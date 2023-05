Perché il prezzo di Maker (MKR) sta diminuendo dopo che MakerDAO ha lanciato Spark

Il prezzo di Maker (MKR) è in calo anche dopo che MakerDAO ha lanciato ieri il protocollo Spark. Al momento della stampa, MKR veniva scambiato a 671,41$, in calo del 5,41% nelle ultime 24 ore.

Il nuovo protocollo Spark, che ha iniziato a funzionare oggi, è disponibile per tutti gli utenti per prestare e prendere in prestito Ethereum (ETH), stETH, DAI e sDAI.

Announcing the Spark Protocol launch ⚡️



Starting May 9, 2023, Spark Protocol will be available to all DeFi users.



An end-user, DAI-centered DeFi product deployed on Ethereum with supply and borrow features for ETH, stETH, DAI, and sDAI. pic.twitter.com/oLa8oeBmL1 — Maker (@MakerDAO) May 8, 2023

Rendere i prestiti e i prestiti più accessibili

Il nuovo protocollo Spark mira a rendere più accessibili ed efficienti per gli utenti i prestiti e i prestiti su MakerDAO. È l’innovazione più recente di MakerDAO in quanto spinge a portare più innovazione nello spazio DeFi.

Una delle caratteristiche più importanti di Spark è la possibilità di prendere in prestito fondi senza garanzie. Gli utenti potranno prendere in prestito fondi senza dover depositare alcun bene come garanzia. Ciò rende il prestito più accessibile anche agli utenti che potrebbero non disporre di risorse sufficienti da utilizzare come garanzia quando prendono in prestito fondi.

Un’altra caratteristica è la possibilità per gli utenti di impostare tassi di interesse flessibili. Gli utenti possono impostare i propri tassi di interesse, consentendo loro di negoziare condizioni più favorevoli con i finanziatori.

Il protocollo Spark offre anche un meccanismo di aste unico che consente agli utenti di fare offerte sui prestiti. Questa nuova funzionalità rende il processo di prestito più competitivo e trasparente e garantisce che i prestatori ricevano un valore di mercato equo per i loro fondi.

Perché il prezzo di Maker (MKR) sta diminuendo?

Contrariamente alle aspettative della maggior parte dei trader di criptovalute, il prezzo di Maker (MKR), che è il token nativo di Maker e il token di governance di MakerDAO, ha continuato a scendere nonostante le notizie positive del lancio del protocollo Spark.

Il motivo per cui il lancio di Spark non ha avuto un impatto sul prezzo di MKR è principalmente perché MKR non è in alcun modo affiliato al protocollo Spark. È interessante notare che anche MKR non è tra le criptovalute che gli utenti potranno prendere in prestito o prestare su Spark.