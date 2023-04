MCADE, il token nativo dell’ecosistema Metacade, questo mese è stato quotato sugli exchange di criptovalute Uniswap e BitMart. Questo ha permesso al token di essere negoziato al di sopra del suo prezzo di prevendita per la prima volta.

Il token si sta preparando per andare live su MEXC, uno dei 10 principali exchange di criptovalute al mondo. Con il suo lancio in attesa su MEXC, MCADE sarà disponibile per milioni di investitori in tutto il mondo.

Come nuovo progetto web3, esamineremo Metacade e le opportunità di investimento che offre e se gli investitori dovrebbero prendere in considerazione il progetto.

Metacade offre un’ottima opportunità di investimento?

Per determinare se Metacade offre un’ottima opportunità di investimento ai trader, dovremo guardare al più ampio ecosistema Game-Fi.

La Game-Fi è diventata parte integrante dello spazio web3 e continua a crescere a un ritmo rapido. Gli ultimi anni hanno visto la nascita di progetti come The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin e Decentraland.

Questi progetti sono diventati tra i primi 100 nello spazio cripto in termini di capitalizzazione di mercato e hanno fornito un’incredibile percentuale di ROI agli investitori.

Il mercato delle criptovalute si sta attualmente riprendendo dalla tendenza ribassista del 2022 e potrebbe essere sulla buona strada per un’altra Bull Run. In tal caso, molti progetti Web3 potrebbero raggiungere nuovi massimi storici nei prossimi mesi.

Metacade potrebbe essere uno di quei progetti grazie al suo innovativo approccio play-to-earn. Metacade sta lavorando per implementare alcune funzionalità innovative e un pacchetto all-inclusive per divertimento e ricompense che potrebbero rivelarsi vantaggiose per gli utenti. Se il progetto lancia le sue funzionalità come previsto, potrebbe avere un impatto positivo sul valore di MCADE a medio e lungo termine.

Metacade raggiungerà 0,1$ entro la fine del 2023

Il mercato delle criptovalute si è comportato bene dall’inizio dell’anno. Bitcoin ha aggiunto oltre il 50% al suo valore dall’inizio dell’anno e potrebbe aumentare nei prossimi mesi.

Durante la fase di prevendita, MCADE è stato venduto a 0,02$ per token. Dopo le sue recenti quotazioni su Uniswap e BitMart, MCADE viene scambiato a 0,02296$, un prezzo superiore a quello di prevendita.

Il token potrebbe salire ancora nei prossimi giorni poiché MCADE è pronto per essere quotato su MEXC, uno dei 10 principali exchange di criptovalute al mondo.

L’elenco su questi exchange di criptovalute metterà MCADE di fronte a milioni di utenti in tutto il mondo. Il team di Metacade ha anche rivelato che il token verrà lanciato su altre importanti criptovalute nei prossimi mesi mentre lanciano i loro prodotti e altre importanti funzionalità.

Dopo aver raccolto 16 milioni di dollari nella fase di prevendita, Metacade sta lavorando al lancio dei suoi prodotti. Il lancio dei progetti, oltre a un fondamentale migliorato del più ampio mercato delle criptovalute, potrebbe vedere MCADE toccare la soglia di 0,1$ prima della fine dell’anno.

Il rally di MCADE dipenderà dai prodotti e dalle funzionalità lanciate da Metacade e dalle prestazioni del più ampio mercato delle criptovalute nei prossimi mesi.

Cos’è The Sandbox

The Sandbox è uno dei più vecchi progetti web3, poiché esiste dal 2011. La blockchain consente agli utenti di creare, costruire, acquistare e vendere asset digitali sotto forma di gioco.

Il progetto è sempre stato coerente con il suo desiderio di introdurre con successo la tecnologia blockchain nei giochi tradizionali. Il Sandbox si concentra sulla facilitazione di un modello creativo “play-to-earn”, consentendo agli utenti di essere sia creatori che giocatori contemporaneamente.

SAND, il token nativo di The Sandbox, funge da utility token che facilita le transazioni sulla piattaforma.

The Sandbox è sicuro?

The Sandbox è uno dei primi 50 progetti di criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato. Esiste da più di un decennio ed è uno dei primi progetti web3 al mondo. Negli ultimi dieci anni, non ci sono state grandi polemiche riguardo a questo progetto.

The Sandbox ha anche collaborato con le principali società blockchain negli ultimi mesi, tra cui Ledger Enterprises, mentre cerca di espandere il caso d’uso del metaverso.

Cos’è Metacade?

Metacade è un nuovo progetto web3 alimentato dalla blockchain di Ethereum. L’obiettivo principale del progetto è cambiare il modo in cui funziona l’attuale ecosistema di gioco per guadagnare, consentendo agli utenti di godere di nuove esperienze web3.

Secondo il white paper del progetto, Metacade come piattaforma consentirà agli utenti di giocare, connettersi, costruire e guadagnare senza problemi. Per diventare un vero progetto web3, Metacade passerà a un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) entro il 2024. Ciò vedrà il team cedere il controllo del progetto ai titolari di MCADE.

I titolari di MCADE potranno svolgere un ruolo importante nella crescita dell’ecosistema Metacade attraverso vari mezzi, incluso il voto di governance. Il team di Metacade ha anche iniziato a lavorare sui suoi prodotti e funzionalità dopo aver raccolto 16 milioni di dollari nella fase di prevendita appena conclusa.

Come funziona Metacade?

L’ecosistema play-to-earn consente agli utenti di guadagnare denaro mentre giocano ai loro giochi preferiti. Con Metacade, il progetto cerca di diventare più di un semplice gioco P2E.

Come piattaforma di gioco, Metacade vuole ospitare numerosi giochi in stile arcade e diventare la destinazione per i giocatori. Metacade organizzerà tornei e competizioni P2E per offrire ai giocatori maggiori opportunità di guadagnare token MCADE.

Esistono altri modi per fare soldi come membro dell’ecosistema Metacade, incluso lo staking dei token MCADE. Nel complesso, Metacade vuole diventare la piattaforma P2E che consente agli utenti di godere di un’esperienza web3 completa.

In che modo Metacade cambierà il settore?

Metacade sta portando un’esperienza immersiva nell’ecosistema P2E. Mentre la maggior parte dei progetti si concentra sulla fornitura di servizi di gioco per consentire agli utenti di guadagnare denaro, Metacade sta facendo un ulteriore passo avanti.

Metacade vuole che gli utenti non siano soltanto dei semplici giocatori, ma che diventino parte integrante dell’ecosistema di gioco. La piattaforma ospiterà numerosi giochi, offrendo agli utenti più opzioni tra cui scegliere.

La piattaforma vuole anche offrire agli utenti più modi per guadagnare token MCADE tramite tornei, competizioni e staking. Con Metacade, gli utenti potranno godere di un’esperienza web3 completa.

La criptovaluta è un buon investimento a lungo termine?

Le criptovalute sono state una delle classi di attività con le migliori prestazioni da quando Bitcoin è stato introdotto nel 2009. Il mercato ha subito numerose corse al ribasso e al rialzo e, dopo ogni ciclo ribassista, raggiunge un nuovo massimo.

Bitcoin è salito da 3.400$ nel 2020, dopo essere sceso da oltre 19.000$ nel 2017, per raggiungere il suo attuale massimo storico di 69.000$.

Dal lancio di Bitcoin nel 2009, la performance complessiva delle criptovalute è stata positiva. La capitalizzazione di mercato della criptovaluta ha raggiunto il massimo storico di 3 trilioni di dollari nel 2021 e potrebbe essere sulla buona strada per stabilire altri record nei prossimi anni.

I token game-fi sono un buon investimento a lungo termine?

Non si può parlare del settore crypto senza citare la Game-Fi. Il settore ha visto progetti come The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland e ApeCoin raggiungere nuovi massimi negli ultimi anni.

Il modello P2E sta attirando giocatori più tradizionali in quanto incentiva il modello di gioco, consentendo loro di giocare e guadagnare denaro nel progetto.

SAND ha fornito un ROI del 6,866% ai primi investitori, rendendolo uno dei progetti GameFi di maggior successo.

Vale la pena acquistare Metacade?

Come investitore, MCADE potrebbe essere uno dei token che dovresti considerare a causa del suo vantaggio. Con un prezzo di prevendita di 0,02$ e attualmente scambiato a 0,02296$, MCADE potrebbe registrare enormi profitti a breve termine.

Il lancio dei prodotti Metacade e di altre funzionalità a breve termine potrebbe aumentare il valore di MCADE. Inoltre, una migliore prospettiva fondamentale del più ampio mercato delle criptovalute potrebbe vedere MCADE raggiungere un nuovo massimo storico e forse raggiungere la soglia di 0,1$ prima della fine dell’anno.

MCADE è già stato elencato anche su Uniswap e BitMart ed è pronto per il lancio su MEXC. Le quotazioni su queste borse e forse su altre nei prossimi mesi potrebbero avere un impatto positivo sul valore di MCADE.