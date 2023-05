Bitfinex espande la presenza in America Latina con investimenti nella “criptobanca” cilena OrionX

Bitfinex, una delle principali piattaforme di trading di asset digitali, ha annunciato un nuovo investimento in Orionx, uno dei principali exchange di criptovalute in Cile.

Un comunicato stampa congiunto delle due società ha rilevato che l’investimento fa parte di uno sforzo più ampio per promuovere la libertà finanziaria e l’inclusione in America Latina.

OrionX, fondata nel 2017, è diventata anche la prima “banca crittografica” del Sud America e offre una vasta gamma di servizi relativi alle criptovalute. Bitfinex, nel frattempo, è uno dei più antichi scambi di criptovalute del settore.

Bitfinex cerca di espandersi in America Latina

L’investimento di Bitfinex in OrionX arriva in un momento in cui l’exchange di criptovalute con sede in Cile sta puntando all’espansione in Perù, Colombia e Messico. Secondo la piattaforma, l’ingresso in questi mercati aiuterà il suo obiettivo di superare il milione di utenti entro il 2024.

Nel frattempo, l’ingresso in Cile offre a Bitfinex l’opportunità di accrescere la propria presenza nel paese e in tutta la regione.

Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex ha commentato:

“Siamo entusiasti di collaborare con OrionX mentre cerchiamo di espandere la nostra presenza in Cile e in tutta l’America Latina. Questo rappresenta un importante passo avanti nei nostri sforzi per sfruttare il potere di Bitcoin e della tecnologia decentralizzata per promuovere la libertà finanziaria e potenziare le aziende che condividono i nostri valori. Non vediamo l’ora di lavorare ancora più a stretto contatto con il team di Orionx per supportarne la crescita e lo sviluppo in futuro”.

Bitfinex attingerà anche all’accordo per sostenere i programmi educativi nelle università locali in mezzo a una più ampia espansione degli sforzi già in atto in El Salvador e Paraguay. Lo scambio si è assicurato una licenza di Digital Asset Service Provider in El Salvador ad aprile e ha sponsorizzato un bootcamp di tre settimane in Paraguay, in collaborazione con la ONG locale Penguin Academy. Il bootcamp, secondo lo scambio, mira a dotare le donne delle competenze di programmazione essenziali.

Nel frattempo, OrionX attingerà al forte business e alla rete di criptovalute di Bitfinex. Gli aspetti chiave che andranno a vantaggio dell’azienda cilena includono l’accesso alle competenze e alla suite di prodotti, tra cui lo staking e il prestito.

Un recente rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis ha evidenziato che l’America Latina è stata tra i mercati crittografici in più rapida crescita al mondo. L’adozione in tutta la regione è aumentata del 40% su base annua nel 2022, con un valore stimato di 562 miliardi di dollari di afflussi di criptovalute.