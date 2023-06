Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La Federal Reserve ha abbracciato uno dei suoi toni più aggressivi mai registrati negli ultimi mesi. Precisamente, la banca ha aumentato i tassi in tutte le ultime dieci riunioni e ha spinto il tasso di cassa ufficiale a oltre il 5% per la prima volta in più di un decennio. Inoltre, la banca ha intrapreso un inasprimento quantitativo (QT), che l’ha vista ridurre il proprio bilancio di miliardi di dollari.

La Federal Reserve sospenderà i suoi aumenti

La più grande notizia economica di questa settimana sarà l’imminente riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Gli economisti ritengono che la Fed deciderà di lasciare invariati i tassi di interesse osservando l’impatto dei passati aumenti.

Questa decisione arriverà il giorno dopo che gli Stati Uniti pubblicheranno gli ultimi dati sull’indice dei prezzi al consumo (CPI). Gli economisti ritengono che i dati principali sull’IPC siano scesi modestamente a maggio con il calo del costo dell’energia. Precisamente, si aspettano che il dato sull’inflazione al consumo del Paese scenda al 4,1% a maggio dal precedente 4,9%.

Una pausa della Fed sarà benvenuta sia per i trader e gli investitori di azioni che di criptovaluta. Questo spiega perché gli indici azionari americani come l’S&P 500 e l’indice Nasdaq 100 sono balzati in un mercato rialzista negli ultimi giorni.

Impatto su AltSignals

Una pausa o un pivot della Fed sarà probabilmente una buona cosa per AltSignals e altre criptovalute. Per cominciare, AltSignals è una società tecnologica che cerca di cambiare il settore finanziario attraverso l’intelligenza artificiale.

È un’azienda redditizia che ha migliaia di clienti in tutto il mondo. Questi clienti, che hanno lasciato valutazioni incoraggianti, ricevono segnali di trading aggiornati che poi incorporano nel loro day trading.

Questi segnali vengono creati utilizzando un’analisi tecnica approfondita, che include indicatori come le medie mobili e il Relative Strength Index (RSI). Ora, con il boom del settore dell’IA, gli sviluppatori stanno cercando di migliorare i propri segnali utilizzando la tecnologia.

Come parte di questo processo, stanno eseguendo una vendita di token, che fornirà le finanze necessarie per il processo. La prima fase di questa vendita mira a raccogliere 1.080.000$ vendendo token $ASI. Ogni token ASI viene venduto per 0,015$.

Secondo il suo sito web, AltSignals ha già raccolto oltre 981.000$ dagli investitori, che equivale a circa il 90,87% di tutti i segnali.

Investire in AltSignals

Gli analisti ritengono che l’intelligenza artificiale sconvolgerà tutti i settori. In un’intervista della scorsa settimana, Eric Jackson di AMJ Capital, ha affermato di credere che l’intelligenza artificiale sia la prossima grande novità. Crede che la tecnologia sconvolgerà il settore finanziario, compresi gli hedge fund.

In un’intervista separata, Stan Druckenmiller, una delle persone più ricche del mondo, ha affermato che l’intelligenza artificiale stava dominando il suo lungo portafoglio. Allo stesso tempo, i titoli AI come Nvidia e C3 sono balzati a due cifre quest’anno, segnalando che gli investitori sono ottimisti riguardo al settore.

Pertanto, ha senso stanziare denaro per progetti di intelligenza artificiale come AltSignals. Tuttavia, a causa dei rischi connessi, si consiglia di investire una piccola parte del proprio portafoglio in questi asset. In altre parole, a causa dei fattori ad alto rischio e ad alto rendimento, dovresti allocare solo i fondi che sei disposto a perdere.