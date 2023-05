Perché il prezzo di NEO sta salendo oggi?

Il prezzo di NEO è in aumento da lunedì con il trend rialzista che acquista slancio di giorno in giorno. Il prezzo è salito di oltre il 12% negli ultimi due giorni attirando l’attenzione dei trader di criptovalute.

Ma perché il prezzo di NEO sta aumentando? NEO è oggi il quarto più grande guadagno tra le prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Motivo dell’aumento dei prezzi di NEO di oggi

Si ritiene che il motivo principale alla base dell’aumento dei prezzi di NEO di oggi sia la recente partnership che Neo ha stipulato con Alchemy Pay, come annunciato il 18 maggio, per facilitare l’entrata e l’uscita dall’ecosistema Neo.

Neo è una piattaforma blockchain leader open source guidata dalla comunità e la partnership consentirà agli utenti Neo di tutto il mondo di poter acquistare criptovalute utilizzando le loro valute fiat locali preferite.

Gli sviluppatori che si basano su Neo beneficeranno anche del plug-in diretto al cliente di Alchemy Pay, che può essere facilmente integrato e distribuito su dApp e piattaforme con problemi e costi minimi.

Il gateway di pagamento di Alchemy Pay

Il gateway di pagamento Alchemy Pay consente agli utenti di effettuare pagamenti utilizzando Visa Inc. (NYSE: V), Mastercard ( NYSE: MA ), Diners Club e Discover in 173 paesi, insieme a portafogli mobili e trasferimenti nazionali nei mercati in via di sviluppo.

Le commissioni basse di facile utilizzo di Alchemy Pay, i tassi di conversione eccezionali e il processo KYC rendono l’acquisto e la vendita di criptovalute con valute locali conveniente come qualsiasi sistema di pagamento online. La sua vasta rete ha più di 300 canali di pagamento fiat, che consentono di effettuare checkout oltre ai pagamenti con carta nelle opzioni di portafoglio mobile locale.

Alchemy Pay ha precedentemente collaborato con Neo per incorporare il token NEO nei gateway crittografici globali di Alchemy Pay. Inoltre, sia Neo che Alchemy Pay sono membri della Blockchain Infrastructure Alliance come membri fondatori.