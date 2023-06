Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Chancer, una nuova piattaforma di scommesse decentralizzata che sfrutta la blockchain per offrire un nuovo modello per gli utenti che scommettono su eventi sportivi, sta per lanciare la sua tanto attesa prevendita.

L’evento consente agli investitori di essere tra i primi a investire e aggiungere il token CHANCER ai propri portafogli di investimento. Consente inoltre al team del progetto di raccogliere fondi per completare lo sviluppo della piattaforma innovativa prima di rilasciarla al pubblico.

CHANCER, la valuta nativa della piattaforma di scommesse, sarà disponibile martedì 23 giugno 2023.

Cos’è CHANCER?

Chancer è una nuova società di scommesse basata su blockchain che cerca di alimentare la piattaforma di nuova generazione per gli scommettitori di tutto il mondo. Costruita sulla Binance Smart Chain, la piattaforma utilizza il token CHANCER per alimentare le transazioni degli utenti, con chiunque sia in grado di creare un evento di scommesse e trasmetterlo ad altri.

Sebbene esistano più società di previsione e scommesse basate su blockchain, il nuovo modello P2P di Chancer offre un vantaggio quando si tratta di fornire un modo per rendere globali anche gli eventi più elementari.

Gli utenti possono creare scommesse e quote su qualsiasi cosa e consentire ad altri di accettarle scommettendo tramite contratti intelligenti.

Gli amici possono scommettere sui giochi locali o anche sugli eventi della community altrimenti non disponibili sulle piattaforme tradizionali. Quella capacità di creare un mercato predittivo da una vasta gamma di eventi, che si tratti di sport, elezioni, cerimonie di premiazione locali e globali e persino mosse del mercato finanziario, è ciò che distingue Chancer dagli altri fornitori basati su blockchain.

Per gli utenti di Chancer, se un evento ha una serie di esiti diversi, gli utenti possono prendere delle quote e attivare un mercato predittivo.

Prevendita di CHANCER – punto di svolta per l’industria delle scommesse e del gioco d’azzardo?

L’industria delle scommesse e del gioco d’azzardo è in rapida evoluzione, con nuove tendenze sull’aumento delle scommesse sugli eSport, l’uso dei dispositivi mobili e la tecnologia blockchain. Quest’ultimo, insieme alla maggiore adozione della criptovaluta come metodo di pagamento, sta diventando un enorme impulso per il settore.

La prevendita di CHANCER che inizierà ufficialmente martedì 13 giugno 2023, sta spingendo il settore verso una nuova importante innovazione. Non solo porta i vantaggi della sicurezza blockchain, della trasparenza e del decentramento, ma capovolge anche il modello tradizionale. La piattaforma di Chancer non sarà una “casa”, piuttosto faciliterà agli utenti di diventare le proprie “case” e creare un modello di scommesse completamente decentralizzato.

Oltre al token CHANCER utilizzato per piazzare scommesse, consentirà anche agli utenti di partecipare alla convalida della rete e alla governance di Chancer. I titolari possono anche puntare i token CHANCER per il rendimento.

Puoi saperne di più su Chancer e le sue caratteristiche uniche dal suo white paper e sulla pagina di prevendita qui.

Qual è il prezzo di prevendita di CHANCER?

La fornitura totale per Chancer sarà di 1,5 miliardi di token CHANCER, il 65% dei quali sarà disponibile durante la prevendita. Chancer prevede di raccogliere 15 milioni di dollari nelle 12 fasi della prevendita.

Nella prima fase, gli investitori avranno la possibilità di acquistare da un pool di 100 milioni di CHANCER al prezzo di 0,010$ per token. Il valore aumenterà quindi nelle fasi successive fino a 0,021$ nella fase 12.

Gli investitori che partecipano alla prevendita hanno la possibilità di ottenere token CHANCER a prezzi fortemente scontati. Nel frattempo, potrebbe rivelarsi un buon investimento a lungo termine poiché la domanda per il nuovo modello P2P che introduce un sistema rivoluzionario nel mercato aumenta.

Cos’altro sapere su CHANCER prima dell’inizio della prevendita

La roadmap di Chancer, che puoi visualizzare qui, include la fase di prevendita che inizierà ufficialmente nelle prossime 24 ore, un audit Certik e il concorso share2earn, tutto previsto per il secondo trimestre del 2023.

Nel terzo trimestre, CHANCER verrà quotato sugli exchange, inclusa la quotazione sulla principale piattaforma DEX, Uniswap, e almeno due piattaforme CEX. Anche il lancio della BETA dovrebbe essere attivo più avanti nel trimestre. Nel quarto trimestre del 2023, la roadmap di Chancer include testnet per market making, scommesse virtuali e nodi di validazione completi.

Come evidenziato, Chancer promette di rivoluzionare il tempo libero e l’intrattenimento, con l’industria delle scommesse pronta per un nuovo modello che potrebbe avvicinare ancora più persone al settore. L’uso della tecnologia blockchain, insieme all’aumento dell’intelligenza artificiale, offre alla piattaforma il vantaggio di cui ha bisogno per sconvolgere lo spazio.

Questo funzionerà bene per il token CHANCER, il cui valore potrebbe aumentare man mano che la domanda cresce tra altre forze di mercato positive.

Nel complesso, è l’offerta di un prodotto che le persone desiderano e utilizzano e in un mercato destinato a crescere in modo molteplice che potrebbe rendere l’investimento in CHANCER un’ottima aggiunta a qualsiasi portafoglio. Scopri di più sulla prossima prevendita in questa pagina.