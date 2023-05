Hedera Hashgraph si prepara a sbloccare token HBAR per un valore di 67 milioni di dollari

May 30, 2023

Hedera Hashgraph si sta preparando per un importante sblocco di token che influenzerà il prezzo di HBAR. Gli sviluppatori rilasceranno oltre 1,27 miliardi di token per un valore di oltre 67 milioni di dollari. Secondo TokenUnlocks, questo sarà un grande evento di sblocco, con questi token destinati ad acquistare accordi, crescita dell’ecosistema e governance e operazioni di rete.

Hedera Hashgraph avrà ancora più token bloccati. Ora ha oltre 28,4 miliardi di token bloccati e 21,5 miliardi sbloccati. Se il processo di maturazione procede come previsto, gli ultimi token verranno sbloccati a febbraio 2024.

Storicamente, gli sblocchi dei token sono generalmente ribassisti per le criptovalute poiché portano a una significativa diluizione. Può essere paragonato all’emissione di azioni, con l’unica differenza che lo sblocco dei token fa parte del tokenomics di una criptovaluta.

Nelle criptovalute, gli sblocchi dei token sono generalmente compensati da un token burn, in cui le persone li portano in un indirizzo irrecuperabile. Non è chiaro se Hedera Hashgraph abbia implementato un meccanismo di masterizzazione nel suo ecosistema.

Nella maggior parte dei casi, le criptovalute che attraversano un evento di sblocco del token tendono a sottoperformare. Questo spiega perché il prezzo HBAR si aggira vicino al livello più basso da gennaio di quest’anno. È crollato di oltre il 45% rispetto al suo livello più alto nel 2022.

Hedera Hashgrph non è l’unica cripto che sta attraversando un importante sblocco di token questa settimana. Come ha scritto il mio collega qui , L’ottimismo sta attraversando uno dei più grandi eventi di sblocco dei token questa settimana. Gli sviluppatori sbloccheranno token per un valore di oltre $ 530 milioni.