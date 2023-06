I miner di Bitcoin (BTC) hanno generato 916,6 milioni di dollari a maggio, confermando la redditività del settore

Mentre il mercato delle criptovalute ha visto i soliti alti e bassi a maggio, i computer per il mining di Bitcoin (BTC) hanno registrato un notevole aumento degli utili nell’ultimo mese. Un aumento degli utili del 13,7% ha visto questi miner generare entrate per 916,6 milioni di dollari. Nel frattempo, la crescita mese su mese (MoM) evidenzia la redditività e la continua crescita del business minerario di BTC.

🟠 Global #Bitcoin mining computers earned $916.6 million from block rewards in May, a 13.7% month-over-month increase. pic.twitter.com/Nvk1pvNtOu — Ordinal News 🟠 (@Ordinal_News) June 3, 2023

I minatori di bitcoin generano principalmente entrate dai premi in blocco, concessi dopo la convalida della transazione e garantendo la sicurezza della piattaforma. In tale contesto, l’aumento dei guadagni indica la redditività del mining di Bitcoin. Ciò attira più minatori sulla blockchain, aumentandone la sicurezza.

L’estrazione di bitcoin è ancora un’attività redditizia

Il significativo aumento degli utili mostra che il mining di Bitcoin è rimasto redditizio. Più individui che si uniscono alla rete come minatori contribuiscono a una potenza di calcolo aggiuntiva, aumentando le entrate del mining. Inoltre, l’impennata degli utili conferma la resilienza e la salubrità della blockchain di Bitcoin.

Remember when China banned mining & all the low IQ/EQ people told it was the end of Bitcoin?



Recently at block height 792,288 – bitcoin mining difficulty reached a record high of 50,000,000,000,000 hashes.



More computers are mining $BTC than ever before. pic.twitter.com/U8b6oQkJlI — Save Invest Repeat 📈 (@InvestRepeat) June 4, 2023

Il mining di bitcoin rimane cruciale per garantire l’integrità e la sicurezza della blockchain. Nel frattempo, i minatori ricevono ricompense come incentivi per garantire il decentramento e il funzionamento continuo della piattaforma BTC. L’aumento delle entrate attira minatori globali, rafforzando ulteriormente l’industria mineraria.

Inoltre, un aumento delle entrate del mining di Bitcoin mostra una maggiore adozione e interesse per le risorse digitali. Mentre la criptovaluta di punta vede l’accettazione e il riconoscimento da parte delle masse, le risorse minerarie vedono un aumento della domanda, aumentando le ricompense per i minatori.

Inoltre, rinomate compagnie minerarie continuano ad espandere le loro attività. Recentemente, la società CleanSpark ha acquistato 12.500 macchine Bitmain. Ha capitalizzato su prezzi scontati per ottenere l’attrezzatura per $ 40,5 milioni. Tuttavia, ciò ha presentato il mining di Bitcoin come un’attività redditizia nonostante le lotte sul prezzo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI