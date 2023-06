La prevendita di Chancer è iniziata e in pochi giorni ha dimostrato che l’interesse per il token è enorme. Anche se Bitcoin e altre criptovalute lottano, il token nativo CHANCER, che sarà venduto in 12 fasi di prevendita, ha raccolto quasi 260.000$ in pochi giorni. Gli enormi afflussi nel progetto suggeriscono ciò che gli investitori pensano del potenziale di Chancer nel settore del gioco d’azzardo e dei mercati predittivi.

Per gli investitori interessati alle prospettive del mercato delle scommesse, sembra che aiutare Chancer a raccogliere 15 milioni di dollari, anche se il bear market si trascina, è un’opportunità a cui molti potrebbero non voler rinunciare.

Perché Chancer attira così tanto gli investitori in questo bear market

Per farla breve, Chancer sta rivoluzionando le scommesse utilizzando la tecnologia blockchain.

Si stima che il settore delle scommesse online, che comprende scommesse sportive, casinò online e altri sottosettori, crescerà a un CAGR del 12% tra il 2023 e il 2030, da circa 75 miliardi a 205 miliardi di dollari.

Tra i fattori chiave di questa crescita c’è il supporto normativo e l’adozione su diverse piattaforme online in un contesto di crescente digitalizzazione in tutto il mondo. Ma, mentre il mercato globale del gioco d’azzardo online sembra attraente con queste previsioni, un aspetto che è destinato a rinnovare completamente lo spazio è l’uso della tecnologia blockchain.

Con piattaforme abilitate alla criptovaluta che offrono mercati di previsione che hanno cambiato il gioco tramite scommesse virtuali, Chancer è pronto a rivoluzionare ulteriormente questo con i suoi mercati predittivi social e democratizzati, che saranno alimentati dal token CHANCER.

È probabile che investire nella prevendita di Chancer offra agli investitori a lungo termine l’opportunità di acquistare i token a prezzi notevolmente inferiori. Nel frattempo, quando la prevendita termina e il progetto diventa attivo, la domanda aumenterà il valore degli investimenti, insieme ad altre opportunità di guadagno passivo disponibili come parte della più ampia utilità del token nativo.

Cos’è CHANCER?

Chancer è una piattaforma di mercati predittivi social, in cui i possessori di token hanno il controllo. Chiunque sulla piattaforma può creare un mercato di previsione da qualsiasi evento con un risultato definito, che si tratti di sport, criptovalute, elezioni o qualsiasi coinvolgimento o evento della community.

Come già detto sopra, Chancer è alimentato da CHANCER, un token di utilità che offre al titolare l’accesso all’ecosistema e altri vantaggi come la governance DAO. I titolari di CHANCER possono anche diventare validatori di rete e guadagnare dai token. Quando i possessori di token scommettono su CHANCER per il rendimento, aiutano anche a garantire la sicurezza della rete.

Come funziona Chancer e in cosa è unico?

Piuttosto che i modelli “house” centralizzati disponibili con le tradizionali piattaforme di scommesse, Chancer offre la chiave per creare mercati di previsione e gestire i pagamenti alla sua community di utenti. La piattaforma offre inoltre ai partecipanti all’ecosistema la possibilità di trasmettere in streaming i loro mercati per gli altri, che possono quindi guardarli e piazzare scommesse su di essi.

Questo aspetto della piattaforma in cui le persone possono partecipare ai mercati creati dagli utenti di tutta la community globale è ciò che rende Chancer unico.

Il modello peer-to-peer (P2P) non disponibile con le società di scommesse tradizionali ha il potenziale per portare online milioni di scommettitori. Perché? Perché non c’è limite a quali mercati o eventi possono essere inseriti nella blockchain, con vantaggi come trasparenza e risultati a prova di manomissione migliorati grazie alla capacità di contratti intelligenti.

Gli investitori di CHANCER che acquistano nel progetto stanno quindi investendo in una società che sta definendo il futuro delle scommesse.

Perché potresti voler investire in CHANCER durante la prevendita?

Chancer avrà una fornitura totale di 1,5 miliardi di token, il 65% dei quali è stato messo a disposizione degli investitori mattinieri mentre la piattaforma cerca di raccogliere 15 milioni di dollari. La vendita di token, a cui chiunque può aderire tramite la propria pagina di prevendita ufficiale, dovrebbe essere esaurita prima del suo lancio su Uniswap e altri scambi nel prossimo trimestre.

In termini di prezzo del token, CHANCER venderà a 0,01$ durante la prima fase della prevendita. Il prezzo del token aumenterà in ogni fase successiva fino a raggiungere 0,021$ nella fase finale della vendita del token. Ciò significa che se un investitore acquista CHANCER durante la fase attuale, il valore del suo investimento sarà aumentato del 110%.

Questa prospettiva e il fatto che il rivoluzionario ecosistema di Chancer cambierà il volto delle scommesse online tramite blockchain in mezzo a una più ampia crescita del settore suggerisce che investire ora potrebbe essere un’impresa utile a lungo termine.

Inoltre, si prevede che l’industria delle criptovalute che continua a combattere le condizioni di un bear market, vedrà un nuovo ciclo rialzista anche grazie ai venti favorevoli del mercato che spingono i token verso nuovi massimi. CHANCER agli attuali prezzi di prevendita sembra quindi un ottimo affare. Gli investitori interessati a investire in CHANCER adesso possono saperne di più sul progetto dal whitepaper.