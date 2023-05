Intervista: Hack, truffe e lancio su Polygon – De.Fi

Non è un segreto che la DeFi abbia lottato sin dal periodo di massimo splendore del 2020. Come molte cose nelle criptovalute, la liquidità è fuggita e i prezzi sono crollati. La DeFi è stata colpita particolarmente duramente poiché i rendimenti interessanti che una volta erano disponibili sono scomparsi, mentre i tassi nella finanza tradizionale sono saliti alle stelle.

Abbiamo chiacchierato con Artem Bondarenko, Software Architect di De.Fi, per avere la sua opinione su cosa significhi lavorare nel settore oggi in questo contesto. Inoltre, abbiamo parlato di hack e truffe nella DeFi, un problema che ha afflitto il settore del randello e un’area in cui sta lavorando l’azienda di Bondarekno.

Intervista ad Artem Bondarenko di De.Fi

Invezz (IZ): Quando DeFi stava decollando, i rendimenti nello spazio erano estremamente alti mentre i tassi di interesse nella finanza tradizionale erano vicini allo zero. Ora questo è completamente capovolto: pensi che TVL in DeFi rimarrà basso fintanto che i tassi al di fuori delle criptovalute saranno robusti?

Artem Bondarenko (AB): “L’estate DeFi” è stata guidata principalmente dalla speculazione senza solidi fondamentali sottostanti. L’impennata iniziale è stata un effetto a breve termine privo di basi sostenibili.

Considerando il panorama attuale, è improbabile che il TVL in DeFi subisca una crescita sostanziale nel prossimo futuro, a meno che non ci sia un altro periodo di mercato rialzista o emergano significativi casi d’uso non speculativi per DeFi.

Questi sviluppi potrebbero potenzialmente riaccendere l’interesse e attirare un pool più ampio di partecipanti nello spazio DeFi.

Truffe e hack all’interno della DeFi

Il settore DeFi è noto per gli hack, con milioni e milioni sifonati attraverso la blockchain mentre gli utenti cadono vittime di vari tipi di truffe ed exploit. De.Fi mira a ridurre queste perdite e ha recentemente lanciato uno strumento AntiVirus sulla rete Polygon, il popolare Layer-2 per Ethereum.

IZ: Puoi spiegare in termini semplici come lo strumento AntiVirus potrebbe proteggere da exploit crittografici e truffe?

AB: Un antivirus per criptovalute è responsabile della protezione delle tue risorse digitali (come token di criptovaluta e NFT) da potenziali minacce come exploit di contratti intelligenti e attacchi dannosi. L’antivirus di De.Fi è una soluzione di sicurezza multilivello composta da due strumenti: uno scanner e uno scudo.

De.Fi Shield funziona come un antivirus tradizionale, simile a software famosi come Kaspersky, che scansiona automaticamente tutti i file scaricati sul tuo PC. Il nostro Shield esegue la scansione di tutte le approvazioni di smart contract archiviate nel portafoglio dell’utente, notificandolo tempestivamente se ha interagito con contratti ad alto rischio.

Consente agli utenti di revocare l’accesso a dApp potenzialmente dannose con cui hanno interagito, in modo proattivo o reattivo, ad esempio dopo che un’applicazione è stata violata o ha subito una violazione della sicurezza.

D’altra parte, De.Fi Scanner funge da strumento di due diligence, consentendo agli utenti di valutare il livello di sicurezza di qualsiasi NFT, token o staking vault prima di interagire con essi. Utilizzando lo Scanner, le persone possono condurre istantanee analisi di sicurezza, aiutandole a prendere decisioni informate ed evitare risorse ad alto rischio.

La suite De.Fi Antivirus, che comprende Scanner e Shield, fornisce una solida protezione e misure proattive per migliorare la sicurezza delle risorse digitali all’interno dell’ecosistema crittografico.

IZ: Quanto sono grandi i problemi di hack e truffe nello spazio DeFi?

AB:

Lascerò che i numeri parlino da soli: oltre 452 milioni di dollari sono stati persi nel primo trimestre del 2023. E solo il 28% dei fondi mancanti che sono andati perduti durante questo periodo è stato recuperato con successo.

In particolare, 125 milioni di dollari di queste perdite si sono verificati specificamente su Polygon, sottolineando l’importanza di implementare misure di sicurezza innovative per salvaguardare gli utenti sulla rete.

La concorrenza è feroce

Il settore DeFi potrebbe avere solo un paio d’anni, ma non significa che lo spazio sia pieno per la conquista. Molti progetti sono spuntati negli ultimi due anni, il che significa che improvvisamente è uno spazio affollato.

IZ: De.Fi è commercializzata come una “super app Web3”. Ci sono molti concorrenti in quest’area che si sforzano di ottenere lo stesso risultato: questo lo rende uno spazio difficile in cui operare?

AB: Il campo delle criptovalute attrae una moltitudine di persone eccezionalmente talentuose e altamente motivate provenienti da diversi background, contribuendo a un settore dinamico e fiorente in cui fioriscono nuove idee. Di conseguenza, questo afflusso di talenti porta anche a una maggiore concorrenza all’interno del campo.

Nel contesto di Web3, le Super App possono servire a vari scopi. Ad esempio, in modo simile a come Uber soddisfa molteplici esigenze di trasporto e WeChat combina messaggistica, social media e funzionalità bancarie, De.Fi funziona come una Super App che funge da gateway per Web3.

Offre una dashboard intuitiva e completa, che consente agli investitori al dettaglio di monitorare comodamente le prestazioni delle loro posizioni di asset digitali su 40 reti, DEX e CEX.

Inoltre, la nostra piattaforma include funzionalità di sicurezza essenziali. Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza utente DeFi con una migliore accessibilità e sicurezza al centro.

Mentre affrontiamo la concorrenza di varie altre società che lavorano su prodotti simili, siamo fiduciosi che la nostra piattaforma attualmente vanti la più ampia gamma di blockchain e protocolli disponibili per i nostri utenti.

IZ: In un comunicato stampa hai affermato che “la suite di strumenti di gestione delle risorse digitali di De.Fi è già considerata affidabile dai ricercatori di aziende come Coingecko, nonché da istituzioni accademiche come l’Università di Londra e la National University of Singapore”. Puoi spiegare in che modo queste aziende e organizzazioni utilizzano il tuo protocollo?

AB: Tutte queste istituzioni utilizzano attivamente i preziosi dati forniti dal nostro database REKT per una varietà di scopi, inclusi documenti di ricerca e indagini. Il database REKT è il più grande archivio di hack e truffe nello spazio delle criptovalute.

Ogni caso all’interno del database viene sottoposto a un’approfondita indagine on-chain e meticolosamente spiegato dal dipartimento di sicurezza. Attualmente, il database comprende oltre 3.000 casi documentati di hack e truffe crittografiche, con record che risalgono al 2011.

Questa vasta raccolta di casi funge da risorsa vitale per il settore, facilitando un’analisi completa e migliorando ulteriormente la comprensione degli incidenti di sicurezza all’interno del panorama crittografico.

IZ: TVL su Polygon due anni fa era vicino ai 10 miliardi di dollari. Oggi quando ti lanci sulla rete, è inferiore a $ 1 miliardo. Questo schema ti preoccupa e c’è un motivo per cui stai decidendo di lanciarti su Polygon adesso?

AB:

Riconosciamo l’immenso potenziale di Polygon come rete blockchain e consideriamo l’attuale tendenza al ribasso come un evento naturale all’interno del più ampio mercato ribassista.

Due anni fa, eravamo ancora nelle prime fasi del nostro sviluppo di De.Fi Antivirus e ora abbiamo iniziato a ottenere molta trazione quest’anno.

Crediamo fermamente che non sia mai troppo tardi per dare la priorità alla sicurezza degli utenti e Polygon ci offre una solida infrastruttura per implementare la nostra innovativa suite di sicurezza.