Cardano è balzato a un massimo di 165 milioni di dollari, il livello più alto dal 10 maggio.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo ADA saranno i prossimi guadagni bancari. Venerdì, le più grandi banche come Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo. Altre società che pubblicheranno la prossima settimana sono Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America.

La maggior parte delle banche regionali come PNC Financial, M&T e Citizens pubblicherà la prossima settimana. Questi risultati sono importanti perché mostreranno la salute finanziaria di queste aziende.

Previsione del prezzo Cardano

Grafico ADA di TradingView

A gennaio ho scritto che il rapporto rischio/rendimento per l’investimento in Cardano era positivo per la moneta. Questa visione era accurata in quanto la moneta è balzata di oltre l’84% dal suo punto più basso di gennaio. La moneta si è spostata sopra l’importante livello di resistenza a 0,42 dollari, il punto più alto di febbraio.

Cardano è balzato sopra la media mobile a 25 giorni mentre gli oscillatori sono in rialzo. Pertanto, la moneta continuerà probabilmente a salire mentre gli acquirenti mirano alla resistenza chiave a $ 0,60, il livello più alto del 15 agosto. Questo prezzo è di circa il 40% superiore al livello attuale.