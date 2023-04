Il prezzo di Dogecoin è stabile poiché gli indirizzi superano i 100k per la prima volta in 9 mesi

Il prezzo di Dogecoin è rimasto stabile dall’inizio di aprile dopo essere salito al massimo di 4 mesi. Il leader delle monete meme veniva scambiato a $ 0,08691, in calo di circa il 5% nel giorno in cui la SpaceX Company di Elon Musk ha appena condotto il suo primo volo di prova orbitale di Starship.

Proprio come l’astronave che è finita in una rapida distruzione non pianificata a metà del volo di prova, Dogecoin (DOGE) ha iniziato la giornata con un’impennata fino a un massimo giornaliero di $ 0,09297 prima di tornare al prezzo attuale.

Indirizzi attivi Dogecoin

Secondo i dati di Bitinforcharts, il conteggio degli indirizzi Dogecoin attivi è salito a livelli mai visti dall’agosto 2022 il 4 aprile, quando ha superato i 100.000.

Nel momento in cui gli indirizzi sono saliti sopra i 100.000, anche il prezzo di Dogecoin è salito al massimo di 4 mesi, sostenuto da un brusco cambiamento temporale del vecchio logo dell’uccello blu su Twitter in un’immagine ritagliata di Dogecoin. Dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, molti speravano che DOGE diventasse il token di pagamento ufficiale di Twitter.

È interessante notare che la rete Dogecoin ha costantemente attratto più di 47.000 utenti giornalieri, mostrando coerenza da parte degli investitori. Anche gli indirizzi attivi sono rimasti sopra i 55k negli ultimi 30 giorni.

Tutti questi fattori indicano un aumento della quota di mercato e un maggiore interesse per la rete che potrebbero comportare un picco nella domanda DOGE.

Inoltre, la più ampia ripresa del mercato delle criptovalute Il prezzo di Dogecoin è quasi raddoppiato da quando ha toccato il minimo di giugno 2022. Il rovescio della medaglia, le sue commissioni di transazione sono salite alle stelle a un nuovo livello questa settimana.