TangleSwap DEX vince la campagna di airdrop Shimmer (SMR) da 1,8 milioni di IOTA

La campagna di testnet di Treasures of Shimmer è una conclusione e possiamo rivelare in esclusiva che l’airdrop di 1,8 milioni di Shimmer (SMR) ha un vincitore.

TangleSwap, uno scambio decentralizzato (DEX) basato su IOTA, ha vinto il primo posto davanti ad altri 16 progetti, secondo i dettagli condivisi con Invezz lunedì.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ad unirsi a TangleSwap DEX tra i primi tre c’erano ShimmerSea, uno scambio decentralizzato che consente agli utenti di scambiare token Shimmer; e ApeDAO, un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che consente agli utenti di guadagnare ricompense per lo staking dei token Shimmer.

Cosa sapere sulla testnet ShimmerEVM di IOTA

Shimmer è una nuova rete blockchain sviluppata dalla IOTA Foundation. È progettato per essere un banco di prova per nuove funzionalità e aggiornamenti che verranno eventualmente implementati sulla mainnet IOTA.

Il token nativo su Shimmer è SMR, che i titolari possono utilizzare per pagare commissioni o puntare per guadagnare premi.

Come riportato da Invezz, IOTA ha annunciato la testnet ShimmerEVM alla fine di marzo, mirando alla crescita della piattaforma in settori crittografici chiave come la finanza decentralizzata (DeFi). La campagna di lancio aereo di Treasures of Shimmer è durata due settimane dal 3 maggio al 17 maggio. La IOTA Foundation, che ha annunciato la rete Shimmer nel 2021, stava cercando di testare la rete prima del lancio della rete principale.

Le dApp e i loro utenti dovevano essere ricompensati in token SMR per aver partecipato ai test.

Dominik Schiener, co-fondatore di IOTA e presidente della IOTA Foundation, ha commentato il successo del testnet, dichiarando a Invezz in un comunicato:

“Questa campagna di testnet ShimmerEVM ha segnato un’importante pietra miliare nello sviluppo della catena EVM. Non solo ha testato la sua resilienza quando è stata spinta al limite, ma ci ha anche permesso di appianare eventuali pieghe per garantire il massimo livello di prestazioni man mano che prendiamo i prossimi passi in avanti. Il testnet ha funzionato esattamente come previsto e ha superato le nostre più alte aspettative. L’innovazione e la collaborazione di ogni progetto partecipante hanno avuto un impatto sullo sviluppo futuro di Shimmer. Ancora una volta, la nostra community si è unita e ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare».

Nelle campagne Test & Earn e Play & Earn di Shimmer, ci sono state più di 14 milioni di transazioni, con 1,8 milioni di transazioni giornaliere. La rete ha registrato un tempo di conferma del blocco inferiore al secondo e ha registrato transazioni su 214.897 portafogli.