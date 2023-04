I prezzi di Sweat e GMT sono in difficoltà mentre gli utenti attivi di movimento per guadagnare diminuiscono

L’industria del movimento per guadagnare è stata recentemente vista come una delle migliori applicazioni dell’industria blockchain. L’industria ha combinato la gigantesca industria del fitness con l’emergente tecnologia blockchain. Ora, sembra che il movimento per guadagnare stia morendo lentamente poiché il numero di utenti diminuisce e i token lottano. Il prezzo GMT di StepN ha sottoperformato le popolari criptovalute.

Flusso fondamentale nel movimento per guadagnare

È facile capire perché molte persone riponessero grandi speranze nel settore del trasferimento per guadagnare. Per uno, l’industria del fitness è importante. Con una popolazione mondiale di oltre 8 miliardi di persone e con la maggior parte di loro dotata di smartphone, il movimento per guadagnare ha avuto un ampio mercato indirizzabile totale.

È anche un settore semplice a cui partecipare poiché tutto ciò che devi fare è scaricare un’applicazione e registrarti. Tutti i passaggi che fai vengono registrati nell’applicazione e quindi hai diritto ai premi. Pertanto, è possibile guadagnare installando app come StepN e Sweatcoin.

Tuttavia, l’industria ha un flusso fondamentale in quanto questi premi sono sotto forma di criptovalute.

Gli utenti attivi mensili di StepN sono diminuiti

In Sweatcoin, gli utenti vengono premiati in SWEAT mentre in StepN vengono premiati utilizzando GMT e GST. Questi token tendono ad essere altamente volatili. Pertanto, quando le cose vanno bene, avranno più utenti. Quando la situazione cambia, il numero di utenti attivi spesso diminuisce.

I prezzi GMT e GST sono scesi di oltre il 90% rispetto ai loro massimi storici. Di conseguenza, il numero di utenti attivi mensili ha registrato una tendenza al ribasso. Come mostrato di seguito, il numero è balzato da 2.533 nel gennaio 2022 e ha raggiunto il picco di oltre 705.000 nel maggio dello stesso anno.

Da allora, il numero di utenti attivi ha registrato una tendenza al ribasso. A marzo, la piattaforma ne aveva solo 4.349, il che significa che la sua tendenza non è incoraggiante. Lo stesso vale per Sweatcoin poiché il numero di utenti è diminuito.

Uno sguardo a Similarweb mostra che la classifica dell’app nell’app store ha continuato a diminuire. Il prezzo SWEAT Economy è sceso di oltre il 93% rispetto al suo punto più alto nel 2022.

Pertanto, è difficile consigliare di investire in token GMT, GST e SWEAT poiché il settore attraversa un periodo difficile. Questo non vuol dire che questi token andranno a zero. Come abbiamo visto prima, le criptovalute tendono a muoversi in sincronia tra loro.