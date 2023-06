Con grandi piani per l’utilizzo della tecnologia blockchain per rivoluzionare il settore delle scommesse online, Chancer, una nuova piattaforma di scommesse online Web3 all’avanguardia, ha lanciato ufficialmente la sua prevendita di criptovaluta volta a raccogliere 15 milioni di dollari. La prevendita sembra aver completato rapidamente la Fase 1 avendo venduto il 22% della disponibilità totale del token dopo appena un giorno dall’inizio della prevendita.

Chancer, la prima app di mercati predittivi decentralizzati al mondo sviluppata dai co-fondatori Adam e Paul Kelbie, sta attirando molta attenzione da parte dei partecipanti al settore delle scommesse per la sua spinta al decentramento. Il team di Chancer crede che la tecnologia blockchain rivoluzionerà il gioco d’azzardo rimuovendo il vantaggio della casa che è presente sulla maggior parte dei siti di scommesse online.

Chancer contro altre piattaforme di scommesse

Invece di utilizzare un bookmaker, Chancer darà ai giocatori la possibilità di impostare le proprie scommesse, quote e regole per competere l’uno contro l’altro.

Chancer si presenta come facilitatore per le scommesse peer-to-peer (P2P) piuttosto che come bookmaker consentendo agli utenti di piazzare scommesse. Le scommesse possono essere modeste, casuali tra amici o ingenti su eventi sportivi globali come il Super Bowl o la finale di Champions League. Di conseguenza, i giocatori godranno di un’esperienza completamente nuova, varia ed elettrizzante, libera dalla percezione che il gioco d’azzardo sia una strada a senso unico distorta a favore dei bookmaker.

Gli utenti effettueranno le loro scommesse o accetteranno quelle già effettuate da altri utenti utilizzando il token CHANCER nativo. Dato che il mercato del gioco d’azzardo valeva 63 miliardi di dollari nel 2022, Chancer ha una significativa opportunità di conquistare quote di mercato e offrire ai giocatori un nuovo modo divertente di scommettere socialmente.

Chancer punta sul numero infinito di nuove opportunità di scommessa di cui gli utenti possono beneficiare.

Chancer utilizzerà il WebRTC di Google per aprire lo streaming live alla sua community, consentendo agli utenti di piazzare scommesse mentre guardano. Nel frattempo, moderatori di mercato imparziali garantiscono che tutte le scommesse e i risultati online siano accurati ed equi per tutti i partecipanti.

Casi d’uso del token CHANCER

Durante la prevendita divisa in 12 fasi, il token CHANCER sarà reso disponibile per l’uso sulla blockchain di Binance Smart Chain (BSC).

Dopo un lancio della prima fase a 0,01$, il prezzo aumenterà attraverso le fasi successive fino a raggiungere 0,021$, rappresentando un guadagno pianificato del 110%. I partecipanti interessati dovrebbero detenere Binance Coin (BNB) e BUSD per poter acquistare i token CHANCER nella prevendita.

Dopo la prevendita, CHANCER sarà reso disponibile su mercati aperti, inclusi exchange decentralizzati e scambi centralizzati.

La piattaforma di scommesse incoraggerà anche l’utilizzo della piattaforma offrendo token CHANCER in cambio del semplice utilizzo della piattaforma. Per coloro che piazzano frequentemente scommesse online, partecipano al mercato e agiscono come validatori di nodi, saranno implementati token staking e commissioni ridotte insieme a un programma Share2Earn. Questo sembra essere uno dei principali driver della crescita del prezzo del token CHANCER.

Gli investitori hanno già riconosciuto il potenziale di CHANCER e stanno guadagnando supporto per la piattaforma perché pensano che abbia il potenziale per produrre rendimenti considerevoli. Chiunque desideri investire in una nuova criptovaluta con un’eccellente utilità può considerare di fare di CHANCER la prossima tappa perché è una piattaforma rivoluzionaria nel mercato delle criptovalute, che è attualmente saturo in altri settori.