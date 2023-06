Metacade Lite porta al breakout del prezzo di MCADE

Metacade è stato ampiamente pubblicizzato come uno dei progetti di spicco dell’anno, una piattaforma play-to-earn il cui MCADE nativo sta vedendo una significativa azione al rialzo dopo il lancio di un’importante partnership.

La rottura del livello chiave del prezzo di Metacade, nonostante la pausa del mercato delle criptovalute, arriva dopo una settimana di sviluppi chiave. Mentre Bitcoin ha lottato intorno ai 27.000$, MCADE è salito a quasi 0,029$, guadagnando fino al 15%. Un evento chiave previsto per il 1° e il 2 giugno potrà aiutare a far salire MCADE/USD?

Metacade lite tour e il soft launch sono un evento chiave

Questa settimana è stata fantastica per il progetto di Metacade, poiché ha raggiunto un’altra pietra miliare. Dopo che la prevendita di MCADE è terminata e il token è stato quotato sui principali exchange di criptovalute Uniswap, BitMart e MEXC, il progetto ha firmato la sua prima importante partnership di ecosistema con lo studio di gioco MetaStudio.

È probabile che MetaStudio sia la prima di numerose importanti collaborazioni che porterebbero un carico di giochi sulla piattaforma P2E e, dato l’approccio unico di Metacade al gioco, la partnership con MetaStudio può solo aiutare a consolidare la previsione secondo cui Metacade è pronto per essere il progetto di gioco di successo di Crypto del 2023.

Giovedì il CEO di Metacade Russell Bennett, che ha evidenziato il soft launch in un’intervista di questa settimana, ospiterà il primo episodio della piattaforma di gioco Web3 Metaseries. Questo in vista dell’attesissimo lancio di Metacade Lite di venerdì.

Cos’è Metacade?

Metacade è stato costruito come la non plus ultra delle sale giochi Web3. Al centro del progetto ci sono sviluppatori di giochi, appassionati di giochi e investitori, che formeranno una comunità di utenti che si riuniscono per giocare, connettersi e guadagnare. Ad alimentare questo ecosistema c’è MCADE, un utility token ERC-20 integrato nella tokenomics dell’intero progetto per offrire maggiori opportunità ai possessori. MCADE ha una fornitura totale di 2 miliardi di token.

I premi per la comunità avverranno tramite un innovativo meccanismo di picchettamento, mentre una riserva di tesoreria contribuirà a fornire finanziamenti agli sviluppatori di giochi per potenziare il più ampio ecosistema di criptovalute.

I possessori di token MCADE beneficeranno anche della partecipazione a tornei e premi di gioco. Arcade pay-to-play, test di gioco e Launchpad fanno anche parte della roadmap di Metacade.

Previsione dei prezzi Metacade

Come già detto in precedenza, MCADE potrebbe rivelare altre sorprese seguendo il suo trend al rialzo, dopo aver raggiunto il suo massimo storico di $ 0,045 all’inizio di maggio. Guardando il prezzo di MCADE oggi, è possibile dire che l’eccitazione e l’entusiasmo verso questo progetto sono rimasti elevati sin dalla sua prevendita di successo.

Tuttavia, il lancio di Metacade Lite sembra aver acceso una nuova domanda. Ciò potrebbe spiegare l’aumento del 15% del prezzo della moneta nativa della sala giochi nelle ultime 24 ore. Mostra anche il balzo del 34% nell’ultima settimana, che attualmente lo vede scambiato in rialzo di quasi il 90% rispetto ai minimi di 0,014$ a metà aprile.

Ai prezzi attuali, MCADE ha uno valore inferiore di circa il 37% sul suo ATH. Può andare più in alto e puntare a 1$?

Il grafico sottostante mostra il breakout da un triangolo ascendente, con il prezzo che ha testato nuovamente la linea di resistenza come supporto prima di continuare al rialzo. I rialzisti, tuttavia, devono mantenersi al di sopra di 0,024$, il che significa che abbastanza spazio per riorganizzarsi se 0,028$ dovesse rivelarsi un nuovo livello di resistenza.

Grafico dei prezzi di Metacade che mostra il breakout sopra l’ostacolo chiave. Fonte: TradingView

Cosa rende Metacade degno di essere acquistato?

Metacade è un progetto di gioco crypto ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, ha riscontrato un ampio interesse, come si può giudicare dalla prevendita che è terminata velocemente all’inizio dell’anno. Il progetto ha una grande team con esperienza nel settore dei giochi e ha il potenziale per rivoluzionare l’ecosistema di gioco P2E. Anche l’utilità di MCADE all’interno dell’ecosistema è da considerare, con una domanda destinata a crescere dato ciò che offre ai detentori.

Anche il prezzo MCADE ha mostrato che la domanda è presente, con l’impennata dopo la quotazione in borsa che suggerisce che è probabile che esploda se un’altra piattaforma importante annuncia il supporto. Nell’immediato, il lancio di Metacade Lite potrebbe fornire la scintilla che innesca un nuovo slancio rialzista.

A medio termine, tenendo conto della volatilità dei prezzi e di altri fattori di mercato, MCADE può effettivamente essere scambiato più in alto e dimostrare di essere la gemma crittografica che è stata pubblicizzata. Ma prima di investire, prenditi del tempo per saperne di più su Metacade, anche su come funziona come dettagliato sul loro white paper e sito web.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI