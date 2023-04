Dove comprare FLOKI mentre cavalca le grandi novità del mercato

Charles è un giornalista di Invezz. È laureato in ingegneria meccatronica, ma è interessato all'affascinante mondo delle criptovalute e… leggi di piú

FLOKI oggi è balzato fino a diventare il top gainer di oggi superando i giganti delle criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) che sono scesi rispettivamente del 7,49% negli ultimi sette giorni e del 12,37%.

L’improvviso aumento dei prezzi ha colto di sorpresa la maggior parte degli investitori di criptovalute, visto che la maggior parte delle criptovalute, comprese le principali monete meme come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), sono in rosso. Ma non è troppo tardi. Ecco una guida su cos’è FLOKI, perché il suo prezzo è in aumento, dove acquistarlo e qual è la sua previsione di prezzo.

Cos’è FLOKI?

FLOKI è una moneta meme e funziona come criptovaluta di un popolo e come token di utilità per l’ecosistema Floki. È stato lanciato dai fan e dai membri della comunità Shiba Inu (SHIB). Prende il nome dal cane Shiba Inu di Elon Musk che si chiama FLOKI.

La comunità Floki che spesso si fa chiamare “Floki Vikings” ha lavorato a quattro progetti di punta che includono, un metaverso di gioco NFT chiamato Valhalla, una suite di prodotti finanziari decentralizzati lanciati sotto l’ombrello “FlokiFi”, un mercato NFT e merchandising chiamato FlokiPlaces, e una piattaforma di contenuti e formazione chiamata Università di Floki.

Perché il prezzo FLOKI è di tendenza?

Ci sono due importanti novità FLOKI responsabili dell’attuale aumento dei prezzi FLOKI.

La prima notizia è che Binance elenca FLOKI nel suo exchange. Dopo la quotazione, FLOKI sarà inizialmente abbinato a USD e USDT con l’inizio del trading previsto per il 25 aprile 2023, alle 5:00 PDT (8:00 (EDT). I depositi di risorse FLOKI su Binance sono già attivi.

La notizia della quotazione di FLOKI su Binance arriva pochi giorni dopo che l’exchange di criptovalute ha annunciato il delisting di FLOKI dalla sua “zona di innovazione” sperimentale.

L’altra notizia è quella di FLOKI che annuncia la sua collaborazione con Al Nasr Sports Football Club per ospitare il Badminton Asia Championship 2023, il principale torneo in Asia organizzato per determinare i migliori giocatori di badminton della regione.

FLOKI è un buon investimento?

Le criptovalute e ancor più le monete meme sono estremamente volatili, quindi richiedono cautela quando si investe. Tuttavia, la volatilità è ciò che entusiasma la maggior parte dei trader di criptovalute che puntano a trarre vantaggio dagli improvvisi aumenti dei prezzi.

FLOKI è di tendenza dall’inizio dell’anno, soprattutto dopo che Elon Musk ha preso il controllo di Twitter.

Floki ha anche collaborato con i principali progetti di crittografia come Chainlink, Trader Joe e ApeSwap per il suo protocollo di blocco delle risorse digitali FlokiFi Locker. Queste collaborazioni mostrano in un certo senso l’impegno del progetto verso il suo corso.

Previsione dei prezzi FLOKI

Dopo le due notizie principali di oggi, il prezzo di FLOKI dovrebbe salire alle stelle a nuovi massimi visto che è già balzato di oltre il 66% pochi minuti dopo la diffusione della notizia.