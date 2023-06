DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) è già più che raddoppiato quest’anno, ma un analista di UBS è convinto che possa aumentare ancora in futuro.

Gli Stati stanno abbracciando le scommesse sportive

Martedì, Robyn Farley ha ribadito la sua valutazione di “acquisto” sulla società di scommesse sportive. Il suo obiettivo di prezzo di 30$ suggerisce un ulteriore rialzo del 20%.

L’analista si aspetta che DraftKings cresca ulteriormente man mano che i nuovi Stati continuano ad abbracciare le scommesse sportive. Nella sua nota di ricerca, ha detto:

DKNG ha visto un’accelerazione nella velocità con cui si stanno inserendo in nuovi Stati, considerando la loro scala attuale, il che suggerisce che in futuro aumenteranno più velocemente in nuovi Stati.

È degno di nota, tuttavia, che DraftKings non è l’unico che è stato in lacrime quest’anno. Flutter Entertainment – il suo pari con sede a Dublino è attualmente in crescita del 35% e suggerisce che le scommesse sportive e il gioco d’azzardo online stanno registrando una rapida crescita non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo.

E questo fa ben sperare per progetti come Chancer.

Una rapida introduzione a Chancer

Chancer è una piattaforma costruita sulla blockchain di Ethereum che offre esposizione alle scommesse P2P.

Impiega moderatori imparziali per supervisionare le schede di scommessa personalizzate che lo rendono più sicuro per gli scommettitori. Ulteriori vantaggi includono pagamenti praticamente istantanei e la possibilità di creare il proprio mercato di scommesse.

Chancer si incorona come la prima piattaforma di market making decentralizzata al mondo per le scommesse sportive e sociali. Tutto sommato, mira a utilizzare la tecnologia blockchain per interrompere le scommesse online e renderle disponibili agli utenti di tutto il mondo.

Ancora più importante, la piattaforma ha un proprio token nativo che la rende un’opportunità di investimento unica in sé.

Cos’è il token $Chancer?

Il token BSC0 è essenzialmente ciò che alimenta Chancer. Gli investitori possono pensare al token $Chancer come “azioni” che consentono loro di votare su affari chiave relativi alla società. E poi, ovviamente, ci sono le scommesse sociali.

Possedere il token $Chancer è ciò che ti autorizza a creare il tuo mercato di scommesse su qualsiasi cosa – non deve necessariamente essere sport – con le tue regole e le tue quote. I pagamenti vengono effettuati anche nel suddetto token nativo.

Ancora più importante, quanto vale un token $Chancer dipende, proprio come qualsiasi risorsa digitale, dalla domanda e dall’offerta. Maggiore è la domanda, maggiore sarà il valore di questo token BSC0.

La buona notizia è che la sua prevendita, finora, segnala una forte domanda. Chancer è stato lanciato il 13 giugno 2023. Tuttavia, sono già stati venduti un totale di oltre 37 milioni di token, raccogliendo oltre 375.000$. L’obiettivo è raccogliere 1,0 milioni di dollari.

Vale la pena investire nel token Chancer?

Al momento della scrittura di questo articolo, il token Chancer ha un prezzo di 0,01$ e può essere acquistato utilizzando BUSD. Le stime prevedono che raggiunga 0,021$ entro la fine della prevendita, un rialzo di oltre il 100% da qui.

Va notato che il token nativo, dopo la prevendita, verrà quotato sui principali exchange di criptovalute come Coingecko o Uniswap. Se seguirà la performance dei suoi colleghi, inclusi Pepe e Floki, il prezzo di $Chancer potrebbe vedere un significativo rialzo dopo la quotazione negli exchange di criptovalute.

Inoltre, la criptovaluta beneficerà probabilmente della continua crescita delle scommesse sportive che valevano 84 miliardi di dollari l’anno scorso e dovrebbero superare i 90 miliardi di dollari nel 2023. Tra oggi e la fine del decennio, si stima che le scommesse sportive si espandano ad un CAGR del 10%.

Infine, i crypto asset come Bitcoin ed Ethereum sono stati in crisi dopo che la Federal Reserve americana, all’inizio di questo mese, ha saltato un aumento dei tassi per la prima volta dal marzo del 2022 (leggi di più) suggerendo che ora siamo più vicini alla fine del ciclo.

Una volta che la banca centrale tornerà a tagliare i tassi, sarà rapidamente meno gratificante detenere liquidità e spingere gli investitori verso gli asset a rischio, comprese le criptovalute, contribuendo a un ulteriore rally e il token $ Chancer potrebbe beneficiare di questa continua ripresa considerando che è fondamentalmente quello che è: una criptovaluta.

Per maggiori dettagli, visitare Chancer.com.