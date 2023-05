Coinbase Cloud si unisce a Chainlink Oracle per migliorare le funzioni di sistema e la fornitura di dati

Coinbase Cloud ha rivelato l’intenzione di unirsi alla rete Chainlink come operatore di nodi per migliorare la sua infrastruttura crittografica sottostante. Inoltre, Coinbase Cloud utilizzerà le sue basi e la sua esperienza nella gestione dei dati blockchain per garantire l’affidabilità e la sicurezza della rete Oracle di Chainlink.

Coinbase Cloud Joins Chainlink as Node Operator to Bolster Security



Telecoms giants Swisscom, Deutsche Telekom and news provider Associated Press are also Chainlink node operators.



Source: CoinDesk pic.twitter.com/bFr5hKyu6p — Wen3 🚀 (@Wen3_AI) May 18, 2023

Come accennato, il servizio cloud dell’exchange di criptovalute si unisce alla piattaforma Chainlink come operatore di nodo, una collaborazione per aumentare il decentramento dell’ecosistema web3. Coinbase Cloud serve già diverse rinomate blockchain, tra cui Aptos, Algorand, Ethereum e Solana. Nel frattempo, gli operatori del nodo Chainlink rimangono vitali per la piattaforma. Ad esempio, aiutano a collegare i contratti intelligenti su varie blockchain a sistemi e dati.

Chainlink fa da ponte tra web2 e web3. Genera, formatta e invia dati a contratti intelligenti. Ad esempio, Chainlink fornisce feed di prezzo decentralizzati, che assicurano circa $ 22 miliardi di TVL (valore totale bloccato) nelle reti DeFi, tra cui dYdX, Compound, Aave e Synthetix.

Kai Zhao di Coinbase Cloud ha sottolineato i vantaggi degli operatori di nodi all’interno dello spazio crittografico, garantendo affidabilità e sicurezza dei contratti intelligenti.

Chainlink per godere di solide infrastrutture e competenze

5/ By becoming a Chainlink oracle node operator, Coinbase Cloud is now a part of the decentralized oracle network powering Chainlink Data Feeds.



We’re thrilled to contribute to the decentralization and reliability of Data Feeds serving many core ecosystem players. — Coinbase Cloud 🛡️ (@CoinbaseCloud) May 18, 2023

Anche William Reilly, funzionario di Chainlink Labs, ha commentato. Ha affermato che il nuovo operatore del nodo introdurrà enormi infrastrutture e competenze nella piattaforma Oracle, a vantaggio di applicazioni, servizi e prodotti web3.

Coinbase ha mostrato il suo appetito per dominare il mondo web3 nel 2021 quando il suo ufficiale Surojit Chatterjee ha rivelato che il motivo dell’azienda era l’Amazon Web Services del mondo crittografico. Coinbase Cloud mira a soddisfare questo, con i suoi prodotti che alimentano diversi servizi all’interno dell’ecosistema. Coinbase ha iniziato a offrire questi servizi dopo aver acquisito il fornitore di infrastrutture blockchain Bison Trails all’inizio del 2021.

Gli utenti possono utilizzare la rete di note di Coinbase Cloud per creare e gestire app web3. Inoltre, la società ha lanciato Base, una rete Ethereum layer2, nel febbraio 2022.

LINK prezzo

Chainlink utilizza LINK come token di governance. Il token alternativo è stato scambiato con guadagni oggi, attestandosi a un massimo di 24 ore dell’1,12% durante la stesura di questo articolo. LINK passa di mano a $ 6,68. L’altcoin potrebbe rimanere verde nelle prossime sessioni tra notizie ottimistiche.