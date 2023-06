Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Chancer, una nuovissima piattaforma blockchain, sta andando molto bene poiché il suo token ha raccolto oltre 328.000$ in meno di due settimane. È diventata una delle vendite di token più vendute negli ultimi mesi poiché gli investitori rimangono ottimisti riguardo al settore delle scommesse.

I titoli delle scommesse sportive stanno andando bene

Copy link to section

Un modo per prevedere la crescita di un settore è osservare l’andamento delle sue azioni. Uno sguardo più attento mostra che molti titoli di scommesse sono andati bene negli ultimi mesi. Flutter Entertainment, la società madre di Fanduel, PokeStars, Sportsbet e Sisal, ha visto le sue azioni salire al livello più alto da settembre 2021. È aumentata di oltre il 113% rispetto al livello più basso del 2022.

Allo stesso modo, nel Regno Unito, le azioni di DraftKings sono andate bene poiché sono più che raddoppiate rispetto al livello più basso del 2022. Sono aumentate di oltre il 141% e ora si attestano al livello più alto da gennaio 2022.

La stessa situazione sta accadendo per altri marchi. Le azioni di società come MGM Resorts e Penn National sono tutte rimbalzate negli ultimi mesi. Solo le azioni Entain sono rimaste indietro rispetto al mercato quest’anno poiché le sue azioni sono scese di oltre il 21% rispetto al livello più alto di quest’anno. Entain è la società madre di società come Ladbrokes, Coral e Sportingbet tra le altre.

Gli investitori sono ottimisti riguardo al settore delle scommesse a causa del considerevole mercato e della sua sostanziale crescita. Ad esempio, il mercato delle scommesse sportive, valutato oltre 83,65 miliardi di dollari nel 2022, dovrebbe raggiungere i 91,43 miliardi di dollari entro il 2023 e i 182 dollari entro il 2030. Ciò significa che il settore avrà un CAGR di circa il 10%.

La prevendita del token di Chancer

Copy link to section

Questo spiega anche perché la domanda del token $CHANCER è in aumento. La vendita del token è riuscita a raccogliere oltre 328.000$ da lunedì della scorsa settimana. Ciò significa che ha raccolto oltre un terzo del suo obiettivo di 1 milione di dollari. Gli sviluppatori hanno venduto oltre 32,8 milioni di token.

Per cominciare, secondo il suo white paper, Chancer sta costruendo una piattaforma per le scommesse sportive e social. Le persone potranno accedere ai mercati sportivi nelle sue piattaforme e scommettere su di esse. Allo stesso tempo, introdurrà il concetto di scommesse social, con cui qualsiasi possessore di token $CHANCER creerà mercati. Ad esempio, possono creare un mercato per le elezioni parlamentari locali.

Decentramento del mercato delle scommesse

Copy link to section

L’elemento più importante per la piattaforma di Chancer è che si evolverà per diventare un progetto blockchain completamente decentralizzato. A differenza delle società sopra menzionate, Chancer sarà decentralizzata, il che significa che la community prenderà le decisioni. Inoltre, i possessori di token parteciperanno condividendo i profitti generati nel settore.

Il decentramento è stato utilizzato bene in settori come la finanza e gli NFT. Alcune delle piattaforme più importanti che utilizzano organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) sono Uniswap e PancakeSwap. Il decentramento consentirà ai possessori di token di votare per eventi chiave e aggiornamenti nell’ecosistema.

Come ho scritto prima, dovresti fare le tue ricerche prima di investire in una vendita di token per evitare rischi significativi. Allo stesso tempo, dovresti investire solo una piccola parte dei tuoi fondi in queste prevendite di token.