La prevendita di AltSignals ($ASI) si sta rapidamente avvicinando alla conclusione. Oltre il 69% dei token è stato venduto, con il token del servizio di segnali di trading che ha raccolto oltre 748.862$. La domanda potrebbe salire alle stelle nel momento in cui il token viene elencato sugli exchange e spingere il prezzo più in alto rispetto agli attuali 0,015$. Gli acquirenti in prevendita potrebbero avere un vantaggio in quanto $ASI offre una reale possibilità di trarre profitto dagli aumenti di prezzo.

Il ruolo unico di AltSignals

AltSignals è un servizio di segnali di trading che è stato creato nel dicembre 2017. La piattaforma di servizi di trading del Regno Unito ha riscosso un grande successo sin dalla sua fondazione fornendo segnali di alta qualità in criptovaluta, forex e cripto. Utilizzando un indicatore semplice ma affidabile AltAlgo™, AltSignals ha creato un servizio di segnali molto richiesto, accumulando oltre 50.000 membri su Telegram e 1.400 abbonamenti VIP.

Seguendo il suo modello di business di successo, AltSignals vuole aiutare ulteriormente gli investitori con più segnali di qualità e aumentare le attività coperte. La società sta lanciando una piattaforma di servizi di segnali di trading abilitata all’intelligenza artificiale chiamata ActualizeAI. AltSignals si aspetta che ActualizeAI sia un punto di svolta in quanto incorpora tecnologie AI all’avanguardia per l’analisi avanzata. ActualizeAI si aspetta una maggiore precisione nelle entrate commerciali e una migliore gestione del rischio con la nuova piattaforma AI.

Cos’è $ASI? Ed è un buon investimento?

$ASI è il token che alimenterà ActualizeAI di AltSignals. Il ruolo principale di $ASI è quello di essere l’unità di appartenenza sulla piattaforma di trading basata sull’intelligenza artificiale. Il token è in prevendita, con i primi acquirenti che hanno accesso anticipato ad ActualizeAI.

I vantaggi di investire in ActualizeAI sono enormi. Il primo è l’accesso a segnali di trading di qualità generati dall’intelligenza artificiale. AltSignals ha già costruito un nome che fornisce i segnali sin dalla sua fondazione nel 2017, il che significa che gli investitori hanno accesso a un servizio affidabile e affidabile.

I possessori di $ASI hanno anche un vantaggio in quanto possono speculare sul token e scommetterlo per aumentare i guadagni. Con il token che dovrebbe essere quotato su Uniswap nel secondo trimestre del 2023, il potenziale per il prezzo di pompare e generare valore per gli investitori è alto.

Ma i primi investitori $ASI hanno anche accesso all’AI Members Club. Questa è un’opportunità per guadagnare premi per aver fornito idee e feedback sulla piattaforma e sui suoi prodotti. I membri accedono anche a esclusive opportunità di prevendita e utilizzano i token per partecipare a tornei di trading e contribuire alla governance.

AltSignals aumenterà di valore dopo la quotazione?

Il prezzo di $ASI è di 0,015$. Questo è il prezzo più basso poiché il token è ancora nella fase iniziale della prevendita. Dalle passate tendenze dei prezzi dei token lanciati tramite prevendita, il valore aumenta in modo esponenziale dopo la quotazione. Questo è il momento in cui il token inizia ad attrarre maggiori investimenti man mano che diventa rilevabile sugli exchange. Il token beneficia della maggiore liquidità, che spinge il prezzo più in alto.

Il prezzo di $ASI aumenterà una volta quotato su Uniswap e altri exchange. Ulteriori aumenti di prezzo si verificheranno una volta che gli investitori inizieranno a raccogliere i vantaggi di essere membri di ActualizeAI. Pertanto, potrebbero esserci degli svantaggi nel non acquisire $ASI in anticipo poiché gli investitori potrebbero essere costretti ad acquistarlo a una valutazione più elevata.

$ASI è un investimento che aumenterà di 10 volte nel 2023?

Determinare un aumento di prezzo esatto per i token appena lanciati è altamente speculativo. Il prezzo aumenta a seconda della domanda e delle condizioni di mercato prevalenti. Tuttavia, considerando il volume della domanda che il token AltSignals ha generato finora, un aumento di 10 volte non è poi inverosimile. I token appena lanciati raggiungono queste vette poche settimane o mesi dopo essere stati quotati negli exchange.

Entro la fine del 2023, $ASI potrebbe aumentare di 10 volte i margini poiché il token è già sottoscritto da una comunità esistente di trader. Ciò significa che il valore di $ASI potrebbe salire fino e oltre 0,15$ con le nostre previsioni.