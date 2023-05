Litecoin (LTC) chiude la settimana con un rialzo del 14% mentre inizia il conto alla rovescia per l’halving

Domenica i prezzi delle criptovalute rimangono moderati, con la maggior parte degli asset che mostra un lieve rialzo. Nel frattempo, Litecoin (LTC) è in cima alla classifica delle tendenze, dopo l’impressionante corsa della settimana precedente.

L’ altcoin ha superato la sua zona di resistenza cruciale a $ 90, oscillando all’interno del territorio di $ 92 durante questa pubblicazione. LTC è salito del 2,04% nelle 24 ore precedenti.

Il protocollo PoW (proof-of-work) ha mantenuto un orientamento rialzista negli ultimi sette giorni, con prezzi in aumento del 14%. Ciò avviene quando l’altcoin vede una maggiore attività mentre gli attori del mercato anticipano l’imminente evento di dimezzamento di Litecoin.

Simile a Bitcoin, Litecoin subisce un dimezzamento ogni quattro anni. Gli ultimi tweet della community di Litecoin rivelano che mancano solo 74 giorni al dimezzamento. Gli appassionati del progetto hanno mostrato un aumento delle conversazioni sulla risorsa, aumentando il prezzo di LTC. I partecipanti al mercato rimangono ottimisti per quanto riguarda la traiettoria a lungo termine di Litecoin.

Perché il dimezzamento è cruciale?

In effetti, il mercato delle criptovalute rimane in qualche modo ribassista, con ogni token alla ricerca di catalizzatori per aumentare le sue tendenze a breve e lungo termine. Litecoin sembra godere della mania, con il protocollo che ricorda agli investitori il suo potenziale di uptime sin dal suo lancio.

Litecoin è un token di pagamento, che sta guadagnando maggiore popolarità grazie alla sua stabilità. Il progetto non ha mai incontrato tempi di inattività e interruzioni come altri progetti importanti (sin dal suo inizio). Inoltre, Litecoin prevede il lancio degli standard LTC-20 per portare i casi d’uso che hanno recentemente contribuito alla crescita della blockchain di Bitcoin.

Nel frattempo, l’imminente dimezzamento di Litecoin rimane l’evento principale che rende attraente la futura performance dei prezzi di LTC. Ridurrà il numero/tasso di estrazione di nuove monete, introducendo il fattore di scarsità.

Ricorda, la scarsità è una ricetta per la crescita dei prezzi nel mondo finanziario. In tale contesto, Litecoin ha il potenziale per salire in alto nelle prossime sessioni mentre il conto alla rovescia per il dimezzamento continua.