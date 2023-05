Darrell Hubbard sul modello di Unicoin per rivoluzionare il FX globale

Il mese scorso, la Digital Currency Monetary Authority (DCMA) ha lanciato ufficialmente una “valuta digitale della banca centrale internazionale”, nota come Unicoin o Universal Monetary Unit (UMU).

Secondo il suo sito web, il DCMA è,

…un leader mondiale nella difesa della valuta digitale e delle innovazioni di politica monetaria per i governi e le banche centrali. Adesione (include)… stati sovrani, banche centrali, banche commerciali e al dettaglio e altre istituzioni finanziarie.

L’organizzazione ha chiarito che Unicoin non è progettato per interrompere l’attuale regime monetario globale, ma piuttosto rafforzare i sistemi sovrani esistenti e migliorare la conformità delle banche attraverso la creazione di soluzioni crittografiche.

Parlando questa settimana con l’ex conduttore di KITCO, David Lin; Darrell Hubbard, membro fondatore del consiglio di amministrazione del DCMA, ha spiegato :

..tutte le monete di prima generazione hanno tutte cercato di sconvolgere totalmente i sistemi bancari, dove sono in competizione con il settore bancario… Ho assunto una sorta di opinione contrarian secondo cui il settore bancario detiene più di 20 trilioni di dollari e non credo nel mio tutta la vita o in qualsiasi momento successivo, l’attività bancaria scomparirà. Quindi, ho detto che cosa s쳭erebbe se potessimo abbracciare… CBDC o valute digitali per il settore bancario e questo è l’approccio che ho adottato… in pratica abbiamo deciso di riunire questi due mondi con questo CBDC internazionale.

Essenzialmente, Unicoin è un servizio “pro-bancario” che ha sviluppato una svolta tecnologica.

Offre un unico libro mastro condiviso che può essere regolato in qualsiasi valuta e il suo caso d’uso principale è migliorare i pagamenti transfrontalieri lenti e inefficienti.

Con meccanismi di cambio incorporati, le imprese ei partner commerciali sarebbero in grado di accettare l’equivalente UMU in qualsiasi corso legale nazionale per beni forniti o servizi resi.

La domanda per il servizio proviene da banche centrali, banche al dettaglio e commerciali, governi fintech e scambi di criptovalute.

Regolamento e volumi

Secondo un altro comunicato stampa ufficiale emesso il 20 aprile, l’UMU è autorizzata a effettuare transazioni in qualsiasi valuta a corso legale ed è,

…legalmente una merce monetaria regolamentata dalla Commodities Futures and Trade Commission (CFTC) degli Stati Uniti.

Attualmente, sulla sua piattaforma privata sono in circolazione circa 100 milioni di dollari di UMU, con un’adozione costantemente raddoppiata negli ultimi cinque anni.

L’organizzazione è ottimista sul fatto che la domanda dei suoi servizi FX aumenterebbe costantemente il valore di UMU, aprendo la strada a diventare una riserva di valore sostenibile.

Hubbard aggiunge,

La nostra idea era quella di prendere una tecnologia crittografica… e applicarvi la politica monetaria… come una vera storia di valore che potesse essere sostenibile nel tempo e creare una vera utilità monetaria…

Sebbene Unicoin possa essere acquistato, Hubbard ha confermato di possedere il 100% del capitale dell’organizzazione.

Come funziona

Secondo il DCMA, l’UMU utilizza metodi crittografici simili a CBDC per supportare le banche centrali e le istituzioni finanziarie operando su un protocollo SPOT (Staked Proof of Trust) e un DLT multidimensionale (mDLT).

La proposta di valore chiave dell’UMU è che consente “pagamenti transfrontalieri simili a SWIFT” che possono eludere completamente il tradizionale sistema bancario di corrispondenza e, quindi, offrire tassi FX all’ingrosso facilitando al contempo regolamenti istantanei in tempo reale.

Domanda continua

Hubbard ha elaborato,

(UMU) ha una domanda continua perché ne ha bisogno…. Garantiamo i migliori tassi FX per i pagamenti transfrontalieri… (ad esempio) un dollaro è 20 pesos in Messico… Le banche possono offrirti da 1 a 19, quindi fanno quel cinque per cento. Nel nostro caso, potremmo offrirti da uno a ventuno… offriamo un premio più alto… siamo esperti in AI (e) valuta estera, e quando le persone acquistano UMU, generiamo rendimenti da quello nei mercati FX e lo diamo restituire loro in tassi FX premium.

Oltre alla generazione di rendimento guidata dall’intelligenza artificiale, il tasso di cambio previsto è molto migliore poiché Hubbard e il suo team hanno trovato una soluzione per mantenere un unico libro mastro per tutte le valute, garantendo tuttavia che la conformità sia soddisfatta come definito da ciascuna banca centrale partecipante.

Pertanto, DCMA si aspetta che offrendo servizi FX ai migliori prezzi a banche, fintech e altri partner, saranno in grado di sovraperformare il sistema bancario tradizionale, e questo guiderà la “domanda continua” di UMU.

Come risultato dei servizi monetari sopra menzionati, nonché di funzionalità come i pagamenti cardine e le strutture di deposito a garanzia, il DCMA prevede che il prezzo e la domanda di Unicoin continueranno ad apprezzarsi.

Il DCMA esercita il controllo sul prezzo di Unicoin tramite la politica monetaria interna, il targeting dei prezzi delle attività e i market maker interni rispetto alle criptovalute tradizionali che tendono a fare affidamento su terze parti.

Personalizzato per le politiche della banca centrale

Secondo quanto riferito, l’ex vicedirettore dei dati per il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Bryan Swann, sta prestando servizio come consulente informale per il DCMA e ha osservato,

L’architettura dell’unità monetaria universale è un framework a componenti che consente a ogni banca centrale di configurare le proprie regole AML, KYC, sanzioni e altre regole di conformità. Il protocollo applica le regole di origine e destinazione appropriate al momento del pagamento.

Pertanto, l’UMU verrebbe configurata dalle banche centrali nazionali per costruire una “architettura del sistema monetario pubblico di localizzazione globale” che rifletta le normative di ciascuna giurisdizione.

Piuttosto che essere emanata come moneta a corso legale, la bozza di legge modello per l’unità monetaria universale, scritta con l’aiuto di diversi attori sovrani, raccomanda che l’UMU funga da riserva di valore complementare per aiutare a gestire eventi di deprezzamento valutario stagionali e sistemici, nonché fungere da valuta di regolamento.

Tuttavia, come per tutto ciò che è nuovo, il DCMA ammette che sebbene il coinvolgimento sia stato elevato, ci sono state alcune critiche, affermando :

I partecipanti ai mercati emergenti hanno espresso la speranza che Unicoin sarebbe una soluzione per decolonizzare il sistema monetario internazionale, mentre altri hanno espresso timori che Unicoin potrebbe essere uno strumento di sorveglianza centralizzata globale per i governi.

Secondo Lena Petrova, CPA, che gestisce un popolare canale Youtube,

…(Unicoin) è un framework che consente a ogni banca centrale di configurare le proprie regole di conformità…Qui è dove c’è quella piattaforma unica che era necessaria per adottare CBDC, per adottare singole CBDC…su misura per le loro politiche (nazionali) uniche…

Sebbene il FMI non sostenga in alcun modo l’uso dell’UMU, la soluzione pubblicizzata da Unicoin è simile alle opinioni di Tobias Adrian, consigliere finanziario del FMI,

…immaginate se esistesse una piattaforma multilaterale in grado di migliorare i pagamenti transfrontalieri, trasformando allo stesso tempo le transazioni in valuta estera, la condivisione del rischio e, più in generale, la contrattazione finanziaria.

I meccanismi, il modello di business e la gestione del rischio di Unicoin hanno seguito da vicino la valutazione pubblicamente disponibile del FMI delle cripto-attività.

Parole d’addio

Mentre le banche si concentrano sulla sovranità monetaria e sull’integrità finanziaria, gli investitori in criptovalute sono interessati alla generazione di profitti e alla transizione verso quello che considerano un sistema monetario finanziario più equo.

L’UMU cerca di offrire entrambi, una vera riserva di valore guidata dalla domanda continua e un costante apprezzamento del valore.

Il DCMA ha pubblicato il white paper sull’unità monetaria universale intitolato “A Best-in-Class Money Commodity for Strengthening Monetary Sovereignty with a Digital Economic Union” ed è disponibile qui.