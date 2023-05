Previsione del prezzo di Metacade mentre diventa verde nel bel mezzo di un mercato ribassista

Il prezzo di Metacade è aumentato del 15,46%, mentre il mercato globale delle criptovalute è in declino. La capitalizzazione di mercato globale è scesa dell’1,34%.

I token del metaverso come MCADE sembrano funzionare bene oggi con la maggior parte dei migliori guadagni di oggi che provengono da questa categoria. Il token NFT Worlds (WRLD) è in testa con un’impennata del 28,07%, seguito dal token Metacade (MCADE) che ha guadagnato il 14,29% nelle ultime 24 ore.

Cos’è MCADE?

MCADE è il token nativo della piattaforma arcade di gioco Metacade, che mira a diventare l’hub della comunità Web3 definitivo in cui i giocatori e i fanatici della blockchain possono comunicare e collaborare.

La prevendita MCADE si è conclusa nel marzo 2023 offrendo un’opportunità di investimento a molti investitori in criptovalute.

Il token è costruito sulla blockchain di Ethereum, rendendolo un token ERC. Il token è stato finora elencato su CoinMarketCap, Coingecko, Uniswap e BitMart. Sarà elencato su MEXC Global tra un giorno e venti ore.

Elenco MCADE su MEXC Global

La quotazione di MCADE sull’exchange di criptovalute MEXC Global è la prossima grande novità dopo il token quotato su BitMart.

Proprio come la prevendita Metacade conclusa e la successiva quotazione su Uniswap e BitMart, l’imminente quotazione MEXC Global ha creato un bel clamore attorno al token MCADE, che è in parte il motivo dell’aumento dei prezzi di oggi.

Previsione dei prezzi di Metacade (MCADE).

Sebbene MCADE abbia testato un minimo storico di $ 0,01498 poco dopo essere stato quotato su CoinMarcketCap e Uniswap, il token ora sembra essere su una traiettoria rialzista avendo raggiunto oggi un massimo storico di $ 0,03305.

Al ritmo attuale, Metacade dovrebbe salire a $ 1, soprattutto dopo la quotazione MEXC Global.

Dovresti Metacade (MCADE)?

Ebbene, investire in criptovalute comporta molti rischi, tra cui volatilità del mercato e progetti di truffa. E mentre il progetto Metacade ha dimostrato di essere un progetto crittografico legittimo, il suo token nativo, MCADE, è ancora un candidato per il volatile mercato delle criptovalute.

Tuttavia, MCADE proprio come la sua piattaforma madre, Metacade ha guadagnato molta popolarità tra i giocatori, gli sviluppatori di giochi e gli investitori di criptovalute che si sono presentati a frotte per acquistarlo durante la prevendita di Metacade.

E sebbene il token MCADE non abbia fatto movimenti rialzisti significativi dalla fine della prevendita, si prevede che l’aumento dell’attività sulla piattaforma Metacade e la quotazione su diversi scambi centralizzati, inclusa la prossima quotazione MEXC Global, stimoleranno un significativo aumento dei prezzi MCADE. Finora, il prezzo del token è aumentato di oltre il 42% rispetto al suo prezzo al termine della prevendita.

Metacade si è già guadagnata la sua prima partnership con Metastudio, una società di giochi rivoluzionaria focalizzata sulla fornitura di giochi per dispositivi mobili emozionanti, all’avanguardia e freschi per la sala giochi Metacade. La partnership conferma l’impegno di Metacade a diventare una delle principali piattaforme arcade del metaverso.

Secondo il white paper di Metacade, Metacade dovrebbe firmare più partnership con progetti di gioco per guadagnare, ottenere ulteriori elenchi CEX, lanciare più omaggi e concorsi della comunità di gioco e lanciare un ritrovo online universale per tutto ciò che riguarda GameFi e P2E prima della fine del secondo trimestre, 2023.

Si prevede che la domanda MCADE aumenterà notevolmente per le attività sopra menzionate, visto che MCADE è la spina dorsale del più ampio ecosistema Metacade.