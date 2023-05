HP si unisce alla gara dell’IA mentre le entrate scendono a un minimo pluriennale

HP Inc ( NYSE: HPQ ) ha perso circa il 5,0% in orari prolungati martedì dopo aver riportato le entrate trimestrali più basse dall’inizio della pandemia di COVID.

HP condivide il rallentamento del PC

Gran parte della debolezza nel trimestre appena concluso è stata correlata al business dei PC che ha visto le vendite crollare di oltre il 29% previsto.

In un’intervista con Barron’s, tuttavia, il CEO Enrique Lores ha affermato che la società ha fatto bene in termini di riduzione dell’inventario del canale in eccesso.

Stiamo mantenendo quello che abbiamo detto. Era chiaro che ci saremmo concentrati su cose che possiamo controllare e che avremmo investito nel business per guidare l’innovazione e la crescita a lungo termine.

Lo scorso novembre, la multinazionale ha dichiarato che taglierà tra i 4.000 e i 6.000 posti di lavoro in tre anni. Le azioni HP sono ancora in aumento del 10% per l’anno.

HP Inc lancerà un PC incentrato sull’intelligenza artificiale

Tra i lati positivi, HP ha confermato oggi che trarrà vantaggio dalla rapida crescita nel mercato dell’intelligenza artificiale.

L’azienda con sede in California sta costruendo una nuova architettura per PC che non dipenderà dal cloud computing per i carichi di lavoro AI. Eseguirli localmente, ha aggiunto, migliorerà la sicurezza e ridurrà la latenza. Il CEO Lores ha aggiunto:

Se sei una piccola impresa, vorrai utilizzare l’intelligenza artificiale per sfruttare i dati privati.

HP prevede che il primo lotto di questi personal computer incentrati sull’intelligenza artificiale sarà lanciato nel 2024. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “hold” sulle azioni HP.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del secondo trimestre di HP

Guadagnato $ 1,1 miliardi contro $ 1,0 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono saliti da 94 centesimi a $ 1,07

EPS rettificato stampato a 80 centesimi come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 21,7% su base annua a 12,9 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 76 centesimi per azione su un fatturato di 13,1 miliardi di dollari

Il margine operativo rettificato si è ridotto di 10 punti base all’8,7%

Ad aprile, il leggendario investitore Warren Buffett avrebbe acquistato 121 milioni di azioni HP ( fonte ).

HP Inc prevede che il mercato migliorerà nel secondo semestre

Un’altra buona notizia per gli investitori è arrivata sotto forma di fiducia del management nel mercato dei PC che, secondo loro, migliorerà nella seconda metà del 2023.

Per l’intero anno, HP prevede ora fino a $ 3,50 di EPS rettificato, compresi gli 81 centesimi ai 91 centesimi che prevede di guadagnare nel trimestre in corso. Gli analisti erano a 85 centesimi di utile per azione (rettificato) per il terzo trimestre.

La multinazionale tecnologica continua a vedere il suo flusso di cassa libero scendere tra $ 3,0 miliardi e $ 3,5 miliardi quest’anno. Nel comunicato stampa sugli utili, il CEO Enrique Lores ha dichiarato:

Siamo ben posizionati per vincere nei nostri mercati e guidare una crescita sostenibile a lungo termine mentre continuiamo a compiere progressi rispetto al nostro piano Future Ready.