AltSignals continua a raggiungere nuovi traguardi nella prevendita quest’anno.

Finora, ha raccolto un totale di circa 1,02 milioni di dollari durante la prevendita, il che significa che manca solo un 5,0% per raggiungere l’obiettivo di 1,08 milioni di dollari per concludere con successo la “Fase 1” della sua prevendita.

Il suo token nativo che si chiama “ASI” vale 0,015$ al momento della scrittura di questo articolo, con un enorme aumento del 25% già nel giro di pochi mesi.

Ancora più importante, la società di tecnologia finanziaria si aspetta che il suo cripto token raggiunga 0,02274$ nella fase finale della prevendita mentre gli investitori continuano a cercare modi per sfruttare la rapida crescita dell’intelligenza artificiale.

Se tale aumento dovesse verificarsi davvero, coloro che investono in AltSignals oggi godranno di un rendimento del 50% entro la fine della prevendita.

L’intelligenza artificiale non è come la bolla tecnologica della fine degli anni ’90

Copy link to section

L’intelligenza artificiale è stata davvero al centro dell’attenzione nello spazio finanziario da quando Microsoft ha annunciato un investimento multimiliardario in OpenAI, la società dietro il così famoso ChatGPT.

Questo è ciò che ha contribuito maggiormente a un guadagno di oltre il 15% nell’S&P 500 quest’anno. Nomi importanti che si trovano proprio nel cuore dell’IA come Nvidia e Tesla hanno raddoppiato o addirittura triplicato il prezzo delle loro azioni da inizio anno.

Ma questo ha lasciato molti dubbi sul fatto che la mania dell’IA assomigli un po’ troppo alla bolla delle dot-com della fine degli anni ’90. Per fortuna, però, esperti tra cui Kevin Philip, partner di Bel Air Investment Advisors, la vedono diversamente.

Non crediamo che ciò a cui stiamo assistendo oggi sia l’equivalente della bolla tecnologica alla fine degli anni ’90 o nella natura basata sulla leva finanziaria del mercato che ha portato alla [crisi finanziaria].

Philip è convinto che le società di intelligenza artificiale oggi abbiano fondamentali di gran lunga superiori rispetto alle società Internet della fine degli anni ’90.

La sua prospettiva è in linea con Chris Harvey, responsabile della strategia azionaria di Wells Fargo Securities, che ha aggiunto in una recente nota di ricerca che l’intelligenza artificiale è una tecnologia che ha applicazioni commerciali immediate.

Semmai, tali opinioni fanno ben sperare per il futuro di AltSignals. Vediamo perché.

AltSignals è un gioco di intelligenza artificiale

Copy link to section

AltSignals è principalmente un servizio di segnali di trading che aiuta gli investitori a prendere decisioni migliori in termini di entrata e uscita da un asset finanziario, che si tratti di azioni, forex o criptovalute.

L’azienda chiama il suo servizio di punta “AltAlgo“, ma la cosa più interessante è la sua prossima versione potenziata dall’intelligenza artificiale del toolkit di trading: ActualizeAI.

ActualizeAI, come suggerisce il nome, utilizzerà l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente l’accuratezza dei segnali di trading per offrire rendimenti ancora maggiori agli investitori. Naturalmente, si prevede che aumenterà la base di utenti, aiutando così non solo l’azienda in generale, ma anche il prezzo del token ASI.

Vale la pena acquistare il token ASI?

Copy link to section

Il lancio di ActualizeAI sarà probabilmente un vantaggio per ASI perché il token crittografico è ciò che alimenterà la piattaforma di trading.

AltSignals prevede di utilizzare il token nativo come azioni che assicurano ai proprietari il diritto di avere voce in capitolo su questioni relative a come viene gestita l’azienda e quale direzione prende.

Ancora più importante, il token ASI sarà fondamentale per accedere ad ActualizeAI e al suo mondo di funzionalità, comprese le opportunità di guadagnare partecipando, ad esempio, a un torneo di trading. Quindi, se ActualizeAI attira più utenti su AltSignals con i suoi miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale, aumenterà la domanda del cripto token che, in teoria, dovrebbe comportare un aumento del prezzo.

È anche degno di nota qui che gli investitori che assicurano l’esposizione al token ASI in prevendita avranno accesso anticipato ad ActualizeAI e ai suoi vantaggi. Una guida dettagliata sul sito web di AltSignals spiega come acquistare il cripto token in tre semplici passaggi.

Cos’altro potrebbe essere un vantaggio per AltSignals ($ASI)?

Copy link to section

Su Telegram, AltSignals ora ha più di 52.000 utenti. Anche il numero di iscritti al suo gruppo VIP ha superato i 1.400, il che suggerisce una domanda forte e continua per il token ASI che, come notato, ha il suo valore legato alla domanda proprio come qualsiasi attività finanziaria.

Su Trust Pilot ha anche ottenuto un punteggio quasi perfetto in quanto servizio di segnali di trading, con un voto di 4,9 su 5. Ma ecco la parte migliore. AltSignals deve ancora elencare il suo token nativo sui principali exchange di criptovalute. Questo è significativo perché quest’anno abbiamo visto salire alle stelle i prezzi dei coetanei Pepe e Floki dopo essere stati pubblicati su Binance.

Inoltre, le criptovalute hanno registrato un trend rialzista negli ultimi giorni dopo che la Federal Reserve americana ha deciso di lasciare invariato il tasso di interesse nel suo ultimo incontro politico. La crisi bancaria ha spinto anche gli investitori anche istituzionali verso i crypto asset.

A tal fine, ASI probabilmente parteciperà alla continua ripresa nel mercato delle criptovalute perché è fondamentalmente quello che è: un token crittografico.

Tali venti favorevoli, secondo molti esperti, potrebbero farla salire fino a 5 centesimi entro la fine di quest’anno. Per ulteriori dettagli su AltSignals, visita la pagina di prevendita qui.