L’attenzione si sposta su Floki tra la spinta incentrata sulla Cina per il suo gioco del metaverso Valhalla

Il prezzo di FLOKI è salito del 10% domenica prima di ritirarsi leggermente prima della fine della giornata. Il prezzo, tuttavia, è iniziato lunedì con un aumento del 2%.

FLOKI è di tendenza mentre trader e investitori scommettono su di esso in mezzo a una spinta focalizzata sulla Cina per il suo gioco del metaverso Valhalla. Insieme al prezzo, anche il volume degli scambi di FLOKI è balzato a oltre $ 60 milioni rispetto alla media della scorsa settimana di $ 25 milioni.

Gli annunci di giochi Floki presentano alcuni tornei sportivi cinesi

Floki ha recentemente annunciato che stava prendendo di mira la Cina nella sua ultima spinta per attirare più giocatori per il suo gioco Valhalla. Di conseguenza, i documenti tecnici ei contenuti del gioco sono disponibili in cinese e sono specificamente rivolti al mercato dei giochi cinese.

La spinta della Cina ha attirato molta attenzione prima delle leggi sulle criptovalute di Hong Kong, il che ha spinto alcuni dei token focalizzati sull’Asia come Conflux (CFX) nelle ultime settimane dopo le speculazioni secondo cui i ricchi speculatori cinesi potrebbero presto spendere i loro soldi nei mercati delle criptovalute.

A partire dal 1° giugno 2023, Hong Kong consentirà ai cittadini di investire in alcune criptovalute tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL), sugli scambi di criptovalute regolamentati nel paese, come riportato qui in precedenza. I trader, tuttavia, non potranno detenere stablecoin.

L’attuale picco dei prezzi FLOKI arriva quando gli annunci per il gioco Floki presentavano alcuni tornei sportivi cinesi che attiravano speculatori che credono che la mossa attirerà probabilmente nuovi trader dalla Cina. In effetti, gli sviluppatori di Floki in un tweet hanno affermato di aver visto un afflusso di membri della comunità con sede in Cina sui loro gruppi di social media.